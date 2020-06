Dolínek (ČSSD): Jsem dalek bránit pana ministra Plagu, nicméně...

reklama

Dobré dopoledne.

Nejprve bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vyjádřit panu kolegovi Munzarovi trošku rozhořčení tady z levé strany sálu, protože jsme čekali, že se nebudou zneužívat i zde faktické a je to trošku zbytečné, takže jsme spíš mysleli - já vím, to bylo z obou stran, ale mysleli jsme, že diskuse bude podle toho, jak bylo dohodnuto u většiny bodů. Takže chci o to poprosit všechny kolegy, abychom se vrátili do nějakého zaběhnutého rytmu, protože kdo nemá přednostní právo, se potom těžko může nějak více korektně vyjadřovat.

A ještě: Já jsem dalek bránit pana ministra Plagu, nicméně si myslím, že není to tak černobílé, tak zde zaznělo. Sám jsem poslanec konkrétně za Prahu 6. Můj syn teď nechodí na základní školu Bílá. Rozhodli jsme se, že ho tam nedáme. Ale pan ředitel nám poslal všem e-mail, že se rozhodl od příštího týdne neotevřít druhý stupeň. Ten důvod je jednoduchý: Jenom za minulý týden měl dvě děti na základní škole, na prvním stupni, se zvýšenou teplotou. Dvakrát musel poslat celou třídu na den domů do karantény. Nevěděl, jaké budou výsledky. Naštěstí opravdu byly negativní. A dvakrát to rozhodilo celý rytmus té školy. Opravdu to není tak jednoduché, že někdo obětuje něco. Je to o tom, že rodiče, učitelé opravdu nevědí, co je, co není.

Praha 6 byla prvním ohniskem v celé republice. Je to tam o to více vnímáno a není to tak, že někdo někoho obětoval. Je to tak, že to je osobní odvaha každého ředitele, nejenom pana ministra, aby zacházel se zdravím našich dětí. A myslím, že to zdraví je na prvním místě a ti ředitelé to určitě nedělali schválně. Naopak, chrání to naše nejcennější - to jsou ty děti.

Petr Dolínek ČSSD



