Chvojka (ČSSD): Bylo mi tehdy řečeno tou ďábelskou koalicí, jak říkáme ANO, SPD a KSČM…

Děkuju za slovo, pane předsedo. Myslím, že už tady všichni víme, jak se ta věc bude vyvíjet dál, ale rozumím tomu, že většina se dohodla na tom, že budeme pokračovat tak, jak byli přihlášeni ti s přednostními právy. Takže na to, co už všichni víme, dojde tak možná nejdříve za hodinu, ale to se nedá nic dělat, to je politika.

Chtěl jsem se vrátit k tomu, o čem mluvil pan předseda kolega Faltýnek a o čem mluvil pan kolega předseda Stanjura, protože je to pro ČSSD velmi důležité. Je to přesně tak, jak říkali. My jsme někdy na přelomu listopadu prosince jednali, byla na tom generální dohoda o obsazení všech těch různých komisí, které zde máme, a všech těch různých výborů, které zde máme. V podstatě jsme se domluvili opravdu na všem - opravdu na všem - až na jednu jedinou zásadní základní věc, a to je právě to, kdo má právo na to, aby měl post předsedy komise pro kontrolu GIBS. ČSSD měla tehdy svého nominanta. Chtěli jsme, usilovali jsme o tento post. A měli jsme kvalitního nominanta. A komunisté ho měli taky.

Já jsem se snažil o to, a upozorňoval jsem tehdy na přelomu listopadu a prosince na to, že za prvé, když toto připadne komunistům, tak to není úplně šťastné, a za druhé, že když to připadne komunistům a ještě k tomu bude předsedat pan kolega Ondráček, že to není vůbec šťastné a že to ani není mediálně šťastné a že se to prostě obrátí proti těm, kteří s tím návrhem přišli. Bohužel mi bylo sděleno, že tehdy tou ďábelskou koalicí, jak my říkáme s kolegou Birkem hnutí ANO, SPD a KSČM, že prostě případně, kdyby to došlo k tomu, že budeme hlasovat na plénu mezi kandidátem ČSSD a mezi kandidátem KSČM a budeme rozhodovat, že prostě ta mašina těch tří stran prostě prohlasuje pana kolegu Ondráčka.

Takže to, co se děje teď ty poslední dny od toho pátku, tak to je v podstatě zbytečná hysterie, protože my jsme věděli, že prostě hnutí ANO většinově až na nějaké drobné výjimky, které já mám navíc za takovou tu řízenou demokracii, aby se ukázalo, že v hnutí jednoho muže jsou i sem tam nějaké odlišné názory, tak hnutí ANO podle mého názoru a na základě té dohody většinově hlasovalo pro pana kolegu Ondráčka. A já jsem to už tehdy považoval za chybu a věděl jsem, že se jim to vrátí.

To, co předvedl pan premiér od toho pátku, tu otočku, to považuju právě s ohledem na to, co jsem říkal, za vrchol pokrytectví a za vrchol cynismu a alibismu, protože se přeci vědělo, že tento post náleží KSČM na základě dohody s hnutím ANO. Takže já nerozumím, čemu se kdo diví. Stačilo přece jenom to, aby pan premiér Babiš jako správný šéf svého hnutí řekl, prosím vás, já nechci, abyste, moji milí poslanci za hnutí ANO, hlasovali v té tajné volbě pro kolegu Ondráčka. Takže to, co se zde předvedlo v podstatě od včerejška, je jenom to, že se pan premiér lekl a že se bojí toho, co se mohlo odehrát případně na těch náměstích, že přece jenom demonstrace v 11 městech na území České republiky od Prahy po Brno, Pardubice, České Budějovice, není to úplně obvyklé.

Myslím si, že ten pátek, a trošku mám máslo na hlavě, nebyl jsem tady, omlouvám se za to, byl jsem v cizině, nemohl jsem se vrátit, a těch kolegů bylo víc, ale já si myslím, že občas jak se říká, bývá něco zlé pro něco dobré. To se stane. Myslím si, že to zlé, co se stalo, to znamená to zvolení pana kolegy Ondráčka na post předsedy komise pro kontrolu GIBS ukázalo, a to je to dobré, že tady máme aktivní občanskou společnost, protože přece jenom to, že za tři dny se vzepjalo tolik lidí v 11 městech České republiky, že se ukázalo, že jim toto vadí, a ukázalo se, že komunisté, ať už stávající, nebo ti bývalí, stále ještě nemůžou sežrat celou Českou republiku a nemůžou si tady dělat, co chtějí. Takže jak říkám, všecko zlé je pro něco dobré a děkuji za to. (Tleská pouze pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.)

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušan (STAN): Fascinuje mě, jak Andrej Babiš dokáže ohýbat realitu Faltýnek (ANO): Nevím, jako co je na tom nedemokratického, odvolávat někoho veřejně Stanjura (ODS): Nemůžu říct na mikrofon, byl bych disciplinárně potrestán, jak jsem to komentoval Petici proti Ondráčkovi podepsalo v pondělí asi 14.000 lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV