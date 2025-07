Kettner (SPD): Takhle měly vypadat plakáty SPD? Jako ty v Německu?

Tak takhle měly vypadat plakáty SPD, aby Tomio Okamura neskončil před soudem?

V Německu visí po koupalištích plakáty varující před obtěžováním žen. Ale pozor – "pachatelem" je na nich blonďatý mladík s evropskými rysy. Hlavně nikoho neurazit, že? I kdyby realita byla jiná.

Když SPD upozorní na skutečné bezpečnostní hrozby a negativní důsledky masové migrace, jsme označováni za extremisty, podává se na nás trestní oznámení, vedou se proti nám procesy.

Ale když německé úřady z preventivních důvodů vymění podezřelý etnický profil za „politicky korektního“ blondýna, je to v pořádku.

Tomio Okamura by tedy zřejmě neměl ukazovat realitu, ale vymýšlet si pohádky. Pak by byl pro systém přijatelný. Ale my v SPD raději říkáme pravdu. I když za to platíme.

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky