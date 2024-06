Tisíce stránek, důkazy se množí. „Jen v Česku jako by se zastavil čas.“ Kde vázne šetření covidu?

Druhý seminář na covidové téma v Poslanecké sněmovně nepřinesl dobré zprávy a zatím ani nejsme svědky zlepšení informovanosti společnosti médii, ani nevidíme více politiků, kteří by se problematice chtěli věnovat. „Ve Spojených státech i jinde ve světě probíhají vyšetřování, vrší se tisíce stránek, které dokumentují rozsáhlá selhání exekutivy, justice, lékařského a akademického establishmentu. Jen v Česku jako by se zastavil čas,“ zhodnotil aktuální stav matematik Tomáš Fürst, který se covidovému období soustavně věnuje. Lékař Vladimír Čížek varoval, co nám hrozí z dokumentů Světové zdravotnické organizace v případě opakování pandemie z let 2020–2021.

Nejednou během semináře „Analýza proticovidových opatření“ zaznělo, že lidé jsou nepoučitelní a že až přijde další epidemie, bude se vše opakovat v bleděmodrém jako při pandemii covidu-19. „Bez patřičné analýzy chybných, přemrštěných a společnost poškozujících opatření nelze předejít opakování těchto chyb. Poučme se od našeho imunitního systému, který si po každé prodělané infekci zakládá paměťovou banku obranných buněk a opakovaně zkoumá nebezpečnost nových patogenů, jestli už se s ním někdy dříve potkal, či nikoli. Na základě mimořádně pečlivé analýzy nebezpečí potom spouští přiměřenou reakci, jejímž účelem je likvidace patogenu při minimálním poškození vlastního organismu. Pokud tak imunitní systém daného organismu neučiní, je takový organismus evolucí dříve či později eliminován jako neživotaschopný nebo nekonkurenceschopný,“ uvedl poslanec Vladimír Zlínský, pod jehož záštitou se seminář ve Sněmovně konal.

Lékař Vladimír Čížek, který své vystoupení nazval „Pandemická smlouva WHO a IHR – ďábel se skrývá v detailu“, předeslal, že sice není odborník na WHO (World Health Organization), Světovou zdravotnickou organizaci, ale že se pokusil jako lékař seznámit se s dokumentem IHR (International Health Regulations), Mezinárodního zdravotního řádu. „Když si to člověk přečte podruhé nebo potřetí, zjistí, že se tam skrývá pár zajímavých detailů. Shodou okolností zrovna minulý týden se sešlo World Health Assembly (Světové zdravotnické shromáždění) a jednání o těchto dokumentech se zúčastnila česká delegace v čele s ředitelem pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví Radkem Policarem, známým zastáncem digitálních očkovacích průkazů. Ve vládním materiálu je k tomu napsáno, že česká delegace má mandát na to, přijmout závěry a doporučení čili nemá se na nic ptát, nemá diskutovat, ale má to přijmout,“ neskrýval angiolog údiv.

Kašlou na lidská práva a svobody a uvažují zcela totalitárně

Mezi jeho vícero výhrad patří digitální očkovací průkaz, který v dokumentu zůstal a může být vyžadován pro jakýkoli druh cestování. „Podrobnosti o něm jsou přesunuty do příloh, kde jsem našel jenom žlutou zimnici. Ale jistě není žádný problém, aby se tam lusknutím prstů doplnil covid nebo ptačí chřipka či cokoliv jiného. Vzbudilo to ve mně dojem, že ty původní provokativní větičky mohly sloužit jako vějičky pro nás. Jejich odstranění nás mělo uklidnit a mělo to zakrýt fakt, že tam zůstává to zásadní, tedy cestovní očkovací průkazy. Přitom, jak víme, i očkovaný člověk mohl a může šířit covid. Takže tyto průkazy jsou jen nástrojem k šikanování osob. Dále tam zůstaly povinné karantény, očkování, a to v některých případech i bez souhlasu dané osoby,“ informoval na semináři cévní lékař.

K vítězství stačí, aby slušní lidé nedělali nic. Tak, prosím, dělejte

V dokumentu zůstalo i konstatování, že ředitel WHO má poslední slovo, a stále je tam boj proti dezinformacím. „To je v praxi vlastně cenzura. Pak je tam jeden velký zádrhel, neboť ve smlouvě vůbec není žádný mechanismus kontroly. Podle právníků jde o porušení jedné z hlavních zásad demokracie, smlouva velmi komplikovaným právnickým jazykem útočí na suverenitu zemí. Asi existuje určitá naděje. Bývalý diplomat a advokát Petr Vacek tvrdí, že tato pandemická smlouva z hlediska mezinárodního práva nemá šanci na úspěch. Myslím si, že už teď máme dostatek indicií. Jak praví jeden slavný citát, tak k vítězství stačí, aby slušní lidé nedělali nic. Tak, prosím, dělejte. Závisí to na nás,“ uzavřel své vystoupení Vladimír Čížek.

