Chalupa (ANO): Podstatné je, co kdo říká a dělá, nikoliv kdo to říká a o čem jen mluví

Dobře spravovat zem a co nejrychleji ji dostat na úroveň, pro kterou má veškeré předpoklady, to je úkol námi zvolené politické reprezentace, a nikoliv, příměrem, vést ve sněmovně takřka občanskou válku, bez ohledu na "ztráty" mezi civilním obyvatelstvem.

Mne moc nezajímá, kdo něco říká, ale obsah toho, co říká! Ne o čem jen bohorovně mluví, že něco bude dělat (mělo by se dělat, někdo by to měl udělat, musíme to udělat atp.), ale co ten někdo skutečně dělá. Pokud se politici vymezují vůči sobě navzájem, pokud se politické strany vymezují proti sobě, proti předkládaným návrhům a řešením nikoliv proto, že jsou špatné, nevhodné, nebo nevhodně vyjednané, ale jen a pouze proto, že je předkládá ten druhý, ten toho času v "pozici" nebo v "opozici", tedy i ten, se kterým se "politicky korektně" - tedy z pragmatického a státotvorného hlediska - tedy hloupě - nemluví, protože taková je zavedená zvyklost, pak se v naší zemi bohužel moc daleko nepohneme.

Rozumné řízení státu, rozumné návrhy a řešení musí být podle mého názoru posuzovány nikoli optikou politikaření s maximálním časovým horizontem 4 let, ale jen a pouze optikou skutečné reálné, dlouhodobé politiky prospěšné zemi a jejím občanům - a je mi jedno, zda takový, znovu zdůrazňuji, rozumný, kompetentní a potřebný návrh (legislativní normu) předkládá pirát, komunista či topkař - a stejně tak bych neměl trvat na přijetí nerozumného, nekompetentního a nepotřebného návrhu jen proto, že ho předkládá můj spolustraník, "můj" ministr.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Soupeřit je jistě nutné a potřebné - snažme se vítězit nikoliv v počtu najust zamítnutých, či naopak najust přijatých řešení, ale v rychlé likvidaci nepotřebných a společnost paralyzujících legislativních norem a předkládáním potřebných, kvalitních legislativních návrhů, které prošly poctivou a především odbornou, věcnou diskusí v příslušných parlamentních výborech se snahou o dosažení potřebného konsensu. Luxus politických schválností si dle mého soudu už skutečně nemůžeme dále dovolit…

Pokud nepřijmeme tento fakt odpovídající současnému stavu světa - rozhlédněme se kolem, registrujme pozorně to, pak už jen díky tomu, díky naší hlouposti, nás v Evropě nečeká nic dobrého. Dobře spravovat Českou republiku a co nejrychleji ji dostat na úroveň, ke které má veškeré (a bohužel doposud nevyužité) předpoklady, to je to proč jsme šli k volbám, to je jediná ospravedlnitelná role a úkol zvolené politické reprezentace a nikoliv, příměrem, vést bezmála občanskou válku, a to zcela bez ohledu na "ztráty" mezi civilním obyvatelstvem...

(převzato z Profilu)

autor: PV