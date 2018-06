Červíček (ODS): Vlak Humprecht odveze cestující do ráje

Nejvýznamnějšími změnami na železnici jsou rozšíření provozu vybraných vlaků o letních prázdninách a zavedení nového spěšného vlaku „Humprecht“ z Hradce Králové do Českého ráje. Lepší autobusové spojení bude do řady turisticky navštěvovaných destinací: krkonošské obce Malá Úpa, Prachovských skal nebo do Dětenic a Starých Hradů na Jičínsku.

„Ve spolupráci s dopravcem jsme připravili nový spěšný vlak „Humprecht“, který každou sobotu od 16. června až do 29. září propojí Hradec Králové, Hořice, Jičín a Sobotku. V Hradci Králové jsou zajištěny přípoje z dalších směrů, takže každý se může vydat na výlet do Českého ráje,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

Cestující, kteří tohoto spoje využijí, mohou navštívit Prachovské skály, Jinolické rybníky, zříceninu hradu Trosky, hrad Kost nebo zámek Humprecht, který novému výletnímu vlaku propůjčil své jméno. Vlaky jedou v uvedeném období o sobotách a také ve svátky 5. a 6. července a 28. září.

Další změny na železnici se týkají tratí Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách a Wroclaw – Meziměstí – Adršpach. Jejich přehled přinášíme zde.

Změny autobusových jízdních řádů se týkají především Rychnovska, Trutnovska a Jičínska, ale také Královédvorska a Vrchlabska a Náchodska. Jejich přehled přinášíme zde.

autor: PV