Dolínek (ČSSD): Co je moc, to je moc

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vystupuji s dvěma věcmi. První je návrh na stažení bodu 38, sněmovní tisk 247 ve druhém čtení a bodu 243 ve třetím čtení. Jedná se o tisk, který mění živnostenský zákon. Je to předklad navržený hlavním městem Prahou. Navrhuji stáhnout tento tisk po dohodě s paní Marvanovou, kterážto je zmocněna městem zastupovat město zde na jednání Poslanecké sněmovny. Po konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj bylo zjištěno, že probíhá v rámci tohoto zákona notifikace u Evropské komise, která musí proběhnout do poloviny října. Proto žádost, zda bychom mohli vyřadit tento bod a zákon z jednání zářijové schůze tak, aby mohly proběhnout procesy, které Ministerstvo pro místní rozvoj považuje na nutné před možným projednáním zde ve Sněmovně. Pevně doufám, že na toto přistoupíte. Takže opakuji, vyřadit bod 38, sněmovní tisk 247, druhé čtení, potažmo ve třetím čtení. Je to bod 243.

Druhý bod, který zde chci navrhnout, je zařazení nového bodu. Je to zařazení bodu, který navrhuji jakožto Petr Dolínek, poslanec zvolený v hlavním městě Praze. Nenavrhuji to jako poslanec zvolený z řad sociální demokracie ani jako poslanec zmocněný klubem sociální demokracie, ale jako člověk žijící na Praze 6, který strávil mnoho let v tomto skvělém městě. A cítím se nejenom já, ale řada lidí v Praze, kteří mne volili a podporovali, dotčeni některými věcmi, které v minulých týdnech a měsících zazněly a které byly zjištěny.

Ten bod se jmenuje poměrně prostě, sněmovní řád v zásadě ani neumožňuje nic jiného než začít tímto bodem. Je to bod Projednání výroku místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa. Všichni jsme zde byli zvoleni voliči ve svých krajích, ve svých okresech, ve svých místech, kde žijeme, abychom reprezentovali. A byli jsme sem zvoleni, abychom kromě prosazování našich programových priorit a kromě hlasování o zákonech také plnili své povinnosti vůči vážnosti tohoto úřadu a vůči naší zemi.

Mimo jiné jsme jako poslanci zvolili své vedení. Zvolili jsme místopředsedy a předsedu Sněmovny. Předseda a místopředsedové nemají za úkol jen vést jednání dolní komory Parlamentu, Sněmovny Parlamentu, ale jsou zároveň vysokými ústavními činiteli, kteří nás reprezentují uvnitř České republiky i navenek. Obzvláště ve funkci pana místopředsedy Filipa jest tomu tak, tím, že by nadán tím, že je místopředseda s odpovědností pro zahraniční záležitosti Sněmovny. Jejich funkce na ně klade vysoké nároky a v tomto volební období jsme již z mého pohledu setkali s několika situacemi, kdy vystupování bylo na hraně důstojnosti. Nebudu zde opět řešit vystupování pana místopředsedy Okamury, již to proběhlo, určitě se tomu dnes vyhnu. Sněmovna k tomu svůj postoj sdělila.

U některých místopředsedů to překročilo únosný rámec, a proto zde dneska vystupuji. Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, jsme svědky pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání jak demokracií, tak základním respektem k Ústavě a zákonům České republiky. To si nemůže - podle mne - většina z nás nechat líbit. Máme možnost to dát najevo. K mé osobní lítosti už téměř neřešíme, že v nejvyšších ústavních funkcích nás zastupují lidé s minulostí agentů zpravodajských služeb či státní tajné bezpečnosti komunistického režimu - byť vědomě nebo nevědomě.

Ale co je moc, to je moc. Já jsem poměrně mladý. Ale o naší minulosti toho vím dost, abych neprominul výrok, že komunistický puč v roce 1948 bylo pouze masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s Ústavou. Jako sociální demokrat jsem z toho znepokojen dvojnásob. Nikdy jsme nebyli schopni se vyrovnat s tím, jak probíhaly justiční procesy a vraždy v padesátých letech. Nikdy ve finále nebylo vůči sociálním demokratům vyjádřeno něco jako pokora a omluva za to, co se dělo vůči našim členům v těchto letech. A nedočkali se toho často ani běžní lidé, děti, vnoučata těch, kterým se to stalo, a nějaké veřejné pokání určitě neproběhlo.

Také bych chtěl zdůraznit, že řada z vás, moji rodiče a další si dobře pamatují rok 1968, a proto by asi nikdy nepovažovali vpád vojsk Varšavské smlouvy za, cituji: "realizaci tehdy platných mezinárodních smluv". Ale správně by to pojmenovali tak jako každý normální - okupace. A potírání demonstrací v roce 1969, měli jsme letos výročí, je později jako násilí komunistického režimu na vlastních lidech své vlastní země. Celý život, a to je o mně známo, jsem byl velmi významně a budu významně proti všem projevům nacismu a s tím souvisejícími. Je o mně známo, že jsem byl kvůli protestu proti pochodu neonacistů dokonce zatčen v centru Prahy, takže mě zvedá ze židle, když se dozvím, že někdo lže a vyvolává nenávist kvůli koncentračnímu táboru v Letech. Tvrdit, že vepřové zdražilo kvůli uctění památky romského holokaustu je lež. A nejenom že je to lež, je to zlo. Je to lež a zlo, které je neslučitelné s veřejným funkcionářem, druhým nejvyšším funkcionářem této ctěné Poslanecké sněmovny.

Když jsme u toho komunistického puče, pojďme se podívat na další výrok. Prvními oběťmi nové totality byla svoboda a novináři jako její nositelé jak v roce 1948, tak v roce 1968. Řada z vás má ve svém okolí známé, příbuzné, kteří působili v médiích nebo ve veřejném prostoru a nemohli již následně působit. Proto asi ale nepřekvapují nápady pohrobků KSČ ústy i pana místopředsedy na omezení svobody a nezávislosti médií, zejména těch veřejnoprávních. Stačí se podívat na nápady nechat novináře do veřejnoprávních médií volit nebo třeba neschvalovat veřejné zprávy. Takže volit novináře, jak mají ve veřejnoprávních médiích psát a neschvalovat potažmo jejich zprávy. Drobnost už je, že zřejmě ze zvyku komunistických bafuňářů se pak stane, že námi zvolený místopředseda Sněmovny zastrašuje státní úředníky a vyhrožuje jejich nadřízeným a ovlivňuje správní řízení a to vše ve prospěch nějakých firem. Nebudu říkat jakých. Trestní odpovědnost není v mých rukou a doufám, že Policie to vyšetří sama. Ale v posledních dnech jsme zažili, že zmiňovaný místopředseda podle pokladů, které byly zveřejněny právě těch veřejnoprávních médiích, tak tento místopředseda se snažil působit a vyhrožovat kontrolním výborem Poslanecké sněmovny na Finanční úřad a na Sociální správu zabezpečení.

Mohl bych mluvit o dalších věcech, ale již budu končit. Máme dneska řadu dalších bodů a myslím si, že, jak jsme se bavili na klubu sociální demokracie, to, o čem mluvím, je problém. Ale určitě sociální demokracie chce především schválit zákony týkající se důchodů, týkající se dalších důležitých věci pro občany této země. Ale já jsem nebyl schopen toto přejít, co se děje v posledních měsících. My máme totiž štěstí, že už třicet let žijeme v demokratické společnosti, kde diskusi si může dovolit každý a nehrozí mu za to represe. Někdy slyším názor, že svoboda slova je bezbřehá a nemají se na ni uplatňovat limity. Ano, svoboda slova je asi jedním z hlavních základů toho, v čem chci žít i do budoucna, jedna z nejvyšších hodnot. Ale právě proto si musíme svobodu slova hájit. Třeba tím, že dáme jako poslanci najevo, že porušování poslaneckého slibu, to znamená obcházení a porušování zákonů, je nepřijatelné a že na lži o historii i současnosti budeme jednoduše reagovat. Pokud dokážeme, že hájíme nějaké etické principy a hodnoty našeho státu, povede to pouze ke kultivaci a k tomu, že v příštích letech a měsících každý zváží, jak se bude vyjadřovat. Zástupce Poslanecké sněmovny v nejvyšších volených funkcích není pouze za sebe. Je i za Sněmovnu a měl by vážit to, jak hovoří.

Při této souvislosti bych se ještě rád zmínil o výroku ruského ministra kultury na starostu Prahy 6. Já nemusím s politikou pana starosty souhlasit. Ale nemohu souhlasit ani s panem místopředsedou Filipem, který řekne, že nebude interpretovat slova pana ministra, ale že to, jak to Praha 6 nezvládla a tak dále a tak dále. Přece je povinností místopředsedy Sněmovny, ať je za jakoukoliv stranu, že se zastane zvoleného starosty jakékoliv obce této země proti tak nehorázným výrokům, jaké učinil ministr kultury Ruské federace. Za mně tedy zopakuji návrh, který jsem přednesl, a opakuji, dávám ho jako řadový poslanec, ne jako politické poselství, jako člověk, který byl osloven řadou svých spoluobčanů, abychom zařadili na tuto schůzi bod Projednání výroků místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa. Vzhledem k navrženému programu bych si dovolil navrhnout tento bod jako první bod odpoledního jednání dne 11. 9., to znamená ve středu odpoledne. Ale samozřejmě, pane předsedající (poslanec Dolínek se otáčí čelem na pana předsedajícího), pakliže budou schváleny jiné body jako ty hlavní, tak na konec schválených bodů pevně zařazených. Předám vám samozřejmě název tohoto bodu ještě nyní písemně.

Děkuji za vaši pozornost.

