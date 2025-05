Noční vlci na Slovensku. Sledujte, kdo je bude vítat, nabádá Nerudová

Motorkářská skupinu Noční vlci, jejíž několik členů je na sankčním seznamu Evropské unie, dle slovenského serveru tvnoviny.sk v pátek přijela nejprve na Duklu. „Proputinovský motorkářský gang na rozdíl od minulých let neprovázejí davy příznivců,“ uvedl web.



Motorkáři na asi 40 strojích, mezi nimiž měli být členové z Německa, Slovenska i Česka, měli po celou dobu cesty ze Svidníku na Duklu policejní doprovod a vítalo je dle reportáže televize Markíza pouze „pár místních lidí“.



V sobotu pak skupina motorkářů dorazila také do Bratislavy, kde vyrazila k památníku na Slavíně. Na rozdíl od Dukly zde bylo již více lidí, kteří na příjezd Nočních vlků čekali, motorkářskou skupinu však nevítali.

Denník N popisuje, že během toho, jak Noční vlci přicházeli přímo k památníku na Slavíně, protestující rozvinuli například transparent s nápisem „Rusko je teroristický stát“.



Příjezd motorkářské skupiny vzbudil nemalé ohlasy na sociálních sítích:

Skurvené proputinské Nočné vlky sa dotrtkali do Bratislavy na Slavín. Títo šíritelia imperialistickej propagandy vojnového zločinca mali byť dávno pochytaní a posadení do basy. pic.twitter.com/oqH8DGkU8w — Lukas Rucka (@lukasrucka) May 3, 2025

K plánu Nočních vlků dorazit i do Česka se vyjádřila také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Kolaborace se stává vážným problémem demokracie, protože těm, kteří ji zneužívají, umožňuje téměř vše. Noční vlci nejsou ničím jiným, než prodlouženou rukou propagandy válečného zločince Vladimíra Putina,“ napsala na sociální síti X.

Lidem doporučila, aby monitorovali, kdo bude motorkářskou skupinu u nás vítat. „Se symboly na kožených bundách, které používali i nacisti, vyrazili na spanilou jízdu – prý uctít ruské vojáky. Slovensko, které upadlo do temnoty, dokonce projížděli s policejním doprovodem. Zítra se mají objevit u nás, doprovázeni těmi, které lze označit za ruskou pátou kolonu. Tak se pozorně dívejme na kolaboranty, kteří je u nás budou vítat,“ radí europoslankyně Nerudová.

Kolaborace se stává vážným problémem demokracie, protože těm, kteří ji zneužívají, umožňuje téměř vše. Noční vlci nejsou ničím jiným, než prodlouženou rukou propagandy válečného zločince Vladimíra Putina. Se symboly na kožených bundách, které používali i nacisti, vyrazili na… pic.twitter.com/glSgmRflz1 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 3, 2025

Příjezd motorkářů vyvolává značné emoce každoročně. V reakci na ruskou invazi na Ukrajině například v roce 2022 ministr vnitra Vít Rakušan varoval, že u nás „nejsou vítáni“. „Noční vlci, ruští motorkáři napojení na Putina, u nás opravdu nejsou vítáni. Pokud se s nimi budou chtít lidé jako Foldyna sejít, budou muset vyrazit hodně na východ,“ sdělil tehdy Rakušan, a že policie má možnost zrušit ruským nacionalistům víza a vykázat je ze země.



Podobně jako na Slovensku si transparent pro Noční vlky připravili i aktivisté v Česku. „Hitler se Stalinem začali druhou světovou válku,“ stálo na poutači, kterým u nás „vítali“ přijíždějící kolonu v roce 2019.

This is how the Czech Republic welcomed the Night Wolves, which is a Russian governmental criminal gang. pic.twitter.com/uGdxNwtZWc — Jakub Janda ??? (@_JakubJanda) May 9, 2019

A rok předtím se příjezd Nočních vlků propsal i do sportu, respektive do přenosu České televize z tehdejšího hokejového utkání Česko vs. Rusko na mistrovství světa, kdy komentátor Robert Záruba po jednom úspěšném zákroku českého obránce u mantinelu hlásil do éteru: „Radko Gudas dal jasně najevo, že podél mantinelu dnes Noční vlci jezdit nebudou.“

