Kolaps španělské sítě: Se soláry a větrníky to nesouvisí, ujišťuje vláda

Právě během 5 sekund krátce po pondělním poledni se odehrál dosud oficiálně nevysvětlený pokles frekvence pod obvyklých 50 hertzů, načež se přerušilo spojení elektrické sítě Pyrenejského poloostrova s Francií a došlo k poklesu vyrobené elektřiny o přibližně 15 gigawattů, po němž miliony lidí ve Španělsku a v Portugalsku zůstaly bez proudu.



„Toto je známý sled událostí; klíčem k tomuto náhlému poklesu proudu, který vedl k největšímu výpadku proudu v nedávné evropské historii, je předběžná teorie, kterou v úterý předložila společnost Red Eléctrica de España (REE, monopolní provozovatel elektrické sítě ve Španělsku, pozn. red.), že za to může incident ve dvou fotovoltaických elektrárnách na jihozápadě poloostrova,“ uvádí list. Přičemž dodává, že následně prezidentka REE Beatriz Corredorová o den později přišla s vyjádřením, že přesto „není správné spojovat incident s obnovitelnými zdroji energie“.

Bývalý prezident REE Luis Atienza připomněl, že v systému jsou veškerá data a „s naprostou jistotou“ tak půjde zcela zjistit, co výpadek elektřiny způsobilo. Vyšetřování však dle expertů ještě několik dní potrvá.



Přesto se již od španělských úřadů začala objevovat tvrzení, že souvislost mezi hojně zastoupenými soláry a větrnými elektrárnami s výpadkem proudu nelze hledat. A vláda Pedra Sáncheze nadále obhajovala svůj plán na další navyšování obnovitelných zdrojů v energetickém mixu Španělska.



Ekonom Pavel Šik poznamenal, že ho překvapilo, nakolik rezonoval jeho příspěvek, k němuž dodal ilustrační koláž s Pyrenejským poloostrovem ve tmě, jelikož věc následně ověřovali „externí ověřovatelé faktů“ a dali si dle něj „tu práci a tuhle hloupost vyvraceli“. „Externí ověřovatelé opravdu považují za důležité vyvracet obrázek černého poloostrova? Teprve v tom okamžiku mi došlo, o jaký průšvih se jedná,“ popsal Šik.

„Stejně tak i španělský ministr životního prostředí se také den nato okamžitě ozval a ‚varoval před pokusy svalit vinu na rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie‘. Necelých 24 hodin po incidentu se o slovo přihlásila i prezidentka REE a politicky korektně objasnila, že ‚není správné spojovat incident s obnovitelnými zdroji energie‘. Přitom bývalý prezident španělské Komise expertů pro scénáře energetické transformace uvedl, že výpadek mohl být skutečně způsoben nedostatkem dodávek ze stabilních zdrojů, jako je plyn, jaderná nebo vodní energie, a přebytkem z těch nestabilních,“ uvádí Šik, jak následovala vyjádření z nejvyšších míst Španělska.



O výsledcích vyšetřování má své pochybnosti. „Vyšetřování prý probíhá jak ve Španělsku, tak i na půdě EU, a do několika dnů má být jasno. Ale je možné se na výsledky vůbec spolehnout? I když pro nás v ČR se jednalo jen o zprávu, zajímavost nebo pobavení, Španělé moc pobavení nebyli, několik lidí zemřelo včetně jedné ženy na dýchacích přístrojích, tisíce lidí muselo být vyprošťováno, chaos způsobil miliardové škody,“ upozornil Šik.

Právě proto je prý dost namístě se ptát, zdali by vláda přiznala případnou příčinu v její dosavadní energetické politice. „Nezávislí ověřovatelé skrývají hloupé obrázky, REE okamžitě hází zpátečku, vláda slovy premiéra i ministra předjímá výsledky vyšetřování, protože obnovitelné zdroje jsou jedním z pilířů jejich politiky, ale i jedním z pilířů evropského Green Dealu, jehož je Španělsko zářivým příkladem. Na stole ve Španělsku leží také naplánované zavření posledních pěti jaderných elektráren plánované do roku 2035, a profíci z oboru před tím varují. Představme si, že by vláda založila svou energetickou politiku na chybných úvahách, před kterými mnozí varovali, a kvůli tomu zemřeli lidé,“ uvádí Šik, že si nemyslí, že je „prakticky možné, aby výsledek vyšetřování opravdu zjistil přímou souvislost mezi blackoutem a nespolehlivostí obnovitelných zdrojů“.





Podobně věc vnímá také aktivista Martin Konvička, jenž podotkl, že popírání souvislosti mezi výpadkem zásobování elektřinou a nadbytkem slunečních a větrných elektráren „dává smysl, pokud má ve větrnících a slunečnících prsty, a prachy, příliš mnoho příliš vlivných a mocných“.







O možném pojítku blackoutu v souvislosti se závislostí Španělska a Portugalska na solární energii píše server Financial Times (FT) a zmiňuje, že odborníci poukazují na nebezpečí nestability sítě, když obnovitelné zdroje dominují produkci energie.



Upozorňuje také, že klíčovým faktorem pondělního katastrofického výpadku proudu podle mnoha názorů odborníků byla „neschopnost španělské elektrické sítě zvládnout neobvykle vysoké dodávky solární energie“. Deníku tuto teorii sdělil například zakladatel a bývalý generální ředitel francouzského provozovatele rozvodné sítě RTE André Merlin, jenž popsal, že až dvě třetiny španělské výroby elektřiny pocházejí z „nekontrolovatelných zdrojů“, jež „nepřispívají ke stabilitě vnitřní elektrické soustavy“.



Jorge Sanz, bývalý poradce španělské vlády pro energetickou transformaci a člen představenstva Mezinárodní energetické agentury, pak ve středu večer španělské televizi řekl, že problém mohla zpočátku způsobit nadměrná nabídka elektřiny, což by provozovatel sítě normálně řešil tak, že by požádal tradiční elektrárny o omezení výkonu, což však nebylo možné, protože v provozu bylo málo konvenčních elektráren. Tamní síť je dle něj „špatně spravována“, protože není k dispozici dostatek jaderné, vodní ani fosilní energie k vyrovnání systému.

Jeden energetický poradce blízký Evropské komisi dle FT prozradil, že experti zkoumají, zda k výpadku proudu přispěla vysoká závislost země na obnovitelných zdrojích energie. Bruselský poradce poukázal na výroční zprávu společnosti Red Eléctrica za rok 2024, která uvádí, že odpojení způsobená „vysokou penetrací obnovitelných zdrojů energie“ bez dostatečných „nezbytných technických kapacit pro adekvátní reakci na poruchy“ představují pro systém riziko.



El País dále zmínil průzkum, který zpochybňuje, že by Španělé byli spokojeni s tím, jak o věci vláda hovoří. Téměř 60 % lidí se dle průzkumu tamního Národního statistického ústavu domnívá, že vláda v den výpadku proudu neposkytla dostatek informací.



Vláda Pedra Sáncheze dosud odmítá, že by měla v reakci na událost přehodnotit například ústup od jaderné energie a plány na zvýšení produkce obnovitelných zdrojů energie na 80 % celkové výroby elektřiny do roku 2030.

