Chalupa: Mám obavy - Polsko, Maďarsko… Svoboda tam je pod tlakem (Š. Pánek)...

Pan Pánek SE ALE VELMI MÝLÍ v tom, kdo je nositel těchto ambic. Nejsou to národní státy EU které mají tuto protidemokratickou snahu – JE TO EVROPSKÁ UNIE ve své současné choré podobě, JE TO nevolená Evropská komise a její komisaři....

Souhlasím s panem Pánkem v tom, že mnoho občanů ČR výročí „sametu“ přijímá jako zdroj energie, něco, k čemu se hodnotově mohou vrátit.

Za sebe mohu bohužel konstatovat, že výročí „sametu“ vnímám zároveň jako zmarněnou příležitost nás všech, příležitost k pokračování toho, co dnes nazýváme jako „Pražské jaro“, společenské procesy, které nabývaly na síle například i v USA – odpor proti válce ve Vietnamu, „děti květin“ atd. … světu v těchto letech „hrozilo“, že bude lepší… díky dohodě velmocí se tak bohužel nestalo – ani u nás (v Evropě), ani v USA…

Pan Pánek má „určitou obavu“ o střední Evropu:

„Vidíme to na příkladu Maďarska a Polska, kde je svoboda pod tlakem. Veřejnoprávní média tam prakticky nefungují, stát má tendenci zavést autoritativní vládnutí a kontrolovat občanskou společnost. V tomto smyslu je strašně důležité, co u nás dělá Milion chvilek pro demokracii,“ uvedl.

ANO – svoboda národních států a jejich demokraticky zvolených představitelů je pod nesmírným tlakem – jakým právem?

ANO – veřejnoprávní média prakticky nefungují – nebo lépe řečeno fungují naprosto jednostranně ve prospěch jedné politické skupiny, jednoho vidění světa – jakým právem?

ANO - je zde zcela patrná tendence zavést autoritativní vládnutí a kontrolovat občanskou společnost – jakým právem?

Pan Pánek se ale velmi mýlí v tom, kdo je nositel těchto ambic. Nejsou to národní státy EU, které mají tuto protidemokratickou snahu – je to Evropská unie ve své současné choré podobě, je to nevolená Evropská komise a její komisaři, nerespektující vůli a historické zkušenosti občanů národních států, komisaři, kteří se netají svou snahou omezit svobodu slova, práva na ,,vyjadřování“… svým způsobem je to logické – slovo (logos) stálo na počátku všeho, slovo je svobodou, slovo je silnější než jakákoliv zbraň – proto ten strach těch, kteří se skutečné svobody bojí jako čert kříže a vidí v ní zásadní překážku své mocichtivosti…

NEZISKOVÝ SEKTOR… ano - patřím k těm, které k neziskovému sektoru zaujali negativní postoj, a důvodů pro to mám dost – a pan Pánek by se měl ptát, proč tomu tak je.

Dlouhodobě, od roku 2015 (jako poslanec), požaduji provedení hloubkové inventury činnosti všech neziskových organizací za posledních deset let – s tím, že podle platné legislativy budou souzeni všichni ti, kteří se eventuálně dopustili krádeží, podvodů a obelhávání státu.

Od roku 2015 požaduji, aby na základě takové inventury byla posouzena účelnost podpory té které neziskové organizace s podmínkou, že zároveň bude posouzena i efektivita státních organizací ve stejných oblastech aktivit.

Pokud tedy pan Pánek chce přispět k nápravě, opravdu napravit všechen ten nahromaděný nepořádek, odstranění populismu atd. – měl být první z těch, kteří měli volat po tomtéž, kteří se aktivně do takové „inventury“ zapojí a očistí dobré jméno těch, kteří si podporu ze strany daňového poplatníka zaslouží plným právem. Pan Pánek se pustil se do kritiky „protievropských názorů“ některých politiků… jen nevím, kde pan Pánek, při vší úctě, bere jistotu ohledně svého tvrzení, že ČR má jedinou šanci na stabilní a dobrou budoucnost, jen pokud budeme součástí aktuálně integrované Evropy. Namítám že možná ano – ale rozhodně ne v té choré Evropské unii, jejíž fungování jsem popsal v předchozích řádcích.

Pan Pánek pohovořil i k projektu společnosti Člověk v tísni, věnujícímu se mediálnímu vzdělávání na školách.

Souhlasím s tím, že „Pokud má země dobře fungovat, potřebuje vzdělané, ale kriticky přemýšlející lidi, kteří sebou nenechají manipulovat ze strany politiků nebo byznysu… a neziskových organizací – to pan Pánek zapomněl dodat.

Základní vzdělávací systém je věcí státu, respektive je věcí demokracie a demokraticky zvolených zástupců lidu – občanů. Nikoliv nevolených zástupců neziskových organizací, osobujících si právo zasahovat do státem vytvořených vzdělávacích osnov!

Ale ano – pokud se rodiče rozhodnou svěřit své děti v mimoškolní době do péče pana Pánka, pana Rozoumka, neziskových organizací, prosazujících určité politické vidění světa (aniž víme přesně, kdo za nimi a proč skutečně stojí), pak nelze nic namítat – ale zásadně ne ve školách, které si platí občan ČR ze svých daní!

