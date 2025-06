Veto. Fico v boji s EU. Jde o ruský plyn

Slovensko a Maďarsko spojily svou podporu 18. sankčního balíčku EU s navrhovaným plánem postupného ukončení využívání všech ruských fosilních paliv do konce roku 2027. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 808 lidí

Ambiciózní plán, který byl představen v květnu, předpokládá několik zákazů s cílem postupně odstranit veškeré nákupy ruského plynu z plynovodů a zkapalněného zemního plynu (LNG), který v loňském roce představoval přibližně 19 % spotřeby plynu v bloku.

Aby se vyhnula možnému vetu, Komise tento postupný ústup od dodávek plynu formulovala v rámci energetické politiky, což znamená, že ke schválení bude zapotřebí pouze kvalifikovaná většina.

Maďarsko a Slovensko, dvě vnitrozemské země, které jsou stále závislé na ruském plynu a ropě, proti plánu hlasitě protestovaly a tvrdily, že naruší jejich svrchovaná práva, zvýší spotřebitelské ceny a ohrozí energetickou bezpečnost, jak informuje server Euronews.com.

Slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci vysvětlil, že bude žádat o odklad hlasování o 18. balíčku sankcí, dokud se nevyřeší možné kompenzace pro slovenskou energetiku.

„Zítra se má hlasovat o 18. balíku sankcí v Bruselu a my budeme požadovat odklad hlasování o těchto sankcích z toho důvodu, že chceme vědět, jaké další možnosti budeme mít, kdo nám bude kompenzovat případné škody, které budou způsobené Slovenské republice,“ uvedl Fico.

„Co pro nás doposud Evropská komise udělala? Byli jsme minule spokojení, že EU společně s Ukrajinou a Slovenskem bude hledat řešení, aby pokračoval tranzit ruského plynu přes Ukrajinu. Ale EK neudělala vůbec nic, naši pravidelně komunikují s odpovědným komisařem, ale nestalo se vůbec nic. A my stále navrhujeme řešení, když to nemůže být ruský plyn, tak ať je to jiný plyn, který se doveze na hranice s Ukrajinou a do Slovenska,“ navrhuje Fico.

Místo podpory Slovenska navíc EU myslí spíše na Ukrajinu, a ještě nařizuje Slovensku, aby poskytlo svoji energetickou infrastrukturu. „A na druhou stranu požadují šestkrát více plynu pro Ukrajinu, protože mají problémy s infrastrukturou a ten plyn by měl jít i ze Slovenska. No není to trapné? Že slovenská infrastruktura bude využita, aby se dodával ze Západu plyn na Ukrajinu. My už dodáváme na Ukrajinu elektřinu, ale když my žádáme naopak, tak to najednou nejde. Ale co by to nešlo, to oni jenom nechtějí,“ má jasno Fico.

Z těchto důvodů bude v pátek Slovensko žádat o odklad z těchto důvodů, a pokud k odkladu nedojde, bude sankční balíček vetovat. „My se můžeme bavit o nějakých dalších balících sankcí, až budeme jasně vědět, jak se budou kompenzovat vyšší ceny poté, co bude ruský plyn do zemí Evropy úplně zastaven. My podpoříme sankce, které nemají dopad na Slovensko, ale my nesmíme dopustit likvidaci slovenského průmyslu,“ nastínil Fico.

Další balíček totiž podle něj stejně nic nového nepřinese a je třeba konečně si přiznat, že sankce na Rusko nefungují. „A další věc, kolik ještě balíků bude potřeba, abychom si připustili, že nefungují. My už máme 18. balík a stále nic. Tak to asi není funkční, když Rusové dále postupují. Je evidentní, že Ukrajina na bojišti prohrává, a i Německo už vnímá, že konflikt nemá vojenské řešení. Za takové situace mi nepřijde, že nějaký 18. balík sankcí je životně důležitý k vyřešení toho konfliktu. Ten se dá vyřešit jen diplomatickou cestou,“ dodal Fico.

