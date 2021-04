Čižinský (KDU-ČSL): Co je to nejlepší pro děti, je skutečně potřeba, aby řekli rodiče

reklama

Děkuji. Chtěl bych zareagovat teď na kolegu Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího. Asi by bylo dobré, a vůbec vám nepodsunuji, že máte něco proti dětským skupinám, to v žádném případě, v žádném případě. Ale doporučil bych vám zjistit, jestli ta konkrétní dětská skupina to bude splňovat. To není vůbec jisté. To znamená, když řeknete, že ještě rok a půl budete využívat služby dětské skupiny, tak vzhledem k ekonomické situaci, ve které ty skupiny teď jsou, a ministerstvo jim nedává možnost přežít, nedostávají ani 50 % toho, co musejí vydávat, je to skutečně krizová situace, a do toho si přečtou, kterou vyhlášku budou muset splnit, tak si nejsem úplně jistý, jestli některé z nich to nezabalí.

A přesto bych si dovolil, tady zaznělo, že všichni chceme pro děti to nejlepší. No samozřejmě, že chceme pro děti to nejlepší. Ale co je to nejlepší, je skutečně potřeba, aby řekli rodiče. A za mě musím říct, že mnohem důležitější je ta péče, jsou ti lidé, kteří tam jsou, jak se chovají, jak chodí s dětmi ven, kolik času tráví venku. A mám skutečně velké obavy, že touhle tou úpravou tomu vůbec nesloužíme.

A ještě bych zareagoval na pana poslance Juříčka, protože tady jsme vlastně v tomhle tom trochu na stejné lodi. V tuto chvíli spousta městských částí buduje dětské skupiny a ty projekty zmuchlají a vyhodí. To je prostě realita. Ty projekty zmuchlají a vyhodí. Jsou v tom statisíce, miliony korun. A tak to prostě je. U nás konkrétně se jedná o dvě dětské skupiny. Prostě to vyhodíme, roztrháme a budou pryč.

Mgr. Jan Čižinský



Mgr. Jan Čižinský

poslanec

