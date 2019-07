DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Zhodnocení výsledků ve volbách do EP

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT /DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT/ ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila v obci Vísky na Rokycansku. Získala zde 29,41%, čímž porazila s velkým odstupem všechny ostatní strany. Celorepublikově vítěznou stranu ANO 2011 dokonce o 24%. Na 1. až 2. místě se DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT umístila v obci Těchařovice v okrese Příbram, zde získala 21,42%. V obci Pařezov na Domažlicku DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT pak získala 20%.

V okresech měla DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nejlepší výsledek v Domažlickém - 1,24%. Co se týče krajů, získala nejvíce v Karlovarském - 0,81%.

Výsledek kandidátů DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podle počtu udělených preferenčních hlasů: 1. Bychlová 942 hl. - 6,56%, 2. Zankerová 763 hl. - 5,32%, 3. Tocauerová 621 hl. - 4,33%, 4. Grusová 502 hl. - 3,50%, 5. Anderle 286 hl. - 1,99%, 6. Schröpferová 260 hl. - 1,81%, 7. Sepp 203 hl. - 1,41%, 8. Kadlecová 177 hl. - 1,23%, 9. Kůtová 134 hl. - 0,93%, 10. Vostruhová 125 hl. - 0,87%, 11. Nováková 124 hl. - 0,86%, 12.-13. Mleziva, Sladký 114 hl. - 0,79%, 14. Součková 110 hl. - 0,76%, 15. Košnarová 106 hl. - 0,73%, 16. Cerhová 99 hl. - 0,69%, 17. Tomka 84 hl. - 0,58%, 18. Feixová 43 hl. - 0,29%, 19. Cihlářová 37 hl. - 0,25%, 20. Máčiková 31 hl. - 0,21%, 21. Havel 25 hl. - 0,17%, 22.-23. Sajdlová, Mirvaldová 24 hl. - 0,16%, 24. Zajíčková 20 hl. - 0,13%, 25. Důrasová 15 hl. - 0,10%, 26. Fenderlová 12 hl. - 0,08%, 27. Jeřábková 10 hl. - 0,06%, 28. Müllerová 8 hl. - 0,05%.

Demokratická Strana Zelených DSZ



DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dostala ve volbách do EP celkem 14 399 hlasů, tj. 0,60%. V pořadí stran, hnutí a koalic skončila na 14. místě z 39 kandidujících subjektů.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala se záměrem bojovat v EP prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listinu ze svých členů a příznivců, resp. dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně i záchraně zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala pod volebním číslem 34, které ji vylosovala Statní volební komise.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT šla do těchto voleb s 28 kandidáty, tj. s plnou kandidátkou. Patřila tak mezi 18 z 39 volebních stran, které měly zaplněnou kandidátní listinu.

Za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovalo do EP 22 žen a 6 mužů, tj. 79% žen a 21% mužů. Věkový průměr kandidátů činil 46 let (u žen 45 let a mužů 50 let).

autor: PV