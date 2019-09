Čermák (Piráti): Vřídlo opět dražší

Nicméně od začátku Piráti kritizují přístup vedení města k poskytování informací. Také se domníváme, že pracovní skupina měla tyto komplikace předvídat a rozpočet nedržet líbivě nízko.

Zastupitelé se s prvními plány na řešení Vřídelní kolonády seznámili v lednu, přičemž zaznívaly přísliby o předložení podkladů do čtrnácti dnů. Na dubnovém zastupitelstvu se pak debata vyhrotila, neboť podrobnější informace, včetně rámcového rozpočtu, byly zastupitelům předloženy těsně před jednáním, bez možnosti bližšího seznámení s nimi. Piráti nicméně chápali vážnost situace a situaci blokovat nehodlali.

Paradoxem je, že současná varianta opravy byla prezentována jako levnější, což obhajovali zejména koaliční zastupitelé. Rozpočtově se nyní ale dostáváme na předchozí variantu vymístění technologie Vřídla mimo budovu. Nutno přiznat, že po dubnové kritice a zejména po začlenění nepolitických zástupců do pracovní skupiny, se informovanost částečně zlepšila, včetně pravidelných exkurzí na staveniště Vřídelní kolonády.

„Máslo na hlavě v podobě brutálního podfinancování mají všechna vedení za posledních skoro dvacet let. Je jasné, že jakmile se koplo do podlahy, objevily se problémy, které musely být řešeny. Z tohoto důvodu jsou vícenáklady poměrně logické, i když konečná částka bude, podle nás, minimálně dvojnásobná od původně vyčleněných 21 milionů,“ shrnul předseda Pirátského klubu zastupitelů Jindřich Čermák a dodává: „Od začátku jsme požadovali, aby co nejvíce informací bylo veřejných, abychom měli k dispozici co nejvíce relevantních údajů. To se bohužel nestalo a neděje se to příliš ani nyní. Nezpochybňujeme nutnost opravy Vřídla ani nákup potřebné technologie pro Správu kolonád, jen by se to mělo dít na základě dobře podložených materiálů.“

Zastupitelstvo bude muset schválit zvýšení investic, neboť v současnosti je strop na 21,3 milionech. Bohužel se stává v poslední době pravidlem, že významná rozhodnutí se mají odhlasovat pomocí nedostatečně odargumentovaných podkladů, případně pomocí krátké prezentace přímo na zastupitelstvu. Požadavky na jejich předkládání předem jsou ze strany koalice ignorovány.

