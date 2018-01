Chalupa (ANO): Národ je rozdělen? A jak se to asi přihodilo? Kdopak to má na svědomí?

Pokračujme tak, jak to předvádíme, jeden jak druhý, a pak řekněme svým dětem a vnukům na rovinu, co jsme jim to připravili za budoucnost...

Ten kdo způsobil, že i prezidentské volby, v této formě volby – tedy přímou volbou - je jen dalším zásekem v nesmyslném rozdělování našeho nepočetného národa, kterému se doposud (zatím) podařilo ve své tisícileté historii „starého kontinentu“ přežít ve společenství "globální vlčí smečky" JSOU, kdo jiní, než JASNOZŘIVÍ POLITICI. Přiznejme si, že pokud by byl prezident nominován a demokraticky volen vůlí demokraticky, do parlamentu též demokraticky zvolených politických reprezentací, pak to veřejnost v podstatě nezajímalo, veřejnost veškeré průvodní střety v parlamentních volbách delegovala na onu, v dané době aktuálně sestavenou politickou reprezentaci. Práce veřejnosti byla odvedena a práce poslanců má být odvedena. V okamžiku, kdy příležitost volit "přímo", dostala veřejnost, přenesly se jistě přirozené střety přímo do společnosti, do každé rodiny, na každého z nás .... trvalý politický souboj, trvalé napětí ve společnosti. Výsledek je ostatně evidentní – a nutno poznamenat, že i tristní.

A proč máme přímou volbu prezidenta? No protože někteří z tehdejších politiků - zákonodárců, respektive v řadě případů těch, kteří z hlediska svých schopností jen velmi vděčně přijali a vděčně plní svou jedinou "zákonodárnou" roli a jako pinokiové se nechávají vodit na nitích, jako loutky, kterým kdosi z temného, veřejnosti utajeného deeppolitics zákulisí (tedy nikoliv z transparentní pozice premiéra, o které všichni vědí vše, například), pomocí nití zvedá či nezvedá jejich studené hlasující paže, tito skutečně vlivní a rádoby mocní "loutkoherci" mylně odhadli situaci a mylně se domnívali, že zblbnou veřejnost do takové míry, že po patřičné mediální masáži pomocí tzv. veřejnoprávních medií, zobajícím jim z dlaní, budeme volit toho, kterého oni, ve svém samozvaném osvícenectví a s vesele vlající vlajkou "liberální" demokracie nad hlavou označí za našeho spasitele.

A ejhle, co se to děje - národ se chová nějak podivně, přemýšlí a dokonce má dojem, že má nejen hodnotu, právo nenechat se zblbnout masáží dobroskutů, pravdoláskařů a podobných fanatiků – ale, ó hrůzo - dokonce volit nedoporučeného!!! Co je to bordel...:-)

Jestli se konečně nedáme dohromady, jestli nepotáhneme v zásadních věcech, souvisejících doslova a jednoznačně s přežitím naší identity a způsobu života, za jeden provaz, pak nemáme šanci. Definitivně a čas, kdy k tomu dojde, je pouhou marginální otázkou. Pokračujme tak jak to předvádíme, jeden jak druhý, a pak řekněme svým dětem a vnukům na rovinu, co jsme jim to připravili za budoucnost...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