„Lidem se nedá vyčítat, že vytěsňují leckdy traumatizující zážitky, omezování osobních svobod nesmyslnými covidovými opatřeními. Obávám se, že ty skupiny, kterým se líbilo udržovat občana v poklusu a využívaly jeho strachu ke svým politickým a finančním zájmům, nikam nezmizely s koncem epidemie, jen se zanořily do stínu, kde už nejsou tak viditelné,“ varoval Viktor Baroš, vedoucí Nadačního fondu Svědomí národa, který patří k nejaktivnějším dokumentaristům zabývajícím se oběťmi vakcinace. Společně s lékařkami Janou Gandalovičovou a Jaroslavou Chlupovou pak shrnuli nové poznatky o progresi onemocnění, kterých jsou svědky, ale také obtíže, které mají těžce nemocní pacienti s tím, aby dosáhli na finanční a zdravotní pomoc od státu, na kterou mají nárok.

Už po krátkém čase nemoci přicházejí pacienti v neléčitelném stavu

„Mnozí lidé pochopili, že covid vakcinace negativně ovlivnila jejich zdraví, a už se dále nechtějí očkovat. Nezměnil se ovšem postoj lékařů, kteří si odmítají přiznat, že pochybili, když věřili v bezpečnost vakcín. Mlčí a odmítají odbornou diskusi,“ poukázala neuroložka Jaroslava Chlupová. „Nemáme žádnou představu o střednědobých a dlouhodobých nežádoucích účincích mRNA vakcín. Tím, že se budeme tvářit, že nejsou, a budeme pokračovat v rétorice safe and effective (bezpečný a účinný), popřípadě budeme potíže pacientů svalovat na long covid a budeme vyzývat k dalším kolům očkování, nepřestanou existovat,“ doplnila kolegyni kardioložka Jana Gandalovičová.

Málo lékařů je ochotných mluvit o atypicky rychlých progresích a atypických kombinacích nálezů u onkologických pacientů. O to důležitější byla prezentace slovenského onkologa Jána Lakoty, který je ve své praxi svědkem toho, že se tato onemocnění vyskytují u mladších osob, než tomu bylo dosud. „Mají vysokou biologickou aktivitu a již po krátkém čase onemocnění přicházejí pacienti v doslova neléčitelném stavu. A zvláštní je i výskyt rezistence na protinádorovou léčbu,“ konstatoval slovenský lékař.

O poklesu plodnosti jako důsledku genetických vakcín se nemluví

Mezi nově otevřená témata patřil i pokles počtu narozených dětí v době po zahájení vakcinace mladé populace. „Naočkovali jsme stovky milionů mladých lidí po celém světě experimentální genovou vakcínou, jejíž účinnost a bezpečnost pro těhotné nebyla nikdy testována. Zaznamenali jsme vysoké procento žen, které po této vakcíně reportují problémy s menstruací. Načež jsme zjistili, že asi devět měsíců po očkování žen v plodném věku prudce poklesla plodnost. Přesto samotné vyslovení této hypotézy – že pokles plodnosti je důsledkem genetických vakcín – je v dnešním veřejném prostoru nemožné bez toho, aby byl člověk okamžitě označen za dezinformátora a šiřitele konspiračních teorií,“ postěžoval si ve svém příspěvku matematik Tomáš Fürst.

Tomuto tématu se věnoval také imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog Jaroslav Turánek, jenž si své vystoupení na semináři nenechal ujít navzdory zdravotní indispozici. „Příčinou poklesu porodnosti je zvyšující se neplodnost jak mužů, tak žen. Rodinný život již pro značnou část mladé generace není prioritou. Budování pracovní kariéry, které oddaluje založení rodiny, posouvá mateřství k hornímu limitu reprodukční schopnosti žen. Do této situace vstoupila státní mocí vnucovaná a vynucovaná vakcinace genetickými vakcínami, o jejichž následcích nevíme téměř nic a ani se zřejmě nic dovědět nechceme,“ usoudil profesor Jaroslav Turánek.

Státní dozor nad bezpečností léčiv se podvolil politickému tlaku

„Státní ústav pro kontrolu léčiv selhal. Nezastavil jedinou šarži covid vakcíny, i když se mu sešlo mnoho závažných hlášení včetně úmrtí. Zradil tak své poslání chránit občany před nekvalitními farmaceutickými produkty,“ rozhořčil se Petr Šourek, filozof, spisovatel, ale v poslední době především novinář, jemuž na sklonku pandemie začalo vadit, že média lidi spíš vychovávají, než informují. „Státní dozor nad bezpečností léčiv se během pandemie podvolil politickému tlaku. Základní pojmy farmakovigilance byly zneužity k matení veřejnosti,“ nebral si servítky spoluautor podcastů na Mainstreamu Petr Šourek.

Druhý seminář na covidové téma nepřinesl dobré zprávy a zatím ani nejsme svědky zlepšení informovanosti společnosti médii, ani nevidíme více politiků, kteří by se problematice chtěli věnovat. „Ve Spojených státech probíhá několik vyšetřování jak v Kongresu, tak v Senátu. I v mnoha parlamentech jednotlivých států a minimálně na Floridě a Texasu už vyšetřuje zločiny covidismu i justice. V Anglii, Skotsku i Austrálii jsou složeny vyšetřovací komise a zvolna se vrší tisíce stránek, které dokumentují rozsáhlá selhání exekutivy, justice, lékařského a akademického establishmentu. Jen v Česku jako by se zastavil čas. Ve Sněmovně to vypadá, že jediný poslanec, který tuší, co se stalo, je pan doktor Zlínský. Zbylých 199 poslanců nevidí, neslyší a nekoná. Dějiny nebudou k této kapitole českých dějin milosrdné,“ zhodnotil aktuální stav Tomáš Fürst.

