Čižinský (KDU-ČSL): Ve velkých městech vedle mateřské školy žádné jesle nevzniknou

Děkuji. Já bych rád vlastně požádal o nějaká data, chtěl bych požádat o data, jak jsme na tom s dostupností mateřských škol a péče o děti mladší tří let. Pokud je mi známo, tak tato data k dispozici nejsou.

Určitě by bylo dobré, aby před třetím čtením k dispozici byly, abychom věděli, kde ty kapacity schází. Já jsem skutečně zastáncem co největších kapacit, co nejdostupnějších kapacit. Takže prosím, nikdo mi nevkládejte, nebo někomu tady, kdo to neříkal, že bychom byli proti té dostupnosti, že by tady někdo hájil nějaké vysoké náklady pro rodiče, skutečně to já v žádném případě nehájím.

Když ale slyším, že vedle každé mateřské školy vzniknou jesle, tak musím říct, že to je bohužel naivní. Prostě ve velkých městech vedle mateřské školy žádné jesle nevzniknou, protože prostě to není technicky možné. Také bych tedy vedle té analýzy, kde ty kapacity chybí, bych rád tedy měl, jak budou ty peníze rozdělovány, podle čeho, jakým způsobem budou posílány do kterých oblastí, abychom skutečně věděli, jestli to bude fungovat. A domnívám se, že bez této analýzy a bez toho, abychom věděli, jak ty peníze na budování kapacit jeslí a dětských skupin budou posílány, není možné zodpovědně ten zákon schválit.

A pokud někdo říká, že tady zbytečně plaším, tak bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího, buď paní kolegyni Aulickou Jírovcovou nebo paní ministryni, ať mi tady řekne, co tedy ten hygienik bude u té malé dětské skupiny posuzovat, když tam přijde. Co bude posuzovat. Já tady neplaším úplně zbytečně. Tady totiž nemůže přijít nikdo a říct: Já vím, co bude posuzovat, ale bohužel je pravděpodobné, že bude posuzovat soulad s vyhláškou, kterou (upozornění na čas) bude znamenat, že o tu kapacitu přijdeme.

