Černochová (ODS): Pane kolego Hájku, vy si pletete Evropskou unii a NATO?

Za prvé, pane předsedo, divím se a považuji to za vaše selhání, že neumravníte pana zpravodaje Hájka, který tady nepředkládal zpravodajskou zprávu, on tady normálně vystupoval jako v rozpravě. To, co tady říkal, měl říkat v rozpravě. Zpravodaj má jinou roli. Takže žádám, aby, když jste tak striktní vůči nám a jednacímu řádu, abyste tak postupoval i vůči vašim kolegům. To za prvé.

Za druhé prostřednictvím pana předsedy, pane kolego Hájku, vy si pletete Evropskou unii a NATO? Možná to bylo přeřeknutí, ale to, co jste řekl v těch prvních větách - a přečtěte si to nebo si to přehrajte ze záznamu - tak jste úplně mimo, protože hovoříte o Evropské unii a my tady projednáváme návrh, který se týká kolektivní obrany. Evropskou armádu chválabohu nemáme, věřím tomu, že ji mít ani nikdy nebudeme, takže prosím, trošku něco nejdřív nastudujte, než tady děláte chytrého.

Že se někomu nedaří utrácet peníze, to je opravdu teda důvod, proč nebudeme dávat finanční prostředky do rozpočtu. Jak tohle vlastně někdo může vypustit z úst? Vždyť tím zásadním způsobem popírá to, že lidé, kteří jsou v nějakých pozicích na ministerstvech, tak že dělají svoji práci dobře. Vy jste tady předkládali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Byl to váš návrh zákona, byla to i vaše paní ministryně, která ho předkládala, byla jsem to já - opět si to ověřte ze záznamu - která jsem tady několikrát vystupovala a ptala jsem se, jestli ten zákon usnadní legislativní(?), akviziční proces z hlediska akvizic na Ministerstvu obrany. Pokud mě milostivě vůbec pan tehdejší ministr obrany odpověděl, tak odpovídal, že ano, že jistě, že to má ošetřené. Takže zase výmluvy? Vy jste tady nevládli měsíc, vy jste tady vládli s panem ministrem Stropnickým v čele rezortu Ministerstva obrany čtyři roky, kolegyně a kolegové. A byl to každý rok, kdy mu tam zbývaly finanční prostředky.

Co se týče té připomínky pana kolegy Hájka, která platila k Evropské unii, ale asi myslel k NATO, že v roce 2010 vláda, Nečasova vláda a já už tehdy první volební období jako poslankyně, že jsme nenavrhovali navyšování rozpočtu. Pane kolego, tehdy všechny naše vlády dávaly do rezortu Ministerstva obrany mnohem více finančních prostředků v přepočtu na HDP než každý rok, každý jeden rok těchto čtyřech let vlády vaše.

Vlády, na kterých participovala Občanská demokratická strana, nikdy nedopustily to, že resort obrany, přepočet na HDP, poklesl pod jedno procento. Tak jako vám se to stalo, z volebního období čtyřletého celkem třikrát. Ano, nebyla to dvě procenta, bylo to 1,4, bylo to 1,6, 1,33 - podle toho, o jaké časové úseky se jedná, ale nikdy, nikdy, nikdy, nikdy to nebylo tak málo, jako tomu je poslední čtyři roky. A má slova jsou ověřitelná, já jsem ty grafy měla v několika televizních debatách a myslím si, že dokonce i bývalý pan ministr obrany už se ty grafy naučil číst a pochopil, co je HDP a jakým způsobem se HDP odvozuje.

Ještě mě zaujala slova pana kolegy Hájka, pana zpravodaje Hájka, prostřednictvím pana předsedy, "chudák Stropnický". No, asi jó, ale mně se tady chce zvolat "chudák Karla Šlechtová", protože "chudák Stropnický" nechal paní Karle Šlechtové na stole k podpisu akvizice, jak říká, slyšeli jste to z jeho úst i vy, za 25 miliard Kč. Takže to podobenství s paní Parkanovou bylo opravdu možná nějakým mementem pro paní Šlechtovou? Protože o jednom ministrovi hovoříte jako o chudákovi, v tom se s vámi výjimečně shoduji, a o paní Karle Šlechtové takto nehovoříte. Je to tím, že máte nějaký problém s námi ženami, pane kolego Hájku? Nebo co je tady za problém, že posuzujete dva ministry ze stejné strany z vaší vlády jiným způsobem, jiným metrem, že tady to politování nad tím, že někdo se může dostat ne vlastním zaviněním do toho kolotoče stíhání a bude mu zkažen život, tak jako se to děje v případě paní Parkanové.

Takže skutečně být vámi, prostřednictvím pana předsedy, tak bych se spíše snažila udělat všechno pro to, aby paní ministryně Šlechtová se v této problematice co nejrychleji zorientovala, jí se to daří za těch pár týdnů, a aby se ty akvizice, o kterých tady je řeč, urychleným způsobem dořešily a bylo jasné, jakou cestou Česká republika půjde. A proto, aby bylo zajištěno dlouhodobé financování, tak to je důvod, proč já tady dnes předkládám tento návrh zákona. Jak říkám donekonečna, není čas ztrácet čas. Ekonomická konjunktura nebude trvat věčně, po letech úspěšných ekonomicky nastanou roky chudší a pokud se my na toto nepřipravíme, tak ten vnitřní deficit, který naše armáda má, nikdy nedoženeme. Takže skutečně přestaňme tady řešit stranické legitimace kohokoli z nás, je nás tady devět subjektů, a přistupujme k tomu odpovědně a nepleťme si tady NATO, Evropskou unii a měřme všem ministrům stejně.

