Cogan (STAN): Mandátový a imunitní výbor doporučuje vydání Babiše k trestnímu stíhání

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu ve věci žádosti na vydání poslance inženýra Andreje Babiše k trestnímu stíhání, kterou doplním usnesením, které plénum Poslanecké sněmovny doporučuje přijmout mandátový a imunitní výbor.

Městské státní zastupitelství, konkrétně pan městský státní zástupce Jaroslav Šaroch, požádal dne 20. listopadu Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu Sněmovny s trestním stíháním pana poslance inženýra Andreje Babiše. Výbor tedy jednal o této žádosti a o ničem jiném ve věci. Poslanecká sněmovna a její mandátový a imunitní výbor jsou přitom podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jsou přitom podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny v tomto právním postavení.

Podle § 12 odst. 1, jednacího řádu, jsou stanoveny náležitosti žádosti, o níž nyní jednáme a to demonstrativním výčtem. Žádost však musí vždy obsahovat vymezení skutku, o který jde a předpokládanou právní kvalifikaci. Obě tyto náležitosti žádost splňuje. Úkoly výboru jsou pak stanoveny v § 45 odst. 1 písm. c). Podle tohoto ustanovení výbor zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance, provede nutná šetření, umožní poslanci osobní účast a možnost se k věci vyjádřit a navrhne Poslanecké sněmovně, jak se má v dané věci rozhodnout.

Časový pořad tady podrobně probrala paní předsedkyně a já mohu jenom konstatovat, že trestní spis byl na žádost mandátového a imunitního výboru převezen do Poslanecké sněmovny a členové tohoto výboru ho měli v plném rozsahu k dispozici v dostatečně dlouhé lhůtě. Tuto lhůtu využili, tudíž mohu prohlásit, že usnesení mandátového a imunitního výboru bylo přijato řádnou znalostí problematiky.

Mandátový a imunitní výbor žádost následně projednal i na svém jednání dne 18. ledna 2022. Na tomto jednání byla poslanci Andrejovi Babišovi umožněna osobní účast, kterou nevyužil. K věci se vyjádřil prostřednictvím písemného vyjádření. S vydáním nesouhlasí. Na základě proběhlých jednání a šetření mandátový a imunitní výbor neshledal žádná zjištění, že nejsou dány podmínky pro trestní stíhání a přijal usnesení číslo 15, které máte každý před sebou na své lavici, a též usnesení číslo 16.

Usnesení číslo 15 vám i s ohledem na stanovisko předsedkyně mandátového a imunitního výboru, aby byla předmětná žádost Poslanecké sněmovny celá řádně zaznamenána, přečtu v plném rozsahu. Jediné, co je z návrhu usnesení oproti žádostí městského státního zástupce změněno, je uvedení jmen osob, vůči kterým bylo trestní stíhání zastaveno, pouze jejich iniciály a jsou vypuštěny také jejich další osobní údaje.

V usnesení číslo 15 mandátový a imunitní výbor navrhuje, aby Poslanecká sněmovna rozhodla o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání obviněného poslance Ing. Andreje Babiše, narozeného 2. září 1954, který se měl dopustit pomoci ke zločinu dotačního podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k § 212 odst. 1 a odst. 6 písm. a) trestního zákoníku a pomoci ke zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k § 260 odst. 1 a odst. 5 trestního zákoníku."

Této trestné činnosti se měl dopustit tím, že

"v přesně nezjištěné době druhé poloviny roku 2007 Ing. Andrej Babiš, v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy (dále jen "ROP NUTS 2 Střední Čechy") na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, tedy finanční prostředky původně na realizaci svého soukromého projektu, rodinné farmy Dvůr Semtín - Farma Čapí hnízdo, později transformovaného na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu pro potřeby skupiny AGROFERT v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic, a tedy v rozporu s podmínkami a účelem, pro který byla dotace určena, přičemž tento projekt soukromé rodinné farmy později změněný na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu skupiny AGREOFERT od počátku měla realizovat společnost IMOBA, a. s., tehdy se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, která již od počátku roku 2006 podnikala kroky k realizaci tohoto původně soukromého projektu Ing. Andreje Babiše spočívající v nákupu nemovitostí v lokalitě obce Olbramovice, k ú. Tomice u Votic, v zadání vypracování projektové dokumentace u společnosti SGL projekt, s. r. o., IČO 267 42 594, se sídlem Liliová 249, Praha 1, a dále vedla veškeré kroky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení za účelem realizace projektu Farmy Čapí hnízdo s vědomím, že společnost IMOBA, a. s., ani jiné společnosti z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s ., nesplňují definici malého a středního podniku, a tedy jsou jako příjemci uvedené dotace nezpůsobilé, za účelem zakrytí identity své osoby jako skutečného vlastníka a fakticky ovládající osoby společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o., IČO 625 08 873, se sídlem Nádražní 805, Pelhřimov (dále jen "ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o."), dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov a. s., ve složení Ing. Z. K., Ing. J. F., a J. P. k účelovému vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o. z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING a. s., kdy na základě tohoto pokynu a po dohodě s Ing. Andrejem Babišem, Ing. Z. K., Ing. J. F. a J. P., jakožto představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov a.s., jediného společníka společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o., vědomě za účelem budoucího skrytí vlastnické struktury společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o., nejprve v říjnu 2007 rozhodli o změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o. na akciovou společnost, přestože k tomuto kroku nebyl žádný ekonomický ani podnikatelský důvod, kdy tak jediným reálným a skutečným důvodem tohoto kroku byla pouze snaha skrýt budoucí vlastnickou strukturu ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., načež za tím účelem Ing. Z. K., jako jednatel společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., zadal u znaleckého ústavu, společnosti PROSCON, s. r. o., IČO 493 56 381, se sídlem K Lochkovu 661, 154 00 Praha 5, v dané době se sídlem Na Zlatnici 13, 147 00 Praha 4, vypracování znaleckého posudku na ocenění jmění obchodní společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o., a následně dne 14. 11. 2007 Ing. Z. K., jako předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s., a J. P., předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s., udělili plnou moc JUDr. E. H. k zastupování při sepisu a podpisu rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu před JUDr. S. P., notářem v Praze, v němž společnost ZZN Pelhřimov a. s., jakožto jediný společník společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s. r. o., rozhodne o změně právní formy této společnosti s ručením omezením na akciovou společnost s obchodní firmou ZZN AGRO Pelhřimov a.s., k čemuž došlo dne 22. 11. 2007 v kanceláři JUDr. S. P., notáře v Praze, na adrese Pyšelská 2327/2, Praha 4 - Chodov, kdy JUDr. E. H. v zastoupení společnosti ZZN Pelhřimov a.s., učinila rozhodnutí jediného společníka s tím, že jediný společník, tedy společnost ZZN Pelhřimov a.s., se stane jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu, získá 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč, vydaných v listinné podobě jako hromadná listina, a dále schválila stanovy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., zvolila jediným členem představenstva společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. Ing. Z. K. a dozorčí radu ve složení Mgr. V. K., JUDr. E. H. a B. V. a následně Ing. Andrej Babiš dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov a.s. ve složení Ing. Z. K., Ing. J. F. a J. P. k fiktivnímu a ryze účelovému prodeji 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. předem určeným nabyvatelům,

kdy na základě tohoto pokynu a po dohodě s Ing. Andrejem Babišem představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov a. s., ve složení Ing. Z. K., Ing. J. F. a J. P. tento záměr Ing. Andreje Babiše na svém zasedání dne 17. 11. 2007 projednalo a schválilo prodej 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč emitenta společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií za účelem zakrytí skutečné identity fakticky ovládající osoby, přičemž již předem věděli, že novými, avšak pouze formálními nabyvateli předmětných akcií, budou A. B.(roz. B.), A. B. a M. B. (roz. H.), tedy rodinní příslušníci a dlouholetá partnerka Ing. Andreje Babiše, a tím Ing. Z. K., Ing. J. F. a J. P. vědomě napomohli k naplnění záměru Ing. Andreje Babiše směřujícího k účelovému a pouze formálnímu vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., za účelem skrytí identity Ing. Andreje Babiše jako fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. tak, aby nebylo možné zjistit totožnost osoby vykonávající skutečný vliv na společnost ZZN AGRO Pelhřimov a. s. a aby se tento subjekt mohl následně neoprávněně ucházet o dotaci poskytovanou v rámci ROP programu NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu jako malý a střední podnik a následně dne 31. 12. 2007 po dohodě s Ing. Andrejem Babišem a po udělení písemného souhlasu ze strany společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., uzavřeli Ing. Z. K. a Ing. J. F. jménem společnosti ZZN Pelhřimov a. s., jako strany prodávající, fiktivní Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů s novými formálními nabyvateli předmětných akcií, kterými byli A. B., A. B. a M. B., jako stranou kupující, kdy předmětem této smlouvy byl převod 20 ks listinných akcií na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. pod čísly akcií 001 - 020 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč za celkovou cenu 2 386 000 Kč, tj. za cenu 119 300 Kč za jednu akcii, přičemž A. B., jako kupující č. 1, koupila 5 ks listinných akcií na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. pod čísly akcií 001 - 005 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč za celkovou cenu 596 500 Kč, A. B., jako kupující číslo 2, koupil 5 ks listinných akcií na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. pod čísly akcií 006 - 010 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč za celkovou cenu 596 500 Kč a M. B., jako kupující č. 3 koupila 10 listinných akcií na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., pod čísly akcií 011 - 020 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč za celkovou cenu 1 193 000 Kč, přestože všichni tři kupující věděli, že se jedná o formální a fiktivní převod akcií a že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili, a ani je nepřevzali, a vyslovením souhlasu a podpisem fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů A. B., A. B. a M. B. vědomě napomohli realizovat záměr Ing. Andreje Babiše účelově a formálně vytvořit zdání skutečnosti, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s. jedná o samostatný malý nebo střední podnik, který není propojen se žádnou holdingovou strukturou, čímž takto napomohli skrytě obejít podmínky kladené na žadatele o přiznání dotace a zajistili tak vytvoření zdánlivé možnosti neoprávněně se ucházet o dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu a vědomě napomohli zakrýt identitu Ing. Andreje Babiše jako osoby fakticky vykonávající vliv na společnost ZZN AGRO Pelhřimov a. s.,

a následně na základě pokynu Ing. Andreje Babiše dne 17. 1. 2008 proběhla v kanceláři JUDr. S. P., notáře v Praze, mimořádná valná hromada společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., přičemž akcionáře na této valné hromadě zastupovali Mgr. V. K. a Mgr. G. K., na které byly změněny stanovy společnosti a došlo ke změně názvu obchodní firmy společnosti a sídla společnosti, tedy nově na Farma Čapí hnízdo, a. s., se sídlem Semtín 1, Olbramovice, kdy souhlas s umístěním sídla udělil rovněž dne 17. 1. 2008 Ing. Andrej Babiš, jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., vlastníka předmětné nemovitosti, a dále došlo ke změně předmětu podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy byl zejména rozšířen o činnosti, na které cílila podpora ROP NUTS 2 Střední Čechy, tedy na podnikatelské infrastruktury a služby cestovního ruchu, k volbě nových členů představenstva, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni Ing. J. N., Ing. J. N., Ph.D., nar. 26. 9. 1970, a L. K., a rovněž k volbě nových členů dozorčí rady, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni A. B., M. H. a I. H., kdy v případě volby těchto osob do orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., se jednalo o osoby z řad rodinných příslušníků Ing. Andreje Babiše, o jejich příbuzné, nebo o osoby působící na různých postech ve společnostech skupiny AGROFERT, a tedy osoby, na které měl Ing. Andrej Babiš nepochybně vliv a které od počátku věděly, kdo je faktickým vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a osobou, která vykonávala rozhodující vliv na chod společnosti, a následně dne 16. 2. 2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, M. H., jako strana kupující, koupil 1 ks listinné akcie na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s číslem akcie A 005, kdy stranou prodávající byla A. B., a rovněž dne 16. 2. 2008 zcela účelově na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů M. H., jako strana kupující, koupil 1 ks listinné akcie na majitele společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s číslem akcie A 006, kdy stranou prodávající byl A. B., a dále opět dne 16. 2. 2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, M. H., jako strana kupující, koupil 10 ks listinných akcií na majitele společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s čísly akcií A 011-020, kdy stranou prodávající byla M. B., kdy tento účelový převod M. H. provedl zcela vědomě, z důvodu znepřehlednění vlastnické struktury společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a osoby mající faktický vliv na chod této společnosti, tedy osoby Ing. Andreje Babiše, a dále formální a účelové obejití požadavků kladených na malý a střední podnik, tedy aby osoby, které by mohly být považovány za blízké osobě Ing. Andreje Babiše, nevlastnily podíl rovnající se, nebo převyšující 25 % na základním kapitálu společnosti farma Čapí hnízdo, a. s., tak, aby tato společnost nebyla považována za partnerský podnik, čímž M. H., A. B., A. B. a M. B., kteří věděli, že ve skutečnosti žádný takový převod akcií neproběhl, úmyslně a zcela vědomě napomohli k tomu, aby se společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., navenek tvářila jako malý nebo střední podnik, který není nijak propojen se žádnou jinou hospodářskou entitou, a společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se tak mohla neoprávněně ucházet o dotaci poskytovanou v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu jako malý a střední podnik,

přičemž dle pokynů a instrukcí Ing. Andreje Babiše, tedy osoby fakticky ovládající společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., které udělil představenstvu této společnosti ve složení Ing. J. N., předseda představenstva, Ing. J. N., Ph.D., místopředseda představenstva, a L. K., člen představenstva, kdy tito členové představenstva věděli, že osobou skutečně ovládající a fakticky vykonávající svůj vliv na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., je Ing. Andrej Babiš, byl zpracován projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl spolu se žádostí o poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu a čestným prohlášením podepsaným dne 28. 2. 2008 Ing. J. N., Ph.D., zaevidován v informačním systému IS BENEFIT 7 dne 28. 2. 2008 ve 22.28 hodin, a následně byl dne 29. 2. 2008 v 8.28 hodin v tištěné verzi předán na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČO 750 82 314, se sídlem Karlovo náměstí 313, Praha 2, kdy žádost o poskytnutí dotace a Potvrzení o registraci projektu svým podpisem stvrdila Ing. J. N., Ph.D., na základě plné moci, kterou v přesně nezjištěné době udělil Ing. J. N., předseda představenstva a L. K., člen představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., kdy tímto Ing. J. N. zplnomocnili k podpisu dokumentu žádosti a předání žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Čechy, výzva č. 4 a k jednání jménem společnosti pro celé řízení o přidělení dotace bez omezení, a tak zcela vědomě a úmyslně napomohli Ing. Andreji Babišovi realizovat jeho záměr a získat neoprávněně dotaci z ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, přičemž Ing. J. N. a Ing. J. N., Ph.D., vědomě uvedli do žádosti o dotaci a v projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl její nedílnou součásti, nepravdivé a hrubě zkreslené informace, a některé podstatné skutečnosti zamlčeli, zejména pak uvedli hrubě zkreslené ekonomické údaje a parametry uvedené ve finančních výkazech projektu, v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát, uvedli nepravdivé informace o úvěru, ze kterého bude financována výstavba Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, jeho délce, výši a době jeho splatnosti, zamlčeli podstatné údaje tím, že začernili údaje o výši smluvní ceny sjednané za nájem nemovitostí dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 01/2008 a dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, obě uzavřené dne 27. 2. 2008 mezi společnosti IMOBA, a. s., jako pronajímatelem na straně jedné a společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako nájemcem na straně druhé, čím zamlčeli ekonomické údaje, se kterými bylo uvažováno ve finančních výkazech projektu, a uvedli nepravdivé informace o financování projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, když v žádosti o dotaci uvedli, že tento projekt počítá s financováním rozhodující části projektu z bankovních úvěrů, přičemž reálně byl projekt z velké části financován ze soukromých nebankovních zdrojů, v žádosti o dotaci uvedli, že žadatel je malým podnikem, a dále v Prohlášení - informace o způsobilosti, jakožto malý nebo střední podnik uvedli nepravdivé informace o tom, že se v případě společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o nezávislý podnik, přičemž toto prohlášení podepsali dne 22. 2. 2008 Ing. J. N., jako předseda představenstva, a Ing. J. N., Ph.D., jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., přičemž věděli, že skutečným vlastníkem a osobou fakticky ovládající a uplatňující rozhodující vliv na chod společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., je Ing. Andrej Babiš a že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tedy není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet, a dále věděli, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tvořila jednu hospodářskou entitou se společností AGROFERT HOLDING, a. s., a úmyslně tuto podstatnou informaci v žádosti o dotaci zamlčeli, a to v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a napomoci tak realizovat projekt Ing. Andreje Babiše, tedy původně soukromý projekt rodinné farmy Dvůr Semtín - Farma Čapí hnízdo, později změněný na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu skupiny AGROFERT, kdy na základě těchto uvedených nepravdivých údajů, hrubě zkreslených ekonomických parametrů projektu a zamlčení podstatných skutečností, byl po posouzení pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo doporučen ke schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který na svém 24. zasedání dne 20. 8. 2008 přijal usnesení č. 02-24/2008/VRRSČ, ve kterém pod bodem I schválil k financování, kromě jiných, i projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo, na základě čehož byla mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČO 750 82 314, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako poskytovatelem, a společností farma Čapí hnízdo, a. s., jako příjemcem, podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008, obsahující taxativně stanovené podmínky a čestné prohlášení příjemce dotace, jejíž přílohou bylo i Prohlášení - informace o způsobilosti, jakožto malý nebo střední podnik, kdy tuto smlouvu podepsali dne 15. 10. 2008 Ing. J. N., jako předseda představenstva, a Ing. J. N., Ph.D., jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a následně dne 22. 10. 2008 tuto smlouvu podepsal Ing. P. B., předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, na základě které byla společnosti farma Čapí hnízdo, a. s., ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy poskytnuta dotace v maximální výši 50 000 000 Kč, kdy podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činil 42 500 000 Kč, podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR činil 3 750 000 Kč a podíl finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje činil 3 750 000 Kč, přičemž ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008 Ing. J. N., jako předseda představenstva, a Ing. J. N., jako místopředseda představenstva, jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako příjemcem dotace, čestně prohlásili, že všechny údaje, které uvedli v souvislosti s uzavřením této smlouvy, tedy o projektu, své osobě, včetně finanční a majetkoprávní situace, jsou pravdivé a úplné, kdy součásti této smlouvy bylo i Prohlášení - informace o způsobilosti, jakožto malý nebo střední podnik, přičemž věděli, že uvedené údaje jsou nepravdivé a fakticky neodpovídají skutečnému stavu, a kdy se v této smlouvě zavázali bez zbytečného odkladu poskytovatele dotace písemně informovat, pokud by došlo ke změně jakékoliv skutečnosti, a následně zmíněné finanční prostředky byly postupně načerpány na bankovní účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., č. účtu 672503209/8150 vedený u HSBC Bank plc - pobočka Praha, IČO 659 97 212, se sídlem Na Florenci 2116, Praha 1, v předmětné době se sídlem MILLENIUM PLAZA, V Celnici 10, Praha 1 (dále jen HSBC Bank), kdy na základě žádosti o platbu č. 1, kterou dne 6. 11. 2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala Ing. J. N., Ph.D., byly dle příkazu k převodu ze dne 26. 11. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy č. účtu 2818842/0800 vedeného u České spořitelny, a. s., převedeny finanční prostředky ve výši 26 606 818,73 Kč, které byly na účet č. 672503209/8150 společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedený u HSBC Bank, připsány dne 27. 11. 2009, dále na základě žádosti o platbu č. 2, kterou dne 14. 12. 2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala Ing. J. N., Ph.D., byly dle příkazu k převodu ze dne 17. 12. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy č. účtu 2818842/0800 vedeného u České spořitelny, a. s., převedeny finanční prostředky ve výši 13 393 181,27 Kč, které byly na účet č. 672503209/8150 společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedený u HSBC Bank, připsány dne 18. 12. 2009, a dále na základě žádosti o platbu č. 3, kterou dne 27. 7. 2010 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala Ing. J. N., Ph.D., byly dle příkazu k převodu dne 20. 8. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy č. účtu 2818842/0800, vedeného u České spořitelny, a. s., převedeny finanční prostředky ve výši 9 997 443,36 Kč, které byly na účet č. 672503209/8150 společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedený u HSBC Bank, připsány dne 23. 8. 2010, čímž Ing. J. N. a Ing. J. N., Ph.D., shora popsaným, zcela vědomým a úmyslným jednáním, realizovali a dokončili záměr Ing. Andreje Babiše získat neoprávněně finanční prostředky formou dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, když v žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, rovněž podstatné údaje zamlčeli, a to z popudu Ing. Andreje Babiše, který zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností jednání a jednotlivé kroky ostatních obviněných směřující k neoprávněnému získání dotace organizoval, řídil a koordinoval, přičemž Ing. Z. K., Ing. J. F., J. P., L. K., A. B., A. B., M. B. a M. H. svým vědomým a úmyslným protiprávním jednáním spočívajícím v účelovém skrytí identity fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., později přejmenované na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., napomohli realizovat záměr Ing. Andreje Babiše, kdy odstraněním překážek vytvořili zdání, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., později přejmenované na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o malý nebo střední podnik způsobilý ucházet se o předmětnou dotaci, a tak umožnili a usnadnili jinému spáchání trestného činu, a tímto svým jednáním obvinění ve shora uvedeném rozsahu způsobili poškozené organizaci Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy škodu ve výši 49 997 443,36 Kč".

Tento skutek byl u obviněného Ing. Andreje Babiše kvalifikován jako zvlášť závažný zločin dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství podle § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 trestního zákoníku spáchaný formou účastenství podle § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. V rámci dalšího vyšetřování byl obviněný Ing. Andrej Babiš upozorněn policejním orgánem na to, že skutek, pro který je stíhán, bude nadále kvalifikován jako pomoc ke zločinu dotačního podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k § 212 odst. 1, 6 písm. a) trestního zákoníku a pomoc ke zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k § 260 odst. 1, 5 trestního zákoníku.";

Tak tolik vlastně skutek, který popsal státní zástupce Jaroslav Šaroch. O této žádosti, a proto je to v návrhu usnesení, jednal mandátový a imunitní výbor. Naším úkolem není nijak řešit tu věc věcně, ale pouze jsme zkoumali, zda jsou dány podmínky pro trestní stíhání. Zbytek je samozřejmě věcí orgánů činných v trestním řízení. Toto bylo usnesení číslo 15 a nyní si vás dovolím seznámit i s relevantní částí usnesení číslo 16. V tomto usnesení mandátový a imunitní výbor se pod bodem I usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovil souhlas k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše narozeného 2. září 1954. Tím bych si dovolil prozatím skončit poměrně dlouhou zpravodajskou zprávu.

Mgr. Josef Cogan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: STAN: Předsedou poslaneckého klubu se stal Josef Cogan, prvním místopředsedou Lukáš Vlček Babiš stoupá, ale kdo s ním půjde? ČSSD mimo. Komunisti mimo, pokud... Rakušan v Jičíně odhadoval volby. A jeho mladý volič dal „ránu“ Fialovi Cogan (STAN): Pověřil by Miloš Zeman v roce 1935 Konrada Henleina sestavením vlády? Cogan (STAN): Vyznamenání Pavla Rychetského

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama