Chalupa (ANO): Když to jde v Brazílii, proč ne u nás?

Brazilci volí v jednu chvíli kromě prezidenta, viceprezidenta i dvě třetiny Senátu, celou Sněmovnu poslanců, 27 guvernérů a členy regionálních parlamentů brazilské federace.

Volby v Brazílii jsou povinné pro lidi od 18 do 70 let a dobrovolné pro mladistvé od 16 do 18 let. Ti, kteří k volbám nepřijdou a platí pro ně povinnost volit, musí do 60 dnů doložit potvrzení od lékaře či například o služební cestě od zaměstnavatele. Jinak jim hrozí pokuta, která ale činí v přepočtu jen asi 20 korun.