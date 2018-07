Dolínek (ČSSD): Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib

Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválili tento týden pražští radní.

Prodloužení trati k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou dopravu na severu Prahy. Dojezd na stanici metra Kobylisy bude činit 8 minut, na Staroměstskou pak půl hodiny. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

„Dlouhodobým zájmem Prahy je dostat co nejvíce dojíždějících do městské hromadné dopravy na hranici města. Tady půjde o komfortní propojení bezpečného parkovacího domu s ekologickou a rychlou dopravou buď na metro, nebo až do centra. Navíc se zklidní hlavní komunikace v Dolních Chabrech a uděláme z ní typický městský bulvár,“ řekl Petr Dolínek.

V roce 2017 byla z podnětu Středočeského kraje, reprezentovaného Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), zpracována technická studie tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby (dále jen Akce). Dopravní podnik hl. m. Prahy byl na jednáních k Akci přizván jako konzultant v technických otázkách. Cílem výstavby trati je nabídