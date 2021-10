Dočekal (Svobodní): Proč je drahý benzín, elektřina – a vůbec všechno

reklama

Pojďme se zamyslet nad dvěma příčinami.

1/ Bezhlavé tištění ničím nekrytých peněz.

Ta rovnice je snadno pochopitelná. Peníze jsou směnná komodita jako cokoliv jiného. Pokud se podíváme do historie, tak odjakživa bylo základem obchodních vztahů zlato a mince (které se z něj razily) a jejichž hodnota byla na cenu zlata přímo navázaná.

Tohoto kovu bylo v oběhu vždy předvídatelné množství. Výkyv nastal třeba v 16. a 17. století v souvislosti s objevením Ameriky a drancováním tamních zásob zlata conquistadory. Najednou ve Španělsku a Portugalsku přistává množství lodí naložených uloupenými cennostmi a důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Prostě zlata bylo najednou moc a začalo ztrácet na hodnotě.

Dnes sice místo zlata většinou používáme jakési papírky, kterým říkáme peníze, ale princip je stejný. Pokud je jich v oběhu určité množství, tak si drží svoji hodnotu. Pokud jich natiskneme moc, tak se stávají bezcennými. Té ztrátě hodnoty říkáme inflace. No a pokud je začneme tisknout opravdu ve velkém, tak nastane hyperinflace a najednou každý kouká jak puk, že za bankovku v hodnotě 1 milion si koupí bochník chleba, ale jen dopoledne, protože k večeru už ten bochník stojí 2 miliony. To není nadsázka, to jsou příklady z nedávné historie. V Maďarsku v roce 1946 se ceny zdvojnásobily každých 15 hodin, Německo v letech 1923-32 zažilo míru inflace 400%, další příklady jsou Polsko (1990), Rusko (1992), Venezuela (2017 – 1660%) apod.

A teď se pojďme podívat co se děje v Evropě a i přímo u nás v ČR. V EU máme Evropskou centrální banku (ECB) se sídlem ve Frankfurtu. Na jejích stránkách je doslovně uvedeno: „Hlavním cílem ECB je udržovat stabilní ceny a podporovat tak hospodářský růst a vytváření pracovních míst.“ To je snad špatný vtip. Stabilní ceny má ECB lidově řečeno u zadku. ECB spíše ve spolupráci s MMF lepí díry v rozpočtech zemí, které nedokáží hospodařit podle obyčejného selského rozumu. Např. v březnu 2020 začala nakupovat řecké dluhopisy, i když porušila svá vlastní pravidla, podle kterých nemůže vykupovat dluhopisy, které svým úročením nesplní kritéria bezpečnosti. Neboli ECB uvolňuje naprosto bez jakéhokoliv zaváhání do oběhu ničím nekryté peníze. To se přirozeně musí někde projevit. Ale abych jen nekritizoval – ECB na svých stránkách nabízí pro lidi prohlídku budov. Super. Tak je to turistická atrakce nebo sídlo nejlepších ekonomických mozků EU? Bojím se, že to první.

To bezhlavé zadlužování je problém i v ČR. I zde se rozdávají helicopter money napravo nalevo. Tu přidáme státním úředníkům, tu pošleme 5.000,- důchodcům...Když už se (jako známý asociál) navážím do důchodců, tak já do toho důchodu sám nemám moc daleko. Nicméně raději bych měl stabilní příjem v systému stabilních cen, než dostal přidáno 5.000,- s tím, že se mi náklady na život zvednou v součtu o 7.000,- (příklad). To ale spoustě lidí nedochází. Bohužel. Takže vesele ve volbách upřednostní rozhazovače peněz a nedojde jim, že si pod sebou vlastně řežou větev.

Ale zpátky ke zdražování. Máme tady další důvod.

2/ Green Deal a Emisní povolenky.

Celý Zelený úděl je jeden velký podvod a vlhký sen aktivistů bez jakéhokoliv technického vzdělání. Důsledkem je likvidace průmyslu, zdražování surovin a energií a s ekologií to nemá vůbec nic společného.

Opravdu je nutné zakazovat lidem topit v krbech?

Opravdu je nutné a ekologické ukončovat těžbu uhlí v ČR a místo toho to uhlí „ekologicky“ dovážet z Austrálie? To není vtip – odkaz je dole v blogu!

Opravdu je nutné v celé pomatené EU zavírat elektrárny na uhlí? Zavírat jaderné elektrárny?

Opravdu je nutné násilně diktovat lidem přechod na elektromobilitu?

Emisní povolenky jsou jen systém odpustků v novodobém zeleném náboženství. Ani milion emisích povolenek neodstraní z ovzduší jedinou molekulu CO2. Naopak je to ohromný byznys, ve kterém se točí miliardy eur, zaměstnává tisíce lidí a produkuje hromadu emisí sám o sobě. Vygooglete si k tématu můj asi 2 roky starý blog. Díky tomuto šílenství se zdražuje teplo, elektřina, stavební materiály, chemie... Dnes už nikdo v EU nepostaví jedinou cementárnu, ocelárnu, chemičku... to chceme? Dovážet cement z Indie, ocel z Číny a být závislí na tom, jestli zrovna fouká vítr nebo svítí sluníčko? Co je levnější – cihla vyrobená v ČR nebo cihla dovezená z Turecka? Elektřina z uhelné elektrárny (kdy se uhlí vytěží u nás) nebo elektřina z přílivové elektrárny v Norsku, která je sem za cenu ohromných přenosových ztrát vedena přes půl Evropy? Je levnější teplo z teplárny, která prostě jen funguje a plní emisní normy platné v ČR nebo máme raději teplo z teplárny, která musí platit 100 euro za každou dokoupenou emisní povolenku (a promítne nám to do ceny)? Je ekologičtější auto s životním cyklem 15 let nebo auto, které vydrží polovinu této doby?

Uvědomme si, že tohle všechno stojí neuvěřitelné peníze, které platí každý z nás – a právě o tyto peníze máme v peněženkách méně. O tyto peníze jsme chudší. O tyto peníze jsou ale zároveň dražší komodity, doprava zboží, služby.

Celý Green Deal mi připomíná jak kdysi Velký kormidelník Mao Ce-tung propagoval Velký Skok a Kulturní revoluci. Zůstalo po něm cca 50 milionů mrtvých a totálně zchudlá země s rozvrácenou ekonomikou.

Když už jsem u té Číny, tak si dovolím malou odbočku. Žijeme v iluzi, že Evropa, USA (a celý tzv. západní svět včetně ČR) je výkvět demokracie, vzor pro celou planetu, že máme nejlepší humanistické ideály, že musíme všem pomáhat, že náš průmysl, věda, technologie, bankovnictví atd. atd. jsou nejlepší na světě. Stavíme nejlepší auta, létáme do vesmíru, máme špičkové zdravotnictví, školství..., ale jak to sakra jde dohromady s tím, že prakticky každá země o které se bavíme je zadlužená? Jak je možné, že ty „zaostalé země“ jako třeba Čína, Indie, SAE skupují evropské podniky, půjčují peníze Americe? Že celý „západní svět“ je naprosto závislý na Asii ve výrobě čipů a dodávkách surovin včetně vzácných kovů? Není tady něco špatně?

Vlastně není. Dluhy se neplatí, s EU na věčné časy a nikdy jinak, zachráníme zeměkouli zákazem plastových uchošťourů, refugees welcome, elektroauto je budoucnost, postavme záchod pro nebinárního rodiče 1, píchněme si vakcínu a místo topení si koupíme pořádnou peřinu (z Číny, protože chov klecových hus je zakázaný).

Jan Dočekal – místopředseda strany

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: blog Idnes

