Dolejš (KSČM): ČNB si musí upravit svůj přístup do vedení centrálního registru

Ano, děkuji za slovo. Tento návrh novely zákona o bankovnictví možná nebudí takovou mediální pozornost, přesto si myslím zaslouží, abychom si ho pak v druhém čtení v klidu odpracovali, protože je relativně obšírný a týká se celé řady věcí, ať již skutečně klíčových, jak zmiňovala paní ministryně, nebo i možná z určitého pohledu méně významných. Je to přes třicet stran paragrafů, pro ty, co to neměli ani v ruce, aby si dovedli představit, jak obsáhlá to novela je. A nepochybně se týká i citlivých věcí, jako je například povolení k činnosti družstevních záložen, což byl určitou dobu segment našeho finančního trhu, který byl bedlivě sledován, a pokud v této souvislosti by mělo dojít k odebrání licence a řekněme odložení vykonavatelnosti rozsudku správního soudu v této věci, tak je to věc jistě, jistě citlivá. Stejně tak pokud jde o financování garančního fondu, který tam je zřízen proto, abychom byli schopni dostát v případě kolapsu těm zákonným garancím. A tam je nepochybně na místě se věnovat i takovým otázkám, jako je řekněme proporcionalita těch změn při garantování jednotlivými subjekty, které do garančního fondu vkládají své peníze. Změny se budou týkat jak i soudního řádu správního, budou se týkat i ČNB samotné, která si jaksi potřebuje upravit svůj přístup do vedení centrálního registru, aby s ním mohla v těchto vybraných případech snáz pracovat. Je tam otázka rozšíření povinností pro družstevní záložny, pro kampeličky tak, aby mohly dostát těm požadavkům ze strany centrální banky a tak dále a tak dále. Čili snad jsem načrtl řekněme obšírnost a význam této novely a snad nikdo nenajde tam natolik závažnou politickou bombu, abychom zablokovali to řádné projednávání, protože ty věci už jsou na skladě nějakou dobu a já si myslím, že řádně projednat potřebují.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



