Čížek (KDU-ČSL): Aby se v Třeboni žilo dobře

To nejdůležitější na začátek: My všichni Třeboňáci přeci chceme to samé – aby se nám tu žilo dobře. Chceme dobré silnice a ulice, kvalitní cyklostezky, kulturní vyžití, dostatek škol, školek a dětských hřišť pro naše děti a zdravotních a sociálních služeb pro všechny, kdo je potřebují. A přesně o tohle chci jako starosta usilovat. Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 72% hlasovalo: 2200 lidí

Zasadím se, aby se Třeboň opravdu stala moderním městem, které využívá prvky tzv. „smart city“. A tím nemyslím ani odpady zdarma. Věřím tomu, že většina lidí ocení digitalizaci městských úřadů, aby nemusela stát fronty na vyřízení dokladů nebo jiných úředních nutností. A nejen to - i online lze třeba rezervovat i obřadní síň pro životní událost, možností je spousta! Další věcí, která se dobře osvědčila v jiných turisticky silně navštěvovaných městech je možnost platby parkovného online nebo přes mobilní aplikaci. To by měl být podle mě naprostý standard!



Chci zlepšit možnost bydlení pro mladé Třeboňáky. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale město má řadu nástrojů, jak může pomoci lidem, kteří si nemohou aktuálně dovolit koupi vlastního bydlení. Dostupné bydlení pro mladé lidi a rodiny také zamezí odlivu těchto lidí do větších měst. A to je pro rozvoj Třeboně zásadní.



Kulturních akcí i různých meziměstských spoluprací za poslední roky dost ubylo. Částečně za to může covid, ale třeba Anifilm skončil už před covidem. Rád bych, aby pro obyvatele Třeboně byla mnohem pestřejší nabídka kulturního vyžití, tak aby si každý mohl vybrat.

Na závěr odpovídám na otázku, která vás možná taky napadla: „Proč právě za KDU-ČSL? Křesťansko-demokratická politika, která prosazuje zodpovědné hospodaření a zároveň solidaritu s těmi, kdo ji potřebují, mi vždy byla blízká. KDU-ČSL má v Třeboni pevné kořeny a lidovečí starostové zde vykonali mnoho dobrého. A z chyb, které udělali, se chci poučit. Rád bych přinesl do místní politiky novou dynamiku a zároveň větší slušnost a schopnost spolupracovat napříč různými skupinami a názorovými proudy. Tak, aby se v Třeboni lidem prostě dobře žilo!



Pojďte do toho se mnou. Sledujte ba Facebooku stránku Petr Čížek - kandidát na starostu města Třeboň, diskutujte a pomozte nám dotvořit náš program tak, abychom mohli společně posunout Třeboň co nejdál kupředu!

