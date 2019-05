Čižinský (KDU-ČSL): Je problém, že nejsou peníze na sociální služby

Děkuji za slovo. Já bych se tedy rovnou obrátil prostřednictvím pana předsedajícího na moji předřečnici a trochu se podivil tomu potlesku. Pokud tady moje předřečnice říká, že tady nikdo není, kdo svolal schůzi, tady je předseda KDU-ČSL, který tady sedí, jsme tady my, co jsme to podepsali a vy tleskáte tvrzení, že tady nikdo není. Je to evidentně lživé tvrzení, protože to není pravda, že tady nikdo není. Jsou tady lidé, kterým na tom záleží, jsou tady lidé, kteří se domnívají, že skutečně to téma je obří.

Já bych navázal na paní ministryni. (Ministryně Schillerová mimo mikrofon: Kterou?) Na paní ministryni financí. Paní ministryně se ptala, kde je problém. Ten problém tady byl zcela zřetelný. Paní ministryně financí tady hovořila od pultíku a paní ministryně pro sociální věci Maláčová nad tím, jak tady hovořila paní ministryně financí, vrtěla hlavou. Bylo to zcela evidentní. A toto je ten problém, dámy a pánové. Je problém, že nejsou peníze na sociální služby, je problém, že obcím a krajům teď nepřišly peníze jako v minulém roce na sociální práci. Je problém, že se avizuje, že nebudou peníze na orgán sociálně právní ochrany dětí, což je, dámy a pánové, zcela asociální. Takže toto je problém. A je problém, že nejsou ty peníze, které když nebudou poskytnuty, tak se nám v budoucnu dramaticky prodraží.

Mgr. Jan Čižinský



