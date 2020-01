Červíček (ODS): Kraj je připraven převzít 150 km státních silnic I. třídy

Přestože se se mnou chřipka ještě stále nerozloučila, a překazila mi řadu naplánovaných aktivit, avizovanou schůzku s ministrem dopravy jsem vynechat nemohl. Mé prosincové rozhořčení ze způsobu a hlavně obsahu oznámení ministra dopravy o posunu původně slibovaných termínů dokončení úseků dálnice D11 v našem kraji ještě nevyprchalo – už jenom proto, že tato skutečnost značně komplikuje situaci kolem stavby obchvatu Jaroměře a obcím v blízkosti staveb vzniknou další problémy související s chybějícími dopravními návaznostmi. Přitom kraj jedná vstřícně – např. je připraven převzít 150 km státních silnic I. třídy pod svou správu a poskytuje maximální součinnost při výkupu pozemků, aby stavby, které budou realizovány již v nových podmínkách, dostaly povolení atd.. Do Prahy jsme s hejtmanem přijeli nejenom vyslechnout konkrétní důvody změn, ale já jsem chtěl znát i další odpovědi. Nicméně - dnes po opravdu věcné diskusi na ministerstvu dopravy nechci být jenom kritikem, ale chci věřit tomu, že resumé a sliby, které dnes padly, budou i naplněny. Na čem jsem se tedy s ministrem dohodl:

1) Nové termíny pro dostavbu úseků D11 vedoucích v našem kraji jsou již opravdu závazné a snahou MD bude je zkrátit. U úseku z HK do Jaroměře jsme projednali také řešení situace s obchvatem tak, aby - pokud by se obchvat nestihl souběžně s dokončením dálničního úseku - nebyla Jaroměř paralyzována nárůstem vozidel sjíždějících z dálnice. Na úsecích z Trutnova na státní hranici je územní rozhodnutí a projednali jsme, co je možné udělat proto, aby se mohlo požádat o stavební povolení a co nejdříve mohla začít vlastní stavba. Probrali jsme také stav stavební přípravy na D35, která dle slov ministra probíhá velmi intenzivně, a nejdále jsou na tom 2 úseky okolo Hořic.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



2) Požádal jsem pana ministra, aby v souvislosti s převzetím 150 km státních silnic do krajské správy a naší angažovaností při výkupu pozemků, ministerstvo zařadilo dvě strategické stavby (obchvat Choustníkova Hradiště a napojení silnice mezi HK a PU na mimoúrovňovou křižovatku, abychom z Jižní spojky v HK stáhli dopravu na silnici I/37) do usnesení vlády – resp. na seznam staveb, u kterých tak bude garantován zájem státu je zrealizovat a financovat. I kdybychom přípravu těchto staveb měli provádět v režii kraje. Přislíbeno

3) Opakovaně jsem požádal o navýšení objednávky počtu kilometrů dálkové železniční dopravy v našem kraji ze strany státu. Dostal jsem příslib na 2 páry vlaků, čímž by se z krajského rozpočtu uvolnilo 16 milionů korun, které bychom tak mohli investovat do další obslužnosti v rámci železniční dopravy. Pan ministr mi přislíbil další osobní jednání k posunutí této věci. Podali jsme si na to všechno ruku, tak snad to ještě i dnes mezi chlapy něco znamená.

