Chvojka (ČSSD): V komisích by mělo být zastoupeno celé spektrum sněmovny

Hezké dopoledne, dámy a pánové.

Mám tady návrh zákona na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny. Ano, je to trošku krkolomný název, ale myslím si, že to meritum věci je celkem jednoduché.

My jsme tady někdy před měsícem a půl nebo dvěma měsíci volili komise Poslanecké komise. Určitě to všichni pamatujete. Komise pro GIBS, pro FAÚ a další kontrolní komise. A je tady jeden problém, že šest z těch komisí, které máme, konkrétně řeknu jaké - komise pro FAÚ, pro BIS, NBÚ, Vojenské zpravodajství, cyber a úzina - mají ze zákona sedm členů. Doposud to nedělalo problémy, protože za prvé nikdy nebylo ve sněmovně tolik stran a hnutí, jako je dnes. A těch sedm stran, když bylo, nebo míň, se vždycky každá do té komise nějak vešla. Teď máme problém ten, že máme devět stran a máme tady jednu stranu, která vyhrála volby masivně, a bohužel v těch komisích, které mají sedm členů, má zastoupení tří čtyř lidí a některé jiné strany, např. ČSSD nebo KSČM, v těch komisích vůbec nejsou.

Já to nepředkládám proto, že je jediným problémem, že tam není zastoupeno ČSSD nebo KSČM, byť je to samozřejmě problém, ale ono to v podstatě, když si vezmeme nějakou představu do budoucna, že tady budeme mít stranu, která získá - já věřím, že se tomu tak nikdy nestane - např. 40 % hlasů, bude mít nárok podle poměrného zastoupení na obsazení těch komisí např. čtyř nebo pěti členů v komisi, která je sedmičlenná, a pak tady budeme mít např. jiných šest nebo sedm stran, tak to znamená, že na většinu ostatních stran zastoupení nevyjde. Já si myslím, že je to špatně. Koneckonců když si to přetavíme v nějakou realitu, tak strana může získat 40 %, bude mít více než sto poslanců, bude mít většinu, bude mít vládu a potom ty komise, které jsou velmi důležité. Když ta vláda a jedna strana bude mít např. spravedlnost, vnitro a další, tak ta kontrola těchto komisí je v podstatě k ničemu, protože masivní zastoupení těch členů v konkrétních komisích bude právě z té strany, která bude zároveň řídit vládu a která bude mít zároveň většinu ve sněmovně. Takže to v podstatě nemá žádnou logiku.

Já navrhuji velmi jednoduchou věc, aby u těch šesti už jmenovaných komisí bylo zakotveno to - a je to v každém zákoně, který upravuje tu konkrétní komisi - že se tento kontrolní orgán skládá nejméně ze sedmi členů, tzn. jako teď, ale nejméně ze sedmi členů, a Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za nějž poslanci kandidovali ve volbách. Počet členů je vždy lichý. Znamená to tedy to, že v každé komisi do budoucna, kterou zde v Poslanecké sněmovně máme, bude každý poslanecký klub zastoupen minimálně jedním členem.

Včera jsem na tiskové konferenci jednoho hnutí slyšel, že jdu s tím svým návrhem proti poměrnému principu. Ono je to přece naopak. Poměrný princip je to, že tady máme dneska devět stran a hnutí, ale v té konkrétní komisi není právě např. zastoupena některá strana nebo hnutí. Takže já si myslím, že to dávám do pořádku, že komise by měly být takové, aby tam bylo zastoupeno opravdu celé široké spektrum Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Jenom doplňuji, že předkládám návrh tak, aby byl schválen ve zrychleném čtení v § 90. A děkuji za kladné stanovisko vládě.

