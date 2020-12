Černochová (ODS): Volby budou šancí na změnu, kterou nesmíme promarnit

reklama

To nevymyslíš. Až čtvrtý den od vítězství v primárkách mě napadne, že bych se teda taky mohla pochlubit?

Jsem hrozná, ale dlouho nepamatuji, že by konec roku byl ve Sněmovně tak hektický jako letos. Skončil jeden týden - rozpočtový - a začíná další - daňově-nouzový. Zvláštní konec adventu...

Takže jsem se v minulém týdnu v zápalu boje o rozpočet a armádní finance nestihla "pochlubit" že mě regionální rada ODS v Praze ve středu schválila lídrem ODS pro volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Promiňte. Chtěla bych tímto moc poděkovat svým kolegům za obrovskou důvěru, které si vážím. A ať už bude koaliční kandidátka s dalšími stranami sestavena jakkoliv, budu na ní první za ODS v hlavním městě. Je to pro mne čest být v této pozici a je to zároveň obrovská odpovědnost, protože volby za necelý rok budou šancí na změnu, kterou nesmíme promarnit.

Anketa Chcete Pavla Rychetského za prezidenta republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1832 lidí

Změnu od chaosu k řádné správě věcí veřejných, od projídání budoucnosti k hospodárnosti, od populismu a vlády politického marketingu zpět ke skutečnému posouvání věcí kupředu, modernizaci země, odpovědnému vládnutí. Čeká nás hodně práce na kampani a ještě více po volbách, pokud budeme sestavovat vládu, protože dát zemi do pořádku po socialisticko-populistické párty bude téměř nadlidský úkol. Ale to už je úděl pravice. A já věřím, že to i s vaší pomocí zvládneme.

A ještě jednu věc nesmím zapomenout. Pro ODS to budou první volby, kdy do toho jdeme společně s dalšími dvěma stranami. Je to signál, že chceme a umíme spolupracovat a že spojujeme síly pro dosažení těch cílů, které máme shodné. Určitě to ale neznamená změnu našeho dlouhodobého ideového kurzu, a tím spíš to neznamená, že budu odteď říkat něco jiného, než jsem dosud říkala. Zvlášť v otázkách obrany a bezpečnosti, v otázkách jako jsou modernizace armády, důraz na silnou armádu a rozvoj záloh i brannosti obyvatel, ochrana práv legálních střelců. Neuhnu ani o milimetr a koaliční kandidátku vnímám naopak jako příležitost i v těchto a jiných tématech posunout věci kupředu!

Prokazuji opakovaně, že léta na radnici mě naučila domluvit shodu napříč politickými stranami pro dobrou věc. Uměla jsem získat ve Sněmovně hlasy napříč spektrem - namátkově: pro zákon o aktivní záloze, legislativu spojenou s právem na legální držbu zbraní, nebo pro silná usnesení na podporu Izraele a nazvání teroristů z Hizballáhu pravým jménem.

Jasně, je mě občas opravdu dost, ale znáte mě a víte, že budu dbát na to, aby můj hlas - i hlas ODS - nezanikl. V hlasovém rezervním fondu mám ještě o dvě oktávy víc, než teď v pátek.

Není to fráze - víte, co od Amazonky Černošky můžete čekat a taky víte, že se na mě můžete spolehnout.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Nebýt legislativy od ODS nemáte obranu, nemáte armádu Černochová (ODS): Vláda se chytila do své pasti a dala prostor komunistickému diktátu Černochová (ODS): Kdyby partička magistrátních ochotníků přidala spoje, všem by se ulevilo Černochová (ODS): Jdeme tou nejlepší možnou cestou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.