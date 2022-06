Cogan (STAN): Reagovali jsme na principu presumpce viny, myslím, že jsme učinili maximum

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych ještě jen krátce reagoval na kolegu, který mě tady vyzýval. Já mu ještě znovu zopakuji, že mlčení znamená v českém právu nesouhlas, mlčení neznamená souhlas. A ať to tady neopakuje už poněkolikáté, že když někdo mlčí, takže souhlasí. Tak to jednoduše v českém právním řádu není a je to trošku smutné, že si to neuvědomujete. Musím říct, že pokud jsem tady byl vyzván, a já tady nejsem zvyklý úplně říkat a pořád mlít dokola věci... říkám to, co je jakoby vážné a ne, že tady budu mlít desetkrát to samé. A musím říct, že to co jsem řekl minule, tak vy jste mě tady napadl, že to byly nějaké v podstatě jednorázové věci, ale ani jednu věc jste nevyvrátil.

Ani jedna věc z toho, co jsem řekl, nebyla věcně vyvrácena. Pouze jste v podstatě skončil tím, že to byl apel na mé rétorské schopnosti. No, ty nejsou třeba tak dobré jako ty vaše, ale co se týče věcné kauzy, tak jste ani jednu nevyvrátil. A nyní tady máme záležitost s jedním z našich členů, ano, je to závažná záležitost. Je to věc, kdy byl jeden z členů, který ale není součástí této komory, není jedním z nás třiceti poslanců, kteří jsme dali důvěru vládě. Tak jeden z nich byl trestně obviněn.

Jak jsme jednali my? Jak jsme jednali jako STAN? STAN okamžitě ten den, kdy jsme se tu informaci dozvěděli a dozvěděli jsme se ji pouze z médií, nemáme tu informaci nijak jinak podloženou, než pouze z médií stejně jako ostatní, protože my nezasahujeme do činnosti orgánů činných v trestních řízení. STAN se okamžitě sešel, předsednictvo, a rozhodl o návrhu na pozastavení členství. Příslušný orgán to členství pozastavil a zároveň jsme vyzvali dotyčného člena strany, aby se vzdal všech funkcí, které má. On tak učinil. A nyní probíhá dál, běžně trestní řízení. To znamená orgány činné v trestním řízení mohou konat, nikdo mimo ně. Ani náš ministr vnitra nemůže vědět nic víc. Zda jste vy nebo někde předtím zasahoval do činnosti policie, my tak nečiníme, takže vycházíme jen z toho, co je zvenku. Přesto jsme reagovali na principu presumpce viny.

Teď si hrábněme do svědomí, kdo jiný kdy reaguje tak rychle na kauzy jako STAN, který řeší, dobře, možná u nás byla černá ovce, pokud se identifikuje a probíhá trestní řízení, tak to bude mít veškeré dopady. Už nyní nemá žádná práva a povinnosti ve vztahu ke STANu. A udělali jsme to předběžně a vlastně jsme zkonstatovali presumpci viny z pohledu strany. Myslím, že jsme v té věci učinili maximum. Ta záležitost se samozřejmě týká magistrátu jako se třeba jiné kauzy týkaly magistrátu třeba Brna, prostě jsou to selhání, která mají individuální charakter a nemají vztah k našemu poslaneckému klubu a k naší vládě. I s ohledem na to si dovoluji navrhnout a vetuji zařazení nových bodů na dnešní schůzi jménem pěti stran koalice, to znamená STAN, ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09.

