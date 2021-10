Bondarenková (SPD): Koalice SPOLU a PirSTAN nerespektují právní stát? Viz poslanecké kluby

reklama

Do Poslanecké sněmovny se po letošních volbách konaných 8. a 9. října 2021 dostaly jen 4 tzv. volební strany, tj. subjekty, které kandidovaly ve volbách do PS. Z těchto volebních stran byly dvě samostatně kandidující politická hnutí, ANO a SPD. A dále do PS vstoupily dvě koalice, SPOLU a Piráti a Starostové ( zkráceně PirSTAN). Ty ale předvedly zajímavý trik, hned po vstupu do Sněmovny už nedrží pohromadě, ale zakládají si samostatné poslanecké kluby. Což je ale takový právní problém. On s tím totiž zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vůbec nepočítá. Resp. budou z toho ještě velké problémy, pokud se nemá porušit právo hned prvními kroky těchto subjektů v Poslanecké sněmovně. Takže ODS, KDU-ČSL, TOP09, Piráti a STAN si to ještě vcelku užijí, neboť veřejnost už o tom problému ví a je tím zneklidněná. Takže se to nedá jen tak ututlat, ač tyto informace maistreamová média radši moc nerozebírají. Shrňme si tedy, jak je to právně technicky. Je to trochu nudný výklad, ale stojí za to si na tom příkladu ukázat, jak tyto koalice přistupují k řešení problémů.

První, řekněme "počáteční" poslanecké kluby, lze založit v nové Sněmovně podle § 77 odst. 1 jednacího řádu PS. Ty jsou plnoprávné, tedy mají nárok na prostory klubu, technické vybavení, přednostní hlasovací práva, finanční příspěvek na klub (měsíčně). Můžou ustavit jen na začátku, po volbách, tedy ideálně před zahájením té ustavující schůze PS. Je k tomu potřeba, aby v nich byli alespoň 3 poslanci a zároveň aby byli zvoleni za samostatně kandidující politickou stranu nebo hnutí (nedejte se zmást, že už se píše v § 77 a 78 jen politická strana, to už je zkratka z pojmů politická strana nebo politické hnutí - zavedená v § 77 odst. 1). A to je přesně kámen úrazu, to strany kandidující v koalici nejsou, nebudou, nejde to teď nijak právně nebo jinak "zhojit", ani výkladem. Takže počáteční kluby nemůžou ustavit žádné strany, které šly do voleb v koalici.

Druhou možností, která je pro ně nejpraktičtější, je ustavit řekněme "následné" poslanecké kluby, tj. podle § 77 odst. 2 jednacího řádu PS. To jde kdykoli během volebního období, ale takové kluby nejsou plnoprávné. Dostanou sice prostory a technické vybavení, ale nemůžou dostat finanční příspěvek na posl. klub, a to po celé volební období. To také nejde nijak alternativně vyložit nebo zhojit. Je to tam napsané naprosto striktně. Jediné, co mohou zhojit, je to, že automaticky nedostanou přednostní práva vystupování na Sněmovně, ale to můžou prohlasovat (jestli na Organizačním výboru nebo spíš na plénu celé Sněmovny, to není jasné, ještě se to neřešilo, ale to se jim může povést). Takže teď má paradoxně největší problém kancléř Sněmovny, jako které kluby jim to uzná. Jestli jako ty počáteční a ještě jim vyplatí peníze, tak má průšvih a může být i trestně stíhán. Podobně předseda Sněmovny by jim to neměl povolit. Proto teď koalice svižně politicky uplácejí hnutí ANO, co to jde (dva místopředsedy Sněmovny, předsedy výborů a bůh ví, co ještě nabídnou). Dobře vědí, že mají velký problém, i když se navenek tváří, že nemají.

A ještě je tam perlička okolo Pirátů, ti nemají žádnou legální možnost, jak si zařídit samostatný poslanecký klub. Nevychází jim podmínky ani pro počáteční ani pro následné poslanecké kluby. Protože u následných klubů je další podmínka, 10 poslanců (ale oni mají jen 4 poslance). A zároveň platí pravidlo 1 strana/hnutí, 1 poslanecký klub. Takže to jsem zvědavá na tu kreativitu. Asi jediné, co jim zbývá, a je to logické, je udělat dohromady klub se STAN, a to jako ten následný, takže bez peněz na poslanecký klub. Asi tak.

Zajímavé je, že SPD jim nabídla jisté řešení, resp. drobné přátelské upozornění, že si to mají dořešit. A to během přijímání volebního zákona, před prázdninami. Pozměňovací návrh Moniky Jarošové, resp. ho na plénu přednesla poslankyně Karla Maříková, doplňoval možnost poslaneckých klubů pro koalice. Zároveň zaváděl také docela striktní definici koalic, včetně těch skrytých (viz Zelení skrytí na kandidátce ČSSD nebo by se to týkalo koalice-nekoalice Trikolóry se Svobodnými a Soukromníky). Nicméně strany Demobloku, nyní koalic SPOLU a Piráti a Starostové pro tento návrh nehlasovaly a současně si nepřipravily nic vlastního. Takže doufám, že legislativní lajdáctví nebude ve výsledku ještě odměněno tím, že jim to projde v rozporu s aktuálním zněním Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který má formu zákona (č. 90/1995 Sb.). Jde nám přeci všem o dodržování právního státu, nebo ne?

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková

