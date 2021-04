David (SPD): Evropská unie rozděluje vakcíny metodou „cukru a biče“

reklama

Orwell by se určitě nezaradoval, že jeho klasické dílo Farma zvířat a zejména citát „Všechna zvířata jsou si rovna, jen prasata jsou si rovnější“, bude aktuální i téměř za sto let. V EU si nejsou všichni rovni, to víme my, kdo hledíme na rozdělování zejména zemědělských dotací. Ale jen někteří o tom mluvíme nahlas. „Staré země EU“, tedy ty, které přistoupily zhruba před rokem 2000, si jsou vždy rovnější. Nevadí kontrola domácího trhu domácími zemědělskými výrobci a zpracovateli, nevadí četné další výjimky. To všechno ale vadí v případě nových příchozích, kteří přistoupili proto, aby byli silnými státy využíváni jako zdroj levné pracovní síly, levných surovin, nezdaněných dividend a jako odbytiště přebytků jakkoli kvalitních či nekvalitních.

Dokud o tom mluvili jen „newcomers“, bylo to vždy bráno na Západě s velkou rezervou. Nyní o tom ale promluvil rakouský kancléř Sebastian Kurz z vládní Rakouské lidové strany (ÖVP) a je to bráno jako neslýchané „porušení diplomacie“. A Rakousko bude také „exemplárně potrestáno“. Právě na Velikonoce byl tedy nalezen obětní beránek či spíše „Sündenbock“, který bude, rituálně ověšen hříchy celého společenství, vyhnán do pouště, kde široko daleko není jediná vakcína Pfizer či Astrazeneca či jak se teď zrovna jmenuje.

Všichni víme, že v EU je vakcíny proti koronaviru jako šafránu. Odpůrci očkování se radují, všem ostatním to značně komplikuje život. To, že Kurz narušil „staré dobré mravy“ prozrazením handlu ve Steering board Evropské komise, je pro západní státy něco nehorázného. Z oslavovaných 10 milionů dávek od Pfizeru „navíc“, nedostane tedy Rakousko nic „navíc“, jen dávky podle počtu obyvatel. Když tedy pomineme, že Pfizer celkově nedodal to, k čemu se zavázal, protože byznys jinde než v EU je lukrativnější a EU na to ani okem nemrkne. Výsledky handlu Evropské rady ve stylu: „Komu dáme, komu víc, komu málo, komu nic“, oznámilo včera portugalské předsednictví. Německo, Francie a další státy dramaticky oznámily, kolika set dávek se „vzdaly“ ve prospěch východních proletářů.

Německo „odevzdalo“ 558 000 dávek, Francie 450 000 a Itálie 404 000. Bulharsko nyní dostane o 1,15 milionu dávek více než podle obvyklého vzorce distribuce. V Chorvatsku je to 683 514 dávek, na Slovensku 602 255, v Lotyšsku 376 456 a v Estonsku 41 390. Česká republika nic. Na protest proti tomuto nesolidárnímu rozhodnutí, kdy ČR, která je velmi těžce postiženou zemí co do počtu infekcí, zatížení nemocnic i úmrtí, nedostane z mimořádné dodávky nic navíc, nepodpořily přerozdělení vakcín ani Slovinsko a Rakousko, které jsou nyní, považte, samy obviňovány z nesolidárnosti! Zkrátka – výrobci vakcín určují, co EU dostane, a ta pak ten drobet používá k odměňování a trestání. Politici v západní Evropě se prostě domnívali, že vše bude jako vždycky, tj. „West First“ a Kurz jim do toho „hodil vidle“. Neslýchané!

Opozice v České republice i Rakousku je z tohoto výsledku nadšená, neboť může vyjadřovat rozhořčení nad neschopností svých vlád a těšit se na jejich pád. Jejich poddanská logika je neotřesitelná – rozzlobil jsi mocné, budeš potrestán. Až budeme u moci my, nikdy vrchnost zlobit nebudeme. Že tím také na společném trhu pro svou zemi ničeho nedosáhnou, neboť tam mimo exkluzivní klub bodují jen ti, kdo dělají potíže, například Polsko a Maďarsko, to je jim jedno – oni sami mají kariéru zajištěnou. To ukazuje i rozdělení oněch v podstatě směšných 10 milionů vakcín, které nám firma Pfizer laskavě věnuje za naše peníze. Výzkum a vývoj této vakcíny platil kompletně rozpočet EU, do něhož přispívají všechny členské státy. Potížisti, kteří vyhrožují zakoupením Sputniku, dostanou více, premiér země, která si na něco takového netroufne, nedostane nic. Kurz si už dodávky Sputniku v podstatě zajistil, jak potvrdila i agentura TASS, jednání jsou v závěrečné fázi. Pak nastanou v Rakousku tahanice o tom, zda je Sputnik dostatečně účinný a co na to EMA, ale to už si bude muset Kurz nějak vyřešit.

Horší je, co budeme dělat my. Plán B nemáme. Prezident Miloš Zeman sice v Kremlu vyjednal dodávku 200 tisíc vakcín Sputniku a prodej licence k jeho výrobě, ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) však její aplikaci blokuje nesmyslným čekáním na souhlas EMA. Zatvrzele odmítá využít zákonem o léčivech mu svěřenou pravomoc udělit Sputniku výjimku – stejnou jako má Pfizer od EMA – a nařídit očkování. Navíc tento týden zastavil financování vývoje české vakcíny, která je v závěrečných stádiích zkoušení.

Server Politico oslavuje neúspěch Babišovy vlády, až se zajíká. A celá naše probruselská opozice s ním. Heslo – čím hůře, tím lépe – pro nás. Je dobré si vždy uvědomit, kdo jedná v zájmu občanů své země a kdo v zájmu své kariéry. Kurz bude čelit xtému pokusu o svržení své vlády, za částečné účasti vládních Zelených, ale už je dost otužilý, aby to ustál – a hlavně – lidovci mají pořád v Rakousku drtivě nejvyšší preference – o 10 procentních bodů více než socialisté, kteří patří mezi nejúpornější kritiky tyrkysově - zelené vlády lidovců a Zelených. Teď se socialisté a liberálové budou snažit využít vyděračské politiky EU vůči Rakousku stejně jako naše prounijní opozice vůči stávající vládě. Ne, že by ji nebylo z čeho vinit. Ale to, že někdo je ochoten přijmout rétoriku orgánů EU, maskující vlastní tragické selhání, a vrhnout se do závodů v poslušnosti za účelem získání drobků ze stolu „mocných“, ukazuje na způsob myšlení těch, kteří by se rádi ujali moci. Tedy té moci, kterou jim mocní přenechají.

A co se solidarity týče – podle serveru Vienna.at právě Kurz oznámil, že České republice jeho vláda přenechá 30 000 dávek. Odůvodnil to slovy: „Česká republika je obzvláště tvrdě zasažena četnými úmrtími a stále vysokou mírou infekce, ale pokud jde o evropskou distribuci vakcín, je stále jedinou zemí, která neobdržela žádné další dávky vakcín. Kurz zdůraznil, že problém v České republice mohl být vyřešen několika stovkami tisíc dávek.

„Při prvním návrhu ve Steering board měla Česká republika obdržet přibližně 800 000 dávek vakcín, ale nic z toho nebylo. Pokud v některých zemích nebude dosaženo dostatečného pokroku v očkování, bude výsledek špatný pro všechny, protože pandemii můžeme porazit pouze společně. A nechceme připustit, aby jedna z našich sousedních zemí byla ponechána epidemii napospas. Na východě Rakouska, ale také ve východním Německu lze dobře vidět, že virus se nezastaví na hranicích," uvedl Kurz.

Zkrátka, někomu se solidarita z „rukou do huby vraziti ráčila“, někomu ne. Někdo je hráč minimálně celoevropského ne-li světového formátu, který provádí plán připravený na několik tahů dopředu, a někdo je jen hokynář. Nejhorší ze všech jsou ale slouhové.

