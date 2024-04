Mračková Vildumetzová (ANO): Otevřený dopis ministru Rakušanovi k migračnímu paktu

reklama

Otevřený dopis odeslaný ministru vnitra Vítu Rakušanovi

Vážený pane ministře,

blíží se den, kdy nový pakt EU o migraci a azylu, mediálně známý pod termínem migrační pakt, bude formálně schvalovat Rada ministrů. Jakmile bude balíček předpisů schválen, je předpokladem, že do dvou let začne platit napříč evropskými zeměmi.

Hnutí ANO dlouhodobě kritizuje to, jak pakt vznikal, a jak ho současná vláda komunikovala české veřejnosti. Vy osobně jste kolem migračního paktu pronesl v posledních měsících mnoho nepravd a polopravd, kličkoval, mlžil, jednou jste se proaktivně podílel na jeho přípravě a hájil ho, jindy tvrdil, že je málo ambiciózní, abyste následně prohlásil, že je to posun správným směrem.

Je nezpochybnitelné, že za finální podobu paktu, která jednoznačně ohrožuje naši bezpečnost, nesete plnou odpovědnost. Byl jste to vy, kdo loni v červnu na zásadním jednání Rady pro vnitřní bezpečnost migrační pakt dojednal a to přesto, že jste ho před tím v Praze s nikým nekonzultoval. Do hry jste tak vrátil povinné kvóty, které už byly v minulosti smeteny ze stolu. O co hůř, kvůli návrhu, který jste dojednal a podpořil, se kvóty budou určovat každý rok.

Dokazuje to i vystoupení eurokomisařky Ylvy Johanssonové, která když oznamovala loni v prosinci, že se vyjednavači europarlamentu a členských zemí EU shodli na nových migračních a azylových pravidlech, pochválila i Českou republiku a vyzdvihla její zásluhu. Českému předsednictví konkrétně poděkovala za nalezení rovnováhy mezi solidaritou a odpovědností. Záznam této tiskové konference lze nalézt na internetu. Bohužel jde ale o solidaritu povinnou, tu, která zavádí povinnost buď ilegálního migranta přijmout, nebo za něj zaplatit peníze. Paní eurokomisařka se prý vyjádřila i v tom smyslu, že její představou je, aby ročně přišlo do Evropy 4,5 milionu migrantů.

Vy jste často a rád operoval tím, že v migračním paktu je pro Česko vámi vyjednaná výjimka. Že přinejmenším zpočátku nebudeme muset nic přispívat ani nikoho přijímat, protože u nás máme velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Zaprvé. Nic takového doslovně neplatí (což jste nakonec v přímém přenosu ČT přiznal). Výjimku dostat můžeme, ale nikdo nám ji negarantuje. Každý rok se bude o situaci znovu hlasovat, budou se posuzovat všechna kritéria a nově sestavená komise, ve které už eurokomisařka Johanssonová nemusí sedět, bude vydávat nová rozhodnutí.

Zadruhé. Aktuální výjimka se vztahuje jen na uprchlíky pod dočasnou ochranou. A na jednání, které před několika dny proběhlo na ministerstvu vnitra, jasně zaznělo, že bez dočasné ochrany už o žádné výjimce nemá smysl uvažovat. A protože migrační pakt vstoupí v platnost až někdy v roce 2026, nikdo teď přesně neví, jaká situace u nás v té době bude.

Podle dalšího přijatého nařízení bude v EU vyhlašována případná krize pomocí takzvané kvalifikované většiny, tedy že pro bude alespoň 15 z 27 unijních států a zároveň návrh podpoří členské státy zastupující 65 procent obyvatel. Tento mechanismus má sloužit například v momentu, že nějakou zemi zahltí vlna migrantů. Teď zaznívá, že i v takových okamžicích se budeme moct vyplatit, ale pokud budeme platit pravidelně, tlak se na nás určitě bude s přibývajícím časem zvyšovat. A znovu opakuji, že každý rok se o tom bude hlasovat kvalifikovanou většinou, garance, že můžeme jenom platit, v paktu prostě není.

Mimo jiné, migrační pakt ještě stanovuje minimální počet, tedy kvótu 30 tisíc migrantů, které bude nutné přerozdělit. Když nebudeme chtít migranty přijmout, budeme muset zaplatit cca 500 tisíc korun za jednoho migranta. Vy jste to, pane ministře, ve sněmovně popíral a tvrdil, že pakt nestanovuje žádnou částku za nepřijatého migranta. Nevím, jestli to byla vaše další lež, nebo jste se jen dobře nezorientoval v tématu. Žádné z vysvětlení mě ale neuklidňuje, protože toto téma migračního paktu je pro naši zemi a budoucí bezpečnost zásadní a klíčové. Třeba i proto, že v roce 2017 jsme byli ve světovém indexu 6. nejbezpečnější zemí, nyní jsme až na 12. místě a padáme na místo šestnácté.

Na závěr mého otevřeného dopisu mi proto dovolte, abych vás ujistila, že pokud bude u další vlády hnutí ANO, udělá všechno, co bude v jeho silách, aby migrační pakt, tak jak jste ho v Evropské unii nastavil v souvislosti s povinnou solidaritou, spadl pod stůl, a to i v případě, že bychom se měli soudit. Jsme totiž přesvědčeni, že jste tímto paktem poslal část naší suverenity do Bruselu, do rukou Evropské komise, kterou nikdo nevolí a nikdo ji nemůže kontrolovat.

A za to všechno, pane ministře Rakušane, nesete odpovědnost právě vy a celá vláda premiéra Petra Fialy, protože jste jednání o tak důležitém dokumentu podcenili. A i když jste od migračního paktu následně při hlasování států Evropské unie dávali ruce pryč tím, že jste se zdrželi, byl schválen a vy pod ním už navždy zůstanete podepsán.

S pozdravem

Jana Mračková Vildumetzová

