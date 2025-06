Bartoš (Piráti): Zbyněk Stanjura nám lhal všem do očí. Měnil verze jak ponožky

Zametání pod koberec a mediální aliby, není transparentní vyšetřování kauzy špinavých Bircoinů!

Když jsme s Pirátama minulý týden představovali, jakej máme plán s z korupcí a 8 opatření, který jsme navzdory většině ve vládě i sněmovně prosadili v tomhle volebním období, zvolili jsme happening, kdy jsme čistili ulice, jako zemi od korupce.

To nás nenapadlo, že to lze dělat taky takhle rychle.

Zbyněk Stanjura nám lhal všem do očí ve sněmovně (sakra, byli jsme v tom sále) a lidem do médií. Měnil verze jak ponožky. Pan koordinátor, nám však po pár dnech sdělí, že nelhal.

Proto měl jít do voleb na ministerstva spravedlnosti a financí nějaký nestranný odborník a nenechat to režírovat dál ODS.

Tohle je fakt nedůstojná blamáž.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky