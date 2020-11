Chvojka (ČSSD): 99,9 % lidí chce zkrátit stavební řízení

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové. Věcně za náš klub vystoupil kolega Petr Dolínek. Myslím, že to vystoupení bylo velmi dobré. Co se týče svého resortu Ministerstva kultury, tak vystoupil Lubomír Zaorálek. Já doplním jenom pár věcí, resp. řeknu postoj ČSSD k návrhům na změnu výboru nebo na doplnění výboru. Já určitě ať už jako předseda klubu ČSSD, tak i jako člen a místopředseda ústavně-právního výboru podporuji zařazení tohoto tisku, a i tisku souvisejícího do ústavně-právního výboru. Myslím si, že je to samozřejmě téma změna zákona stavebního nebo nový stavební zákon nejenom, které se týká rychlosti stavebního řízení, ale také velmi, velmi důležitých otázek, a to je otázka dekoncentrace nebo koncentrace, otázka decentralizace nebo centralizace, otázka vůbec vztahu státní správy a samosprávy. To jsou věci, které prostě patří na půdu ústavně-právního výboru, a náš klub postoupení těch dvou tisků na půdu ústavně-právního výboru podpoří.

Druhá věc, to se týká také výboru, a to je otázka toho výboru garančního. Stejně jako někteří kolegové z opozice, tak i my, kteří jsme z koalice, i přesto taky máme za to, že stavební zákon a zákon, který mění související předpisy, by logicky, logicky měl spíše patřit do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože je opravdu zvyklostí, že pokud Ministerstvo pro místní rozvoj má partnerský výbor na půdě sněmovny, výbor pro veřejnou správu, tak bychom ho neměli rozhodnutím organizačního výboru brát, ale měli bychom ctít principy, které tady na půdě sněmovny fungují. Tzn., podpoříme, pokud padne takový návrh na změnu garančního výboru z výboru hospodářského na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Máme za to, že by to bylo správnější a logičtější.

A ještě bych chtěl zopakovat, co řekl kolega Dolínek, a to je vlastně gró toho, jak se k tomu zákonu budeme chovat. Předpokládám, že bude tedy na půdě tří výborů, ať už bude garanční výbor pro veřejnou správu, nebo hospodářský výbor, tak bude určitě v obou výborech, plus ústavně-právní výbor, tak pro ČSSD je mantrou, co už naznačil kolega Dolínek, tzn., my chceme, a myslím si, že když kdokoli z vás šel na ulici a zeptal se lidí, zda chtějí zkrátit stavební řízení, tak my chceme stejně jako 99,9 % lidí zkrátit stavební řízení. Logicky. A slyšeli jsme tady od jednoho kolegy, na kterém místě jsme ve výčtu všech zemí. To místo není lichotivé. Chceme zkrátit stavební řízení, ale myslíme si, že lepší cesta, než je centralizace a vytváření nových úřadů, je cesta, která spočívá v tom, že musíme změnit hmotné a procesní předpisy části stavebního práva. Děkuji za pozornost.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



