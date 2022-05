Bondarenková (SPD): Pro koho pracuje vláda pětikoalice? Vrátí se k práci pro občany ČR?

reklama

Pokud přijmeme argumenty opozice, které ve včerejší Superdebatě na TV CNN Prima News prezentoval za SPD Ing. Radim Fiala a za ANO poslankyně Alena Schillerová, vláda nedělá pro české občany v podstatě nic. Podobně to pravidelně zaznívalo z publika. Odtud ještě tvrději. Na hlavní otázku debaty „Jak z krize”, bylo vládními činiteli odpovězeno nedostatečně.

(Na webu TV Prima je celá ta dlouhá debata rozsekaná do tří videí, kdybyste ji chtěli celou zhlédnout, nejzajímavější je video v délce 47:16 ZDE.)

Biometan od krav, nebo dokonce od lidí místo zemního plynu?

Úvahy o nahrazení dodávek zemního plynu z východu výrobou vlastního biometanu na území ČR z trusu hovězího (možná i jiného) dobytka, jak razí ministr Jurečka jsou originální. Během debaty tuto možnost doplnil ještě o variantu z lidských exkrementů, tím že zmínil výrobu biometanu za použití produktů čističek odpadních vod. Nic proti biometanu, ale tohle byla opravdu humorná vložka, kterou nešlo poslouchat s vážnou tváří.

Když si představíme, kolik času by to zabralo nainstalovat na každé čističce podobné zařízení, kolik času a materiálu bychom potřebovali na vytvoření sítě, která by takový plyn rozváděla, minimálně vytvoření přípojek apod. A zda jsou odběratelé zemního plynu opravdu technicky schopni jen tak snadno přepnout na metan. Tedy je jasné, že by to bylo, nákladné, časově náročné, finančně náročné, a někde, kde nemají blízkou čističku i nereálné. Také lze vážně pochybovat, že ty kapacity by byly zcela dostačující. Na to by chtělo nějakou seriózní studii, s přesnými čísly. Ovšem to také trvá. A to, co nemáme, je právě čas.

Bohužel jsme aktuálně tak závislí na jednom směru dodávek a jiné dodávky jsou z podobné říše fantazie, že potřebujeme hlavně „ubrat plyn” v divokých politických prohlášeních, reálně a zodpovědně řešit diverzifikace energetických zdrojů, hlavně plynu, abychom nebyli výhradně politicko-ekonomicky závislí na jednom zeměpisném směru.

Hrozba války není jen z jednoho směru

Ano, je to velmi specifická situace, konflikt na Ukrajině nás všechny vystrašil hlavně tím, že válka může nečekaně vzplanout přímo na území Evropy, dělí nás od ní pouhý jeden stát, Slovensko. Nicméně žádná situace nevzniká jen tak ze vzduchoprázdna. Každý politický jev má nějakou historii. Má vnitropolitické důvody, to je jasné. Ale má i mezinárodní rozměr. Při každé válce je dobré si vzpomenout kdo kdy komu „šlápl na kuří oko”. Samozřejmě války vznikají i tím, že nějaký stát posílí natolik, že se mu chce roztáhnout na cizí území, to bylo v historii vidět opakovaně, bývala to nejčastější příčina válek.

Ovšem v takové situaci je třeba se dívat na obě strany. Není to také tím, že soupeř se zdál příliš slabým? V současné situaci a podle některých náznaků to vypadá, že jednou z příčin bylo i to, že Evropa vypadala příliš slabá. Politicky i vojensky. To bychom si měli uvědomit a nesnažit se oslabovat ještě víc. Protože dívá se celý svět a i některé další státy nejsou tak mírumilovné, jak to na první pohled vypadá. I ony pozorným okem zkoumají, jak je silný potenciální soupeř, jehož území nebo nerostné zdroje se jim velmi líbí. A až jim bude připadat dostatečně slabý a neschopný, tak prostě v noci zaútočí. Jako se to stalo nedávno, ve čtyři hodiny ráno. Je třeba si uvědomit, že hlavní územní zisky, resp. jejich příprava proběhly právě tu noc a následující den. Zbytek akcí už byl jen dojezdem a pokračováním ve vytýčených směrech.

Může se to stát zase, odjinud. To, že jsme v NATO nás ochránit nemusí. Možná kdybychom byli mimo NATO, byli bychom ještě slabší kořist. Asi bychom byli členy jiného obranného spolku. Ale také by nás to třeba nutilo opravdu se zamýšlet, čím vlastně můžeme bránit území České republiky proti nenadálému útoku. Nezbavovali bychom se překotně hlavních prostředků (vrtulníky, tanky). Zásadní je mít prostředky pro vlastní obranu. Nejnověji i proti dronům.

Poučení z krize

Je třeba se rychle poučit z konfliktů, které v Evropě a blízkosti Evropy v posledních letech propukly. Nejen z konfliktu na Ukrajině, ale i z krátké války o Náhorní Karabach, která se kdykoli může znovu rozhořet, ze střetů mezi Tureckem a Řeckem. A zapomíná se na potenciální problémy v Bosně a Hercegovině, kde Daytonské dohody vytvořily situaci, která bohužel nevypadá ani dnes zcela stabilní - jen se podívejte na mapu, bude vám to jasné proč.

Jsme tedy v situaci, kdy se na nás řítí jedna pohroma za druhou. Potřebovali bychom v takové situaci vládu, která především myslí na české občany a zároveň prozíravě, uvážlivě zvládá zahraniční politiku. A současně i efektivně jedná v rámci EU, ale tupě jen neaplikuje, co jí kdo z Bruselu anebo za zámoří zavolá. Potřebujeme dostatečně sebevědomé politiky s vyvinutým ochranářským instinktem vůči českým občanům. Jinak jsme v takovém průšvihu, že si to ještě ani neumíme představit, jak bude náš život vypadat za půl roku, za další rok. A to si jistě občané České republiky nepřejí.

