„Mám radost!“ slaví Pekarová. Korespondenční volba protlačena dál. I hokej se stihl

Poslanci v pátek poslali možnost zavedení korespondenční volby přes druhé čtení k závěrečnému hlasování, a to ještě před startem hokejového mistrovství, na které podle mnohých ohlasů někteří z nich pospíchali. „Mám radost!“ jásá předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová posun k zavedení korespondenční volby. „Bojujeme se stranami, kterým jsou naši občané lhostejní – ANO a SPD, ale tento boj bude úspěšný,“ pustila se přitom do opozice.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda ve Sněmovně navrhl omezení obecné rozpravy, jelikož se dle něj některá vystoupení odchylovala od tématu. „Mnoho hodin bylo stráveno zbytečnými řečmi,“ vadilo mu. Opozice se dle něj snažila projednávání novely odložit, přestože prý ví, že nemá šanci uspět. „Teď tady zažíváme divadélko, které mi nepřipadá důstojné,“ kritizoval.



„Je nutné a je v souladu s judikaturou Ústavního soudu přistoupit k tomuto omezení rozpravy, protože nemá charakter věcné rozpravy,“ vysvětlil také svůj návrh, aby byl stanoven pevný čas pro hlasování na 18. hodinu.

Po návrhu Bendy následovala na žádost opozičních hnutí ANO a SPD porada sněmovního grémia. „Řekněme si celou pravdu, chcete jít na hokej. Svolali jste si mimořádnou schůzi, a ten je pro vás důležitější,“ poznamenala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a vzala si půlhodinovou pauzu na jednání klubu.



„Je evidentní, že koalice se pokusila ukončit tuto schůzi tak, aby stihli hokejový zápas Česko – Finsko, a že to je pro spoustu lidí tady v tom sále důležitější, než naše dnešní jednání a v uvozovkách nějaká korespondenční volba,“ mínil rovněž šéf poslanců SPD Radim Fiala, že poslanci místo sezení ve Sněmovně se chtějí dívat na hokej.



A fanoušci hokeje z řad poslanců nakonec opravdu mohli slavit, jelikož nakonec debata o korespondenční volbě v pátek odpoledne skončila ještě několik hodin před začátkem zápasu Česka s Finskem. Předloha k zavedení možnosti korespondenční volby tak má za sebou druhé čtení, což oslavila rovněž šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Mám radost! Korespondenční volba prošla druhým čtením,“ neskrývala nadšení.

„Chceme, aby Češi v zahraničí nemuseli cestovat tisíce kilometrů a mohli snadno využít svého Ústavou daného práva volit. Bojujeme se stranami, kterým jsou naši občané lhostejní – ANO a SPD, ale tento boj bude úspěšný,“ využila též oznámení ke kritice opozice.

Závěrečné schvalování možnosti korespondenční volby ze zahraničí by se mohlo uskutečnit ještě tento měsíc. Podle předlohy by ji pak v případě schválení mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu při prezidentských, sněmovních a evropských volbách.

Zatímco SPD vyzývá k zamítnutí návrhu, hnutí ANO by chtěli prosadit jeho úpravy. Poslancům ANO vadí například to, že by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem už v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce a trvají na odkladu účinnosti na rok 2026.

