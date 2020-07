Černohorský (Piráti): Finanční injekce do OKD by měla zajistit spravedlivou odměnu horníkům

reklama

„Rozhodnutí považuji za správné. Obávám se ale, že tato částka nemůže stačit. Není zároveň jasné, na co se prostředky použijí. OKD by podle nás mělo peníze použít hlavně na to, aby zajistilo zaměstnancům férovou odměnu za koronavirovou krizi a zpracovalo co nejdříve analýzu, která řekne, co bude s těžařským kolosem dál. Situace je dlouhodobě neudržitelná a Karvinsko žije v nejistotě, kdy zejména zaměstnanci dodavatelských firem doteď nevědí, jak a zda vůbec dostanou mzdu po dobu uzavření dolů,” vysvětluje pirátský poslanec Lukáš Černohorský, který dnes odeslal interpelaci ministryni financí Aleně Schillerové, pod kterou státní OKD spadá.

„Hlavním viníkem epidemie koronaviru v karvinských dolech nejsou neukáznění horníci, jak se domníval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je ignorace rizik, na které jsem vedení OKD upozornila již v březnu, a nezvládnutí situace. Kvůli tomu dnes máme na Karvinsku 2000 nemocných a téměř stejný počet lidí v karanténě. Jedná se přitom právě většinou o rodiny horníků, jejichž příjem tak klesne často na 60 %, zdaleka ne všichni totiž dostanou 100 % náhrady mzdy,” říká lídryně Pirátů v krajských volbách v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová. Ta s podporou pirátského analytického týmu provedla anketu mezi zaměstnanci i agenturními pracovníky OKD a ověřovala mezi jednotlivými agenturami a vedením OKD, jakou odměnu získají horníci v době uzavření dolů. Z výpovědí zhruba padesáti horníků vyplynulo, že je nejvíce trápilo chaotické testování a právě nejistota kolem odměn v době uzavření dolů. Vedení OKD jim totiž sdělilo, že kvůli “vyšší moci” není schopné plnit smluvní závazky a dodavatelé se musejí o pomoc obrátit na vládu a program Antivirus v režimu B. To však znamená, že nesmějí propouštět a od státu dostanou jen 60 % mzdových nákladů. Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti OKD to pro některé znamená příliš velké riziko. Každý horník tak na tom bude jinak.

Z tohoto důvodu se Klusová rozhodla spojit s jednotlivými dodavatelskými firmami. „Dotazovala jsem se na výši odměn horníků v případě, že je zaměstnanec pozitivně testovaný na nemocenské, v karanténě nebo je zdravý na takzvaných překážkách na straně zaměstnavatele. Prozatím pouze společnost Dubos přislíbila, že ve všech těchto případech horníci dostanou 100 % průměrné odměny - tedy bez ohledu na to, zdali je horník na nemocenské či na překážkách. Jedná se přitom o celou částku - nikoliv pouze základní mzdu. Dotazovali jsme se rovněž vedení OKD ohledně kmenových zaměstnanců. Zde by v případě překážek měli horníci dostat sice 100 % odměny, nicméně v případě pozitivního testování a nemocenské pouze 60 %. Mluvili jsme rovněž se zástupci agentury Polcarbo, kteří potvrdili, že se budou snažit zajistit 100 % náhrady mzdy, nicméně budou to mít velmi složité a spoléhají na program Antivirus. V případě nemocenské počítají spíše s 60 % odměny. Společnost Bastav nehodlá propouštět, bude se ale řídit čistě zákoníkem práce, protože vzhledem k situaci nemůže riskovat případné finanční problémy. Zaměstnanci ve všech případech tedy dostanou 60 % mzdy. Dalším zástupcům dodavatelských firem se nepodařilo dovolat a Piráti se až od horníků dozvěděli, že mají obavy, zdali vůbec dostanou 60 % odměny,” komentuje plánované odměňování horníků Klusová.

Paradoxně jsou tak nejvíce zasaženy právě rodiny nemocných horníků, které přišly i o několik desítek tisíc. V případě, že byl zaměstnanec dolů pozitivně testován, většinou na nemocenské skončila i jeho manželka a případně i další členové rodiny. „Neřízený útlum OKD by způsobil regionu obrovské problémy. Společnost tedy samozřejmě podporu potřebuje. Zároveň k tomu ale nelze přistupovat tak, že vláda napumpuje znova do OKD miliardy jako do černé díry, aniž by společnost představila plán útlum a reorganizaci. Část zaměstnanců se může uplatnit v rekultivacích a útlumových pracech, ale teď všichni potřebují vědět, na čem jsou,” dodává Lukáš Černohorský.

