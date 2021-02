Brábník (Trikolóra): S pomocí Covidu vstříc totalitě

reklama

V současné době dochází v celé společnosti k názorovým střetům, mezi tzv. Uctívači covidovými a Odmítači covidovými. Osobně mám blíž s ohledem na důkazy o nefungujících represivních opatřeních na šíření nemoci blíž k těm druhým. A navíc, nemoc tu je a zůstane a nám všem nezbude než se s ní naučit žít.

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 29% Nechci 58% Je mi to jedno 13% hlasovalo: 9560 lidí

Podstatné ovšem je, zamyslet se nad tím, komu se tato nemoc a vzájemné rozbroje občanů nejvíc hodí.

Na FCB jsem si od jedné dámy přečetl, že ona je pro zavedení „táborů pro porušovače karantény a odmítače roušek“. Než jsem si ji za toto vyjádření vyšrtnul z přátel napsal jsem ji, že již zbývá přidat jen nucené práce a plynové komory pro „konečné řešení odpíračské otázky“. Odepsala mi, že nemůžu srovnávat covid s nacismem. Ta nebohá žena a spousta dalších lidí si vůbec neuvědomují, co se kolem nich děje a že je v současnosti aplikován přesně tentýž postup, který nacisté použily ve 30tých letech. Tehdy označili Židy za viníky všech jejich problémů a tím proti nim popudili veřejnost. Následovala likvidace židovských krámů, hospod, provozoven. Pak přišli na řadu „detenční tábory“ a co se dělo dál z historie dobře známe. Byly naplno využity pro odstraňování nejen Židů, ale všech nepohodlných občanů.

A co se děje dnes? Za to, že restriktivní opatření nefungují, ekonomika kolabuje a děti hloupnou, jsou jako viníci označováni vládní propagandou „odpírači“. Maloprodejny a hospody už se zavřely a tábory se chystají. Zatím v Německu. Tam s nimi mají z minulosti bohaté zkušenosti. Ale jako vazalové to jistě brzo zavedeme i u nás. A nepohodlných,vlastní mozek používajících lidí je tu až moc. Když už ty tábory budou…. Gebbels by se nestačil divit, jak se dělá propaganda.

Omezení se nekonají jen u nás, ale v různé míře téměř v celé Evropě. Říká se, že ryba smrdí od hlavy. A současná opatření vycházejí z doporučení WHO (která je již několikrát změnila) a především z EU, která se na nic jiného než důrazná doporučení nezmůže. Naprostou neschopnost ukázala na začátku vzniku pandemie. A vše, co se pokusila plošně organizovat skončilo fiaskem. Včetně schvalování a nákupu vakcín.

Ale restrikce, na ty mají v Bruselu monopol. Pod rouškou Covidu si v jednotlivých státech podle „prounijnosti“ vlád testují, co si občané nechají líbit a kam až můžou v ořezání svobod zajít. Vůbec mě nepřekvapuje, že nejhorší represe zavedlo Slovensko. Tam už nevládne nouzový stav, ale v podstatě stanné právo. Slovensko je malá země a po zavedení eura je odkázáno k poslušnosti. A když začali Slováci malinko zlobit, nasadili jim tam kukaččí prounijní vejce Čaputovou na post prezidentky, odděllili tím Slovensko z V4 a je klid. S ohledem na nastavené represe bych se nedivil tomu, že bude někdo zlynčován zoufalým davem poté, co si doma zapomene roušku.

U nás je stav špatný, nikoli však zoufalý. Premiér Babiš touží po vlastní moci a penězích. Nechce se mu předávat svoji moc do Bruselu, ale zase mu voní dotace. A tak balancuje na hraně. A aby komplikací nebylo málo, blíží se volby a neúčinnost restrikcí a celková neschopnost vlády mu ubírá voličské hlasy. Ale kdo ví, jak to s těmi volbami vlastně bude. Už teď je nouzový stav a Covid omezení velkou překážkou pro rovný předvolební boj a demokratické volby. A v EU by byli moc rádi, kdyby se u nás k moci dostala ta jediná správná opozice. Nejlépe Pirátská partička.

Petr Brábník Trikolóra

Začínající politik s jasným názorem.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale ani „Svatá trojice“ ODS, KDU ČSL, a TOP09 by pro Brusel nebyla špatná. A k tomu jak toho dosáhnout by se náramně hodila osvědčená metoda z USA - Covid a korespondenční hlasování. Návrh korespondenčního hlasování již několikrát současná vláda odmítla řešit, a tudíž se zdálo, že do těchto voleb nebude prosazen a do příštích by mohla být Covidová pandemie zažehnána. A jak víme pro manipulaci s výsledkem je toto spojení ideální. A tak si někdo vzpomněl, že na Ústavním soudu již tři roky leží žaloba na volební systém. Kvapíkem byla projednána a příliš nepřekvapivě byl (nejen) prounijním předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským prohlášen současný volební systém za špatný, byť se na jeho tvorbě sám pan Rychetský podílel.

Každému je teď jasné co bude následovat. Obrovský tlak na změnu volebního systému, který jde až okatě najevo výše uvedeným koalicím a kam se jistě podaří protlačit i korespondenční hlasování.

S ohledem na to, k čemu dochází a co jsem popsal, mám velkou pochybnost, zda nás ještě nějaké svobodné a demokratické volby čekají.

A nemoc Covid je jako požár Říšského sněmu v roce 1933. Také se ho daří využít k přechodu k totalitě. Tentokrát nás zdá se čeká levicově – liberálně - EUrounijní.

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Koudelka (Trikolóra): Lež v augustiniánském rouchu Krása (Trikolóra): V chaosu se nejlépe loví Brábník (Trikolóra): Víte, co volíte? Brábník (Trikolóra): 2x a dost! Sebereme jim oslíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.