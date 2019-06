Chroust (TOP 09): Volby do Evropského parlamentu s odstupem času

Osobně vnímám několik pozitivních signálů, které lze z těchto voleb vyčíst. Ačkoliv jsou volby do EP svou podstatou odlišné než komunální, nebo do Poslanecké sněmovny, můžou nám právě tato čísla ukázat velice důležité fundamenty.

Koalice Starostů s regionálními partnery a TOP 09 ukázala, že spojování těchto stran nevede jen k prostému sčítání procent, ale že voliči oceňují tento trend a vrací se ještě v hojnějším počtu. Získat s tak silnými konkurenty téměř 12 % hlasů a 3 mandáty pro Jiřího Pospíšila, Luďka Niedermayera a Stanislava Polčáka byl jistě úspěch. A právě nejsilnější mandát právě pro Luďka Niedermayera, je signálem že ačkoliv TOP 09 nemá teď ty nejlepší časy, tak umí stále zaujmout. Pozitivní bylo ale také vnitřní naladění. Na lidech, co se na volební kampani podíleli, bylo vidět, že mají dobrou náladu, tomuto projektu věří a jdou si za vítězstvím.

Za velký úspěch rozhodně považuji volební účast. Je úžasné a nesmírně důležité kolik se dokázalo zvednout lidí a 28,72 % je číslo, za které se už nemusíme stydět. To, že EU není lidem lhostejná, bez ohledu na preferenci, je skvělý signál pro nás všechny. Přál bych si, aby tento trend vydržel i v dalších letech. Navíc se ukázalo, že původní odhady, které preferovali určité hnutí při velkém počtu voličů, byly liché. To je možná první překvapení těchto voleb.

Výsledky ale rozhodně nepotěšily všechny strany a hnutí, ačkoliv to na veřejnosti za výhru vydávat musí. ANO získalo 21,18 % hlasů. Je slušností vítězi pogratulovat. Ale je to opravdu vítěz? Vzhledem k tomu, jaké má a mělo toto hnutí průzkumy a ambice za poslední roky, je výsledek těsně nad 21 % spíše propadák. Nemůže se ani vymlouvat na slabou volební účast, nebo na “kampaň” vedenou proti němu. Jistě že byla vedená kampaň, jsou volby, ale ruku na srdce. Tohle nepatřilo mezi agresivní volby, nebylo zde výrazné urážení, nebo přešlapy. Byla v podstatě opravdu čistá oproti jiným z minulých dob. Pro hnutí ANO je to tvrdá facka a probuzení do možná horší reality, než vůbec čekalo i z důvodů výsledků jeho koaličního partnera. A ani s KSČM a SPD úplně počítat do budoucna nemohou.

ČSSD zaznamenala drtivou porážku a může si za to jen sama (opět). Ukazuje se, že spojenectví ve vládě s hnutím ANO je extrémně toxické a likvidační. ČSSD za to zaplatila teď hodně vysokou cenu. Této strany je mě až líto, levice je pro fungování státu potřebná, ale jen chytrá levice. Ta současná tančí s hnutím ANO valčík, zatím co se jejich vlastní loď potápí do zamrzlých vod politické nicoty. KDU-ČSL to před časem pochopila a nyní dokáže sbírat hlasy a dělat svou politiku. Tak se ptám quo-vadis ČSSD?

Závěrem chci říct, že jsem s výsledky voleb poměrně spokojený. Ne vždy bude vše ideální, ale s těmito výsledky se rozhodně dá pracovat se zvednutou hlavou. Chci poděkovat všem co se na kampaních koalice Starostů s regionálními partnery a TOP 09 podíleli, bylo vás mnoho. Hlavní dík patří především Vám, voličům. Jsem rád, že Vás společný projekt dokázal přesvědčit a pevně věřím, že Vás v následujících letech nezklame.

MARTIN CHROUST, PŘEDSEDA KRAJSKÉ ORGANIZACE TOP 09 LIBERECKÝ KRAJ

