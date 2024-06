Bondarenková (SPD): SPD nebo falešní proroci - kdo je pravý zastánce národních zájmů?

Do schránek vám už přišly volební lístky. Je z čeho vybírat, ale může to být i matoucí. Důležitý je celkový výsledek voleb. Aby zlo nevyhrálo nad dobrem (pro Čechy, Moravany a Slezany). Progresivisté nasadili nové tváře pro odliv hlasů konzervativních stran.

reklama

Jsme rádi, že se okolo našich seminářů v Poslanecké sněmovně se sdružují naši kolegové z SPD, z Trikolory a řada dalších fanoušků nebo zájemců o dané konkrétní téma. Někteří z nich se třeba na poslední chvíli, či už dřív, rozhodli za někoho kandidovat (a příště třeba za někoho jiného). Jde nám hlavně o ta témata, co se řeší, naposled třeba Analýza proticovidových opatření (viz článek ZDE).

Mimochodem už první seminář na toto téma měl velký ohlas. Teď už lidé spíš řeší i jiná témata, ale na tu šikanu a nucení k očkování se nedá zapomenout, spousta lidí si dodnes nese následky, tedy na to téma nesmíme zapomínat.

Vlastenci v pohybu a na volebních lístcích

Vlastenecká scéna a konzervativní scéna je v pohybu, ale to nevadí. Hlavně aby důsledkem nebylo to, že zase propadne milion hlasů, to by bylo velice nešťastné a progresivisty by to určitě ohromně potěšilo, aby mohli SPOLU, STAN a Piráti provádět ta opatření, která rozhodně nebudou ve prospěch českých občanů. Však už to mnohokrát předvedli, jak to s našimi lidmi myslí. Proto prosím, volte i letos s velkým rozmyslem.

JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA SPD

Zastupitelka MČ Praha 13

zastupitelka měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Média vám podstrukují pana Turka z kandidátky Přísahy a Motoristů, ale to je falešná stopa, ten pán je silně pro EU, NATO, agendy LGBT, jen něco z těch agend trochu přisprostle kritizuje. V debatě s paní Janou Bobošíkovou v jejím pořadu Aby bylo jasno se jasně ukázalo, jaké má dlouhodobé názory (zajímavé je, že Google už odkaz na to video dovedně schovává, tedy zdroj jen sociální sítě - i to napovídá komu daný pán vyhovuje). U STAČILO (KSČM v novém obalu s dalšími politiky) zase není jisté, jak dopadne jejich angažmá ve frakci, dosud byla KSČM v EP v silně proevropské a progresivní levicové frakci. Takže to může být také past.

SPD je jistota hájení Vašich zájmů v doma i v EU

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 6013 lidí

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jasně a dlouhodobě zastává pořád stejné hodnoty, brání naše občany jak v Poslanecké sněmovně, tak svým angažmá v Evropském parlamentu, ale bylo by fajn tam posílit spolu s dalšími konzervativci, ochránci národních hodnot z jiných členských zemí EU. Jen tak ty šiřitele podivných nových trendů přejde cynické pošklebování se nad lidmi, kteří ctí svou rodinu, vlast, mají rádi děti a nechtějí přestat jíst maso pod záminkou, že se planeta otepluje.

Neotepluje, proto už tomu radši nově říkají klimatická změna. No, to vidíme, změna je, že prší jako jindy. Ale abychom si kupovali emisní povolenky i na domy a auta, to se opravdu zbláznili. Tyhle šílence v EU nejde zastavit jinde, než zase v Evropské unii, konkrétně v Evropském parlamentu.

Naši kandidáti za SPD Ing. Petr Mach, Ph.D. a MUDr. Ivan David. CSc. k tomu jistě pomůžou. Kdyby koalice SPD a Trikolora získala i třetí místo, pro předsedkyni Trikolory, Zuzanu Majerovou, bylo by to úplně super. Takže se dobře rozmyslete, jestli chcete, aby pokračovala unijní šílenství, nebo je trochu zkrotí, ať vám to nekazí život. A to se dá udělat už v pátek (nebo sobotu), tím, že přijdete k volbám a správně „to tam hodíte”!

Psali jsme: Bondarenková (SPD): Traktory v Praze. Venkov se velmi zlobí. Bondarenková (SPD): Dozvuky covidové krize u soudů Bondarenková (SPD): Strašný průšvih se středními školami Bondarenková (SPD): Chcete, aby se vaše zdravotní data prodávala? EU to nevadí

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE