Doležal (SPD): Protirodinná politika Fialovy vlády

Snad žádné jiné tvrzení není vzdálenější realitě. Naopak, současná dosluhující vláda je nejvíce protirodinnou exekutivou v novodobých dějinách České republiky.

Čísla hovoří jasně. Anebo - po ovoci poznáte je

O kolik peněz tedy asociální vláda Petra Fialy ve skutečnosti připravila naše pracující rodiny s malými dětmi?

Zásadní je v tomto kontextu to, že rámci tzv. konsolidačního balíčku byly zrušeny, resp. fatálně omezeny, dvě klíčové prorodinné daňové slevy (slevy na dani z příjmu fyzických osob).

Úplně zrušeno bylo tzv. školkovné, tedy daňová sleva na náklady spojené s umístěním dítěte v předškolním zařízení.

Jde o daňovou slevu v roční výši odpovídající měsíční výši aktuální minimální mzdy. Pro rok 2025 tedy jde o 20 800 korun. Tuto daňovou slevu Fialova vláda a její poslanci zrušili bez náhrady.

Dále se jedná o slevu na dani na manželku či manžela v domácnosti, jejíž roční výše činí 24 840 korun. Fialova vládu možnost uplatnění této daňové slevy omezila od 1.1.2024 pouze na rodiny s dětmi do 3 let věku, přičemž do té doby zde žádné věkové omezení neexistovalo a tuto slevu mohl využít jakýkoli plátce daně z příjmu, jehož manželka (či manžel) si za kalendářní rok vydělal maximálně 68 000 korun ročně - zpravidla proto, že v domácnosti pečoval o nezaopatřené děti.

Kvůli tomuto opatření Fialovy vlády si již nyní nesmí tuto slevu na dani uplatnit žádná rodina, která nepečuje o dítě (děti) mladší tří let - včetně rodin, kde jeden z manželů pečuje o těžce zdravotně postiženého člena domácnosti, který tuto věkovou podmínku nesplňuje.

Jakkoli s ohledem na časovou a jinou náročnost takové péče nemá třeba ani jednu jedinou korunu jakéhokoli pracovního příjmu.

Jde o hanebnost nejhrubšího zrna.

Kvůli realizaci těchto asociálních nápadů Petra Fialy a spol. přichází v letošním roce každá rodina s předškolními dětmi ve věku nad 3 roky o 45 640 korun čistého - a o 20 800 korun přijde rodina s dětmi do 3 let.

Což je značný „zářez“ do rodinného rozpočtu i pro domácnosti se středními či mírně nadprůměrnými příjmy. A v případě nízkopříjmových pracujících rodin je to doslova likvidační útok ženoucí je do příjmové chudoby a do fronty na sociální dávky.

Útok na rodiny s dětmi

Co provedla Fialova vláda s rodičovským příspěvkem, což je zásadní a hlavní prorodinná dávka, resp. stěžejní prorodinná nepojistná dávka systému státní sociální podpory, která do té doby příslušela všem rodičům pečující o děti do 4 let věku?

Nominálně jej od roku 2024 zvýšila o 50 000 korun - z 300 000 korun na 350 000 korun. Šlo tedy o zvýšení této dávky 16 procent. Ale to hovoříme pouze o zvýšení nominálním.

Jelikož inflace od doby předchozího zvýšení tohoto příspěvku (tedy od 1.1.2020 do 1.1.2024) činila 30 procent, jde o reálný pokles hodnoty této dávky o 14 procent! A to není všechno.

Vláda umožnila zvýšení tohoto příspěvku pouze na děti, které se narodily po 1. lednu roku 2024.

Rodičům, kteří tento příspěvek čerpali a jejichž děti se narodily před tímto datem a současně ještě nedosáhly věku 4 let tento příspěvek vůbec zvýšen nebyl!

Je to něco podobného, jako kdyby se v nějakém roce důchody zvýšily pouze lidem nad 75 let věku. Šlo asociální, diskriminační a dost možná i protiústavní krok.

Současně Fialova vláda zkrátila maximální možnou dobu čerpání rodičovského příspěvku z okamžiku, kdy dítě dosáhne věku 4 let na dobu do dosažení 3 let věku dítěte.

Což je opět velmi škodlivé opatření v době, kdy je v naší zemi - a v některých regionech speciálně - enormní nedostatek kapacit předškolních zařízeních.

Např. ve Středočeském kraji vloni nezískalo místo v mateřské škole 10 000 z celkových 30 000 dětí, u kterých o to jejich rodiče žádali. Tedy plná třetina.

A zároveň je na našem pracovním trhu značný nedostatek míst na částečné pracovní úvazky - které rodiče (zejména matky) těchto dětí v tomto věku velice často poptávají, jelikož nechtějí své potomky nechávat v předškolním zařízení či v péči jiné osoby po celý den.

Takže mnoho rodin bude v důsledku zkrácení maximální doby pobírání rodičovského příspěvku stát před dilematem, zda jít do práce a platit svým dětem drahou dětskou skupinu (nebo ještě dražší soukromé komerční hlídání) - přičemž náklady budou mnohdy obdobné jako jejich pracovní příjem, anebo jestli zůstat s dítětem doma a být (minimálně jeden rok) bez příjmu.

Podobně negativní dopady má poslední změna, kterou Fialova vláda provedla v pravidlech pro vyplácení rodičovského příspěvku.

Napříště na tento příspěvek už nebudou mít nárok rodiče těch dětí do 2 let věků, které stráví měsíčně v předškolním zařízení více než 92 hodin měsíčně - tedy zhruba více než 4 hodiny denně.

Toto opatření zase nejsilněji postihne nízkopříjmové rodiny, rodiny, kde jeden z rodičů nemůže dlouhodobě pracovat ze zdravotních důvodů a matky-samoživitelky, protože jim odepírá možnost práce (a tudíž nezbytného přivýdělku) na plný úvazek.

Toto je tedy v kostce ona „prorodinná politika“ Fialovy vlády. Politika, která připravila pracující rodiny s předškolními dětmi o vyšší desítky tisíc korun ročně přímo, o další desítky tisíc korun nepřímo - a která hlavně tisíce (mladých) lidí vede - z ekonomických důvodů - k rozhodnutí děti nyní nemít.

Hnutí SPD má jasnou koncepci a konkrétní program kroků, jak tento neblahý stav změnit – a jak opravdu dlouhodobě, systémově a citelně podpořit porodnost v pracujících rodinách a rodiny s dětmi.

Brzy Vám je představíme.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, Dis. SPD



