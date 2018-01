Chalupa (ANO): Ředitel ČT Dvořák se spojil s Halíkem a Pithartem?

Vyzývám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby konečně! a neprodleně začala konat a dělat to, proč byla zřízena, proč byla zvolena Parlamentem... a za co je i placena. Česká republika není a nesmí být jakousi anarchií.

Toto má být veřejnoprávní, nezávislé medium? Odkdy si ČT činí nárok ovlivňovat, "dělat" politiku? Už ne pan Ruml, Kocáb a spol. ve spacácích, ale rovnou politické manifesty? Tady si evidentně někdo nejen spletl svou velmi dobře honorovanou pozici a roli ve veřejnoprávní službě nám koncesionářům (občanům), ale bezkrupulosně a drze zneužívá své postavení v mediálním prostoru a přivlastňuje si roli, která mu v žádném případě nepřísluší. Jako zaměstnanec daňového poplatníka si přivlastňuje něco, co přísluší pouze demokraticky voleným politikům. My chceme kritizovat Rusko? Co se to tu děje, to jsme ztratili veškerou soudnost?

Pokud má někdo politické ambice, což je zcela oprávněné, pak ať opustí pozici ředitele veřejnoprávního média a usiluje o podporu voličů způsobem, který je adekvátní a morální. Použít a zneužit své postavení ve veřejnoprávním mediu k politicky motivované "mediální masáži" (a to se týká i otázek souvisejících například s migrací, bruselským RVHP, pravdoLáskařstvím atp.) je zcela mimo rámec demokratických principů.

Občan má dostat nestranné, objektivní informace - ale k tomu, aby si občan udělal názor, na to nepotřebuje školení "osvícených" novinářů v žoldu některých politiků v zákulisí (už nemám imunitu, tak musím být opatrný, díky za pochopení). To nás, veřejnost, budou "masirovat" novináři? Začínám mít chaos v tom, kdo tu vlastně řídí stát, zdá se, že si tuto roli zcela neoprávněně privatizuje určitá skupina osob - pak je otázkou, proč vlastně platíme a chodíme k volbám.

Toto si, vážení "koncesionáři" necháme líbit?

Vyzývám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby konečně a neprodleně začala konat a dělat to, proč byla institucionalizována, proč byla zvolena Parlamentem...a za co je i placena. Česká republika není a nesmí být jakousi anarchií a cochcárnou, kde si každý začíná dělat co ho napadne - pokud tedy chceme být suverénní zemí s potřebnou autoritou v mezinárodním prostředí a pokud tedy mluvíme a ctíme demokratické principy.(evidentně to někteří považují jen za nutné "kecy" pro "ulici").

Vy někteří, co se sami sebe z neznámých důvodů považujete za "nejchytřejší v celém známém vesmíru", to fakt začínáte přehánět...

