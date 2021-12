Čunek (KDU-ČSL): Nejsem proti tomu, aby rodiny měly víc

reklama

Samozřejmě, tady nejde o to, aby to vyznělo tak, že jsem proti tomu, aby rodiny měly víc, dostávaly přiměřeně tedy finanční prostředky, tak jak je potřebují. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 14% Nebude 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 524 lidí

Samozřejmě ty záležitosti cítím taky, jedna z mých dcer, která má pět dětí, tak všechny jsou s covidem doma. Trošku, asi bych tady nemohl pustit to video, protože ty děti z toho mají ohromnou radost, protože ten průběh je velmi mírný u všech, takže jsou rády, že jezdí na saních a nemusí do školy. Ale to jsou takové... To je možná jedno z dober, bylo by dobře, kdyby to takto prožíval každý, to bych každému přál určitě. Ale v každém případě, abychom všichni pochopili, možná jsem se špatně vyjádřil, tady nejde o pomoc rodinám, tady jde o to, že jde o pomoc v souvislosti s prací, ten, kdo chodí do práce, musí mít víc peněz, než ten, který tam z jakýchkoli důvodů nechodí. Věřte mi, že já jsem si to, co říkám, ověřil. Nebudu vás tady zatěžovat tím, co tady řekla, právě tím, jak to dopadá, různě to dopadá, ten výpočet, tak jak tady řekla paní senátorka Šípová, zpravodajka, že jeden den to dítě je zdravé, druhý už nemůže atd. Tak i v této kombinaci, zvlášť když je víc dětí, tak to všechno chápu. Ale je to v souvislosti, v závislosti nás všech, na práci, na příjmech, s prací souvisejících. Děkuji.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čunek podal trestní oznámení na zlínského hejtmana Holiše Čunek (KDU-ČSL): Svět převrácených hodnot se těžce dává dohromady Čunek (KDU-ČSL): Nikdy jsem se nesoustředil primárně na výměnu úředníků Čunek (KDU-ČSL): Stanovit si nesmyslné, nereálné cíle znamená, že lidé nám už nebudou věřit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama