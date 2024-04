„Nedávejte mi ta slova do úst“. Nerudová na debatě v obrátkách. Pak líčila přínosy války

reklama

V tzv. Debatách bez cenzury vystřídaly ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dvě jedničky do voleb do Evropského parlamentu – ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a místopředseda hnutí STAN Jan Farský, který chtěl při výkonu poslaneckého mandátu zároveň studovat v USA.

Jedna taková Debata bez cenzury, která proběhla v Hradci Králové, redakci Aby bylo jasno zaujala. „To, co na místě probíhalo, jsme ještě neviděli a neslyšeli,“ předeslala Jana Bobošíková, moderátorka pořadu.

Danuše Nerudová v kontaktní kampani nejprve vysvětlovala, že je nutné zrušit právo veta, aby byla Evropská unie akceschopnější a „aby jeden stát nemohl držet pod krkem a vydírat celou Evropskou unii“.

Jan Farský zase apeloval na to, že musíme zapracovat na tom, abychom se dokázali ubránit Rusku. „Evropa je dost dospělá a dost bohatá na to, aby byla schopna se sama bránit, je to jedna ze základních misí Evropy v příštích pěti letech, aby na tom mákla. Je to nutné,“ zdůrazňoval.

Mgr. Jan Farský STAN



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K tomu, abychom si „mákli“ na společné obraně, zejména pak prostřednictvím investic z veřejných peněz, se přihlásila také Nerudová – podle ní válka napomáhá k rozvoji inovací. „Investice do obrany jsou nejenom investice do zbraní. Proudový motor, radar, mikrovlny, rozšíření používání antibiotik, to jsou všechno inovace, které vznikly v rámci obranného průmyslu v druhé světové válce,“ pravila Nerudová.

Ale, jak podotkla moderátorka: Vysokoškolská učitelka Nerudová se ve svých tvrzeních uchyluje k ideologickému výkladu role války ve vědě. Antibiotika, která zmínila, byla vynalezena ve 20. letech 20. století, tedy dávno před druhou světovou válkou. Mikrovlny byly objeveny náhodou v roce 1945, poznamenává Bobošíková, s tím, že válka sice urychlovala zavádění technologii, cílem ovšem nebylo výhradně zlepšování životů lidí, ale zejména jejich likvidace. Ať už se jednalo o použití chemických zbraní nebo o vývoj atomové bomby.

Zajímavá diskuse se v předvolební debatě pak rozvinula kolem slov „pravdivé informace“. Bývalý profesionální hrát počítačových her a digitální podnikatel Aleš Hemer, svými dotazy Nerudovou i Farského zaskočil. „Můžou být pravdivé informace zavádějící?“ tázal se Hemer. „To záleží na jejich kombinaci,“ pravil Farský. Když byl vyzván k odpovědi pouze ano-ne, reagoval: „Já si můžu odpovídat tak, jak si odpovídám,“ řekl politik. Do diskuse se ihned vložila i Nerudová: „Promiňte, to je vytržené z kontextu, vy si to pak někam vystřiháte a budete to pouštět do videí,“ ohradila se vůči tázajícímu se Hemerovi.

Na žádost Nerudové pak Hemer uvedl příklad možné zavádějící pravdy: „Řeknu třeba, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a místo toho, abych to nazval, že zaútočilo, tak řeknu, že tak zareagovalo na tlak Západu...“ Tím ale profesorku Nerudovou vytočil do obrátek: „Tak vy myslíte, že vraždění malých dětí je, že Rusko zareagovala na tlak ze Západu? To myslíte vážně?“ rozčílila se. „Nedávejte mi slova do úst. Dávám příklad, abychom mohli dát pravdivou informací...“ vysvětloval Hemer. „Pravda je jenom jedna! Rusko je agresor a zaútočilo na Ukrajinu, žádná jiná pravda není!“ vyjádřila se Nerudová.

Hemer následně pokračoval. „Dobře, tak něco jednoduššího pro jednoduší mozek...“ snažil se vymyslet další příklad pro pochopení svého dotazu. „To jste trochu přehnal, ne?“ zastal se Farský své kolegyně. „Když máte problém říct ano-ne na tak jednoduchou otázku, tak si myslím, že je problém někde jinde,“ pokračoval digitální podnikatel.

Debata se točila také kolem Ukrajiny a mizení některých informací z České televize, které se měly týkat ukrajinského pluku Azov používajícího nacistické symboly. Jeden z občanů poukázal, že kořeny rusko-ukrajinského konfliktu jsou hlubší a zmiňoval se o roli CIA a Victorie Nulandové. Položil jasný dotaz, zda byl prezident Janukovyč před jedenácti lety na Ukrajině odvolán legálně.

Podle řady odborníků byl Janukovyč sesazen v rozporu s ukrajinskou ústavou. Jedničky STANu ale v odpovědích tápaly. Danuše Nerudová dokonce během debaty k odpovědi velmi emotivně vyzvala přítomnou ženu z Ukrajiny, která řekla, že Janukovyč utekl a je v Moskvě, čemuž Nerudová tleskala. Ukrajinka odmítala tvrzení tázajícího se občana, že nás banderovci vraždili v roce 1945. „Chudák Bandera byl na konci války v německém vězení!“ řekla ukrajinská žena.

Nikdo z politiků hnutí STAN se vůči těmto nehoráznostem, které zazněly, neohradil.

Emoce provázely debatu i v tématu ohledně Iráku, kde lidé poukazovali na dvojí metr. „Odsuzujete Rusáky, ale je to dvojí metr. Jak je možné, že jste v paktu s někým, kdo vlítnul do Iráku, vyvraždil tam statisíce civilistů, a bylo vše v pořádku? V čem jsou ti Američané jiní?“ zajímal se účastník Debaty bez cenzury.

Uspokojivého vysvětlení dvojího metru a vraždění v Iráku se od Nerudové a Farského však nedočkal. Z publika pak na debatě hnutí STAN zněly hlasy směrem k Nerudové: „Je to pokrytectví. Ten Rakušan umí aspoň lhát.“

„Profesorka Nerudová a stipendista Farský byli evidentně v koncích,“ zhodnotila Jana Bobošíková. „Není při evropských volbách na čase použít ono STANařské oblíbené – kroužkovat, kroužkovat až vykroužkovat? Myslím jako doporučení pro ty, kteří i po tomto příspěvku chtějí do Evropského parlamentu volit hnutí STAN,“ uzavřela moderátorka.

Psali jsme: „Aby nám EU neuchvátili extrémisti.“ Nerudová prozradila, proč chce do Bruselu Ministr Rakušan: Vám, co byste se mnou rádi vyběhli... nějaký společný běh vymyslíme Jak to na mě útočíte? Mluvili o kravách, Nerudové se to asi dotklo „Už se jich nezbavíme.“ Farský zkoušel migrační pakt hájit. Nešlo to

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama