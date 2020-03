Chaloupka (Piráti): Kdo uzdraví pacienty v době pandemie?

reklama

Do kraje sice dorazily respirátory řady FFP2 pro ambulantní lékaře, ale ti si pro ně musí jezdit do mnohdy vzdálených výdejních míst, které jsou otevřeny denně pouze pár hodin, a to většinou v době, kdy vykonávají lékaři ambulantní péči. Navíc počty vydaných respirátoru pro jednotlivé ambulance neodpovídají počtu zdravotnického personálu. V Plzni se množí případy, kdy místo pěti respirátoru, podle počtu lidi v ambulanci, jsou lékařům vydány pouze respirátory dva.

Místopředseda Pirátské strany Plzeňského kraje Milan Chaloupka je ve spojení s lékaři celého kraje: “Hrozí situace, že to budou právě ambulantní specialisté, kteří budou muset své ambulance zavřít pro naprostý nedostatek ochranných pomůcek. Chroničtí pacienti se během pandemie ale neuzdraví a budou muset vyhledat pomoc v nemocnicích, čímž by stouplo nebezpečí jejich nákazy a reálně by mohli ohrožovat sebe i okolí.”

Chaloupka poukazuje na nulovou komunikaci ze strany kraje a krajského úřadu směrem ke zdravotníkům. Chybí informace ohledně počtu ochranných pomůcek, kde se dají převzít a kolik jich je k dispozici. “Vše korunuje skutečnost, že lékaři musí na výdejových místech čekat hodinové fronty, místo toho, aby se věnovali nemocným pacientům. Snažil jsem se komunikovat s krajským úřadem i radní, ale nepříliš úspěšně,” shrnul Chaloupka.

Přerozdělování pomůcek ze strany kraje selhává. Roušek a respirátorů je sice omezený počet, ale úplně se zapomíná na ochranu ambulantních specialistů, kteří pomáhají uvolňovat kapacitu přetíženým nemocnicím. Jeden z lékařů shrnul situaci lapidárně: „Pokud Plzeňský kraj nezajistí adekvátní počet ochranných pomůcek do jednotlivých ambulantních zařízení budeme muset svá pracoviště zavřít. Současný stav je totiž žalostný.“

Urychlené kroky by pomohly situaci alespoň částečně odlehčit. “Velmi by pomohlo, pokud by kraj jednotlivé lékaře vyrozuměl například pomocí SMS. Nikdo z nich nyní nemá čas hledat na webu kde jsou a v jakých časech fungují výdejní místa. Zároveň by pomohlo, kdyby byla zřízena síť kurýrů, kteří by pomůcky dovezli přímo do ambulancí. Lékaři mají ordinovat,” uzavřel Chaloupka.

