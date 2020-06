Černohorský (Piráti): Vypadá to, jako kdyby se tahalo z klobouku

reklama

Děkuji za slovo.

Ať nemusím stále těmi faktickými, tak já bych se chtěl vyjádřit k některým podaným pozměňovacím návrhům. Určitě bych rád požádal pana ministra, aby nám tady vysvětlil, čím urychlí jaderné elektrárny, když tam budou. Ale rád bych se pozastavil ještě u jednoho pozměňovacího návrhu, který jsem podával. Je to vyjmutí jedné části plynárenské soustavy. Já bych tady přečetl část odůvodnění, které nám předalo samo ministerstvo. Mám tam tedy nesouhlasné stanovisko z Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje pozměňovací návrh kolegy Pustějovského, který plynovod Capacity4Gas, který je navržený ve vládním návrhu, nahrazuje plynovodem Moravia, neboť Capacity4Gas má již vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti a je v realizaci. A to je přesně to, na co jsme tady původně upozorňovali, že si ministerstvo neudělalo vůbec žádnou analýzu, zdali tam ty stavby musí být, a dostaly se tam v podstatě - nevím, jestli nám pan ministr potom objasní, jakým způsobem se tam dostaly, ale vypadá to, jako kdyby se tahalo z klobouku a dali tam prostě to, co vyšlo.

Já když tak budu ještě potom k proceduře navrhovat jednu výměnu, jedná se tedy o návrh M4, což by právě měl být, pokud mě kolega případně neopraví, právě ten návrh, ve kterém vyjímáme ten plynovod, který už je tedy realizovaný a evidentně v tom zákoně nepotřebuje být, a je tam potom následně pozměňovací návrh A4 z hospodářského výboru, který právě tento plynovod přemazává jiným. Tak já tady v tomto případě potom budu navrhovat, aby se nejprve hlasoval A4, to znamená návrh kolegy Pustějovského, protože v případě, že by to přemazal, tak samozřejmě můj návrh na vyjmutí té stavby je již nehlasovatelný. V tu chvíli bychom tam měli úplně jiný plynovod, než který nám přišel vládní novelou, ale v případě, že by náhodou nebyl podpořen, tak bychom mohli následně hlasovat o tom mém pozměňovacím návrhu M4, který právě tento plynovod, který už je tam zbytečný, by vyjímal.

Děkuji za slovo.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černohorský (Piráti): Další z řady zásahů, prohlubujících právní nejistotu Černohorský (Piráti): Spouštíme nový web, mapující vyšetřování kauzy OKD Černohorský (Piráti): Pan premiér není schopen přijít ani do Poslanecké sněmovny Černohorský (Piráti): Tohle budou muset rozhodnout orgány činné v trestním řízení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.