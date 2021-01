Bondarenková (SPD): Výbušná situace v USA

reklama

Vnitřní situace v USA se dostává do varu. Vyhlášení vyjímečného stavu ve státu Columbia, který zahrnuje hlavní město Washington. Národní garda v ulicích Washingtonu. Prezident Trump na chvíli "vylezl" a rychle se vrátil do bezpečného úkrytu v Texasu. Podle videí má s sebou pár zavazadel. Taková zavazadla mohou stačit na týden, dva pobytu, ale také na měsíc, v tom už pak není rozdíl. Osobně jsem byla jednou ve Francii na dva týdny, což se za studijních důvodů protáhlo na měsíc. S jednou sportovní taškou přes rameno a stačilo to.

Situace je výbušná z toho důvodu, že Demokraté, kteří brzy převezmou výkonnou moc v USA, už 20. ledna 2021, navrhli několik zákonů, které musí příznivce Trumpa jistě vyděsit. Už to, že jim byly odříznuty sociální sítě, takže nemohou vzájemně komunikovat, je jistě znejistělo. Když teď Demokraté - vnučka McCaina - dávají návrh poslat ty, co pronikli do Kapitolu na Guantanámo, musí být ještě nervóznější. Další návrh je zařadit MAGA (organizaci na podporu Trumpa pod názvem Make America Great Again) na seznam teroristických organizací, to dál přileje olej do ohně. Zařazení na takový seznam znamená zákaz držení střelných zbraní (a těch nemají málo), nemožnost cestovat veřejnými hromadnými prostředky, natož letadly. Dokonce prý to může znamenat zmražení kont a zákaz jak zaměstnání, tak podnikání. Vzhledem k tomu, že se nejedná jen o jedince, ale často celé rodiny a jejich živitele, bylo by to odsouzení celých rodin nejen k chudobě, ale vlastně k hladovění, možná i odebrání dětí. Ani se nemusí jednat o reálnou hrozbu, jan že se jí budou obávat, to k nervozitě a nervózním činnům stačí.

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 71% Není to nemorální 29% hlasovalo: 1531 lidí

Tváří v tvář takové perspektivě je možné čekat už během pár dnů či hodin "run na banky", přesuny do jiných států a zácpy. Paniku může zesilovat nemožnost vzájemné komunikace jednotlivých komunit. Každá se tedy může rozhodovat jen sama za sebe. Když dochází k jakékoli krizi, faktory jako pesimismus, vystrašení a panika negativní děje posilují a akcelerují. Bude skvělé, pokud se tak nestane a v USA dojde k poklidnému předání moci mezi prezidenty příští středu. Obávám se ale, že na klidný vývoj v USA nejde spoléhat. Pokud se nějaké procesy tohoto typu spustí, bude to jistě předtím, než členové MAGA budou hromadně odzbrojeni, nikoli potom. V USA je rozvinuté prepperské hnutí, hlavně v odlehlých končinách. Takoví lidé jsou schopni se schovávat celé měsíce i se svými rodinami. Neplatí to ale pro velkoměsta. Odtamtud má každý prepper za úkol co nejdřív zmizet.

První tedy můžeme čekat fronty před tankovacími stanicemi a rozsáhlé výběry a převody hotovosti. Další děje budou zřejmě následovat. Jakmile se rozvine panika, je už těžké události brzdit. Někteří lidé, třeba ti preppeři, mají nacvičeno, co v krizi dělat, jiní budou zmateně pobíhat. I ten, kdo se nebude cítit krizí osobně dotčen, si půjde honem nakoupit, co kdyby. To paniku dál posílí. Známe to od nás. Viz jarní vykupování mouky a luštěnin.

Ještě k rozdělení USA. Pokud k němu opravdu dojde, pak to nemusí být na dva srovnatelné celky, protože "Demokratické státy" jako New York nebo naproti ní Kalifornie jsou odděleny hradbou více "Republikánských států" ve vnitrozemí USA. Těžko předvídat přesné dopady na Evropu, možná něco ohledně bank, snad ne, riziko že buď Trump nebo Biden vyvolá nějakou menší válku, aby odpoutali pozornost (podle Pompeova účtu to vypadá na Írán, ale to může být zástěrný manévr) - do té by nás jistě jako obvykle chtěli zapojit nebo aspoň povolit letecký koridor. Nechci zbytečně vyvolávat paniku, takže doufám, že do Evropy to moc velké dopady mít nebude. Možná omezené fungování Facebooku, Twitteru apod.

Takže celkově to vypadá na horký leden a únor. To nám ten rok 2021 pěkně začíná.

(převzato z Profilu)

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bondarenková (SPD): Co dělat, pokud ty vakcíny nejsou tak skvělé, účinné a bezpečné? Bondarenková (SPD): 17. listopad - výročí ideálu svobody. O tu radši nepřijít Bondarenková (SPD): Rozvolňování raději s rozmyslem, ať to není rychle zpátky Bondarenková (SPD): Opravdu chcete občany dvou kategorií?

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle JUDr. Vladimíra Bondarenková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.