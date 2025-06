„To zhorší situaci.“ Křeček a romské gangy

Křeček připomíná, že Romové mají v České republice zvláštní postavení. Nejenže jsou zastoupeni ve vládní radě pro otázky menšiny, ale mají také vlastní Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Křeček podotýká, že takový orgán v Česku pro jiné národnostní menšiny nemá obdoby.

„U Vietnamců, kteří žijí u nás podstatně kratší dobu, je integrace do většinové společnosti podstatně větší než u Romů, kteří zde žijí po staletí,“ píše Křeček a dodává, že ačkoliv integrace není povinná, tak minimálně pasivní respektování veřejného pořádku ano. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 964 lidí

Kriticky se však Křeček staví k navrhovaným opatřením obcí, jak se vypořádat s problémy s romskými gangy, o kterých například nedávno informoval server Novinky.cz. Ve Znojmě totiž v poslední době narůstá napětí kvůli násilným konfliktům mezi romskými gangy, které do města přišly z jiných částí republiky a Slovenska, a které se dostávají do střetů s původní romskou komunitou. Město reaguje posílením bezpečnostních opatření.

„Je to v mnoha směrech romský problém a ne nějaký abstraktní problém občanské společnosti,“ uvádí Křeček.

Z diskutovaných opatření ombudsman odmítá například zákaz pobytu ve městě pro recidivisty i vyšší daň z nemovitostí v problémových lokalitách.

Podle ombudsmana by měli být k odpovědnosti aktivně povoláni Romové. Nejen ti, kteří se dopouští protiprávního jednání, ale i širší komunita, která jistě má zájem na vylepšení situace.

„Problémy má řešit kde kdo, ale nikoho skoro nenapadne, že by to měli řešit a být voláni k odpovědnosti samotní Romové. A to v širším smyslu tohoto slova. Nikoliv pouze přímí účastníci gangského počínání,“ tvrdí Křeček, že by se na problémy měly zaměřit právě výše zmíněné vládní rady.

„Obrana Romů před anticiganismem a diskriminací je jistě důležitou náplní práce těchto orgánů, ale zůstává-li jedinou, povede současný znojemský případ a bezpočet stejných případů otravující život a veřejný pořádek v mnoha dalších obcích, jen ke zhoršování nejen obecné situace, ale i veřejného mínění, a tedy konec konců i ke zhoršení situace Romů u nás,“ varuje Křeček v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Eva Fuková by dle jeho názoru měla dostat větší prostor pro řešení podobných problémů, než jí „vládní odpovědnost za lidská práva, zatížená genderově podmíněnými aktivistickými hraběcími radami“ podle ombudsmana Křečka umožňuje.

