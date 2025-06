Macinka (Motoristé): Zvykli si na svůj kaviár za oddanost bruselské Věrchušce

JUDr. Hana Kordová Marvanová byl položen dotaz

Aspoň podle toho, na co v tomto článku poukazujete, jestli to je teda pravda, tak o co jiného šlo? A stačí podle vás to, že Blažek rezignoval? Není už toto protizákonné? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kordova-Marvanova-Ministerstvo-zatajilo-dulezity-dukaz-775472

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.