Černý (SPD): Nevracejte Českou republiku pandemickým zákonem do totality

Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané České republiky.

Na začátek si dovolím konstatovat, že není vůbec žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze. Jak jste si asi všichni všimli, v neděli se v Praze uskutečnila celkem velká demonstrace a pochod proti covidovým opatřením včetně pandemického zákona. Pokud jste si nevšimli, že se tato demonstrace konala, není se co divit. Mnohá média o ní informovala jen okrajově, například Česká televize této demonstraci ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události věnovala jen několik strohých vět. Jen několik strohých vět, byly to celkem asi čtyři věty a celá reportáž trvala jenom 23 vteřin. Za tuto dobu se ani nikdo z vás pořádně - nevyčůrá. Tak to bylo krátké.

Přitom se nejednalo o demonstraci ledajakou. Vystoupili na ní profesionálové z oborů, kteří rozhodně mají k tématu covidových opatření a k tématu pandemického zákona co říci. Profesionálové, kteří vědí, že se tímto zákonem, touto novelou děje jedna velká křivda. Jednalo se o lékaře, lékárníky, ale i o právníky. Tito všichni táhnou za jeden provaz, a není jich málo. Není se co divit, že Česká televize o této demonstraci informovala tak málo. Také jaksi totálně zazdila zřejmě cíleně obří - opakuji obří - demonstraci v kanadském hlavním městě Ottawa. Reportáž byla pouhých 5 vět a trvala 22 vteřin, a to se jednalo o tak obří demonstraci, že kanadský premiér Justin Trudeu se raději pro jistotu před příjezdem kamionů s protestujícími už v sobotu přesunul mimo hlavní město Ottawu. A ani toto nebylo zmíněno v této reportáži v České televizi. Ano, v Kanadě je o několik hodin méně než u nás, tedy v době večerní relace demonstrace ještě neskončila, ale to, jak bude velká, už se vědělo. O demonstraci pak obsáhleji Česká televize informovala až včera, byť až ke konci svého hlavního zpravodajského pořadu. Zřejmě už musela, jelikož tak velkou demonstraci nešlo jen tak přejít.

Naši občané to ale vidí, vidí, jak se informuje jednostranně, jak se jisté informace zamlčují nebo zkreslují. Nedává se prostor všem názorům, a proto jsou zoufalí. Tisíce z nich v posledních několika dnech zahltili naše poslanecké e-mailové schránky s prosbami, abychom tento pandemický zákon smetli ze stolu. Psali nám, poslancům celé rodiny a pracovní kolektivy. Psali občané všech věkových kategorií, od žáků druhého stupně základní školy až po seniory. Skutečně to je průřez téměř celou českou společností. Ne všechny e-maily byly jen jménem jednoho člověka, jednoho voliče nebo voličky. Já a moji kolegové z SPD jsme se na rozdíl od poslanců vládní koalice za tyto e-maily rádi občas přimluvili a nějakým způsobem je to dobrá vazba od voličů. Na stovky z těchto e-mailů i já jsem osobně odpověděl.

Při čtení těchto tisícovek e-mailů jsem si všiml jedné důležité věci: Totiž v mnoha e-mailech se pisatelé jednoznačně vyjádřili o tom, že hnutí SPD nevolili, ale volili některé ze stran pětikoalice. Když vidí, jak se vládní strany staví proti demokracii a na stranu totality, když vidí, že se tímto pandemickým zákonem navracejí časy dávno minulé, když vidí, jak vládní pětikoalice pošlapává svobodu a demokracii, tak své říjnové volby litují. Oni litují, že volili demokracii a některou z vládních stran vaší pětikoalice, a prosí nás, poslance SPD, abychom pomohli, abychom se prali za svobodu a demokracii. My totiž bojujeme a vždy budeme bojovat za svobodu a demokracii, proto zde důrazně protestuji proti této novele zákona, kterou se zavede jakýsi permanentní nouzový stav a dáme několika lidem právo omezovat svobodu občanů, v podstatě jak se jím zlíbí. To je diktatura.

Někteří lidé nám píší, že právě kvůli té svobodě v roce 1989 cinkali na náměstích klíči. Ale rozhodně necinkali proto, aby zde byla opět zavedena diktatura, aby byla omezena svoboda občanů. Rád bych se zeptal zde přítomných poslanců vládní koalice, zdali na některé tyto e-maily odpověděli. A pokud ano, co odpověděli. Nevím, na koho konkrétně to směřovat, ale byl bych moc rád, kdyby někdo z vládní pětikoalice zde mohl na mikrofon říci, komu a co z těch občanů, kteří psali protest proti pandemickému zákonu, odpověděl. Pokud tedy vůbec někdo některému občanovi z vás odpověděl. Je to možné? Nevěřím, že to bude možné.

Dobře, jelikož jste zřejmě ani ty dopisy a prosby nečetli, jelikož jste se vykašlali na názory voličů, občanů, díky kterým zde v Poslanecké sněmovně jste, dovolím si zde tedy vybrat malou část z těch tisíců a tisíců proseb občanů. Opravdu si myslím a znovu opakuji, že není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze. Cituji z e-mailu Ing. arch. Terezy Š.:

Obracím se na vás s prosbou: Nevracejte Českou republiku pandemickým zákonem do totality. Nedopusťte, aby měl v neomezeném čase neomezenou moc jeden člověk. Za dobu pandemie jsme mohli vidět, kolik osobností se vystřídalo na postu ministra zdravotnictví. Je naivní si myslet, že tam pokaždé bude člověk, který této moci nebude zneužívat. Nechte naše děti vyrůstat ve svobodném a právním státě, zrušte, jako některé státy v Evropě, všechna omezení a zákazy spojené s covidem a nechte zodpovědnost za své zdraví na každém občanovi. Kdo chtěl, se naočkoval. Vynechám debatu o tom, že vakcínou, která chrání jen jeho, ale rozhodně nechrání ostatní, je tedy absurdní neočkované proti covid 19 jakkoli omezovat a dělat jim neustále pakárnu. Nedopusťte, aby pokračovala a gradovala šikana mezi dětmi díky segregaci neočkovaných spolu. Ne všichni dospělí (?) zvládnou v této době bez újmy na psychice fungovat. Neupírejme jim (dětem ?) a jejich rodičům sportovat, kulturně žít, a to bez rozdílu. Za poslední rok je rekordní nárůst obézních dětí. Mnozí už se z toho nevyhrabou a rostou z nich rizikoví jedinci. Opravdu toto jako společnost chceme? Chceme být jako že chráněni zákonem, neustálými opatřeními a nežít, ale přežívat? Prosím o kritické zamyšlení ze všech možných úhlů.

V této souvislosti musím zmínit i školy. Před několika dny jsem dostal informaci od jednoho prarodiče, cituji: Mám vnoučka v první třídě, zasmrkal a muselo mít celou dobu až do 15 hodin náhubek, i když byl otestovaný. Dnes ráno doma zakašlal a už se bál jít do školy, že bude muset mít zase roušku. Konec citace. To opravdu chceme? Chceme, by se naše malé bezbranné děti bály chodit do školy? Vždyť si mohou nést následky celý život. A bude na tom bita celá společnost, nejenom ten daný jedinec. Musíme vrátit děti do škol bez podmínek. A tímto pandemickým zákonem to tedy rozhodně neuděláme. To určitě ne!

Dále vybírám z ohromné korespondence tisíců zoufalých e-mailů od občanů a od voličů stran a hnutí z celého politického spektra. Vážená paní poslankyně, poslanče, senátorko, senátore. Ano, psali to i senátorům. Víte to vůbec? Parlament České republiky by měl rozhodovat o novele zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid a o změně některých souvisejících zákonů. Jako maminka a zdravotnice vás žádám o hlasování proti tomuto zákonu, z kterého mám upřímně strach, začínám se bát o svobodu a bojím se o budoucnost žití dle (?) tohoto zákona. Nechápu, proč se takto narychlo schvaluje něco, co se dá v budoucnu snadno zneužít a právě v době, kdy u nás převládá omikron, který se chová jako jinde v Evropě, prochází populací bez zatěžování nemocnic a hlavně se opravdu projevuje převážně jen lehkými příznaky.

Děkuji za pozornost.

