Chovanec (ČSSD): Svoje jsem si odmakal

Hezký den,

dostávám dotazy, co jsem to přesně dnes oznámil na krajské konferenci socdem, jež mne shodou okolností znovu zvolila krajským předsedou. Tady je krátké shrnutí. Ano, oznámil jsem dnes svým spolustraníkům v Plzeňském kraji, že v březnu po sjezdu ČSSD hodlám odejít z Poslanecké sněmovny. Řekl jsem jim to, o čem jsem už v prosinci informoval Honzu Hamáčka a co už mnoho měsíců není tajemství pro mé nejbližší. Jde o soubor několika důvodů. Tím hlavním je směřování naší strany a atmosféra v našem poslaneckém klubu. Je obecně známo, že jsem zásadní odpůrce účasti socdem v této vládě. Jsem přesvědčen, že nás tento krok nejen nezachrání, ale že nám bere poslední zbytky kredibility v očích veřejnosti. S tímto přesvědčením nelze dlouhodobě vykonávat práci koaličního poslance. Zároveň se nechci znovu pokoušet roztočit stranické mlýnské kolo na druhou stranu. Je to úkol pro novou generaci sociálních demokratů, přičemž není jisté, zdali tu šanci vůbec dostanou. Ve vrcholové politice jsem strávil několik náročných let. Je to jak s účastí na olympiádě. Já už tam byl a svoje jsem si odmakal. Teď je to na jiných a já jim můžu jen držet palce. A přát si, aby to samé pochopili a udělali i ostatní dlouholetí vrcholoví funkcionáři ČSSD. Po odchodu z parlamentu se chci několik měsíců věnovat sobě, zejména svému zdraví, jež mne opět v poslední době díky předchozímu vypětí a stresu začalo opět zlobit. Svůj další život nevidím ve vrcholové politice. Zůstanu aktivním řadovým občanem, co bude podporovat všechny, kteří to s demokracií (a nejen sociální) v naší zemi myslí vážně. Děkuji všem za všechna ta léta zkušeností, sporů i spolupráce!

Milan Chovanec ČSSD



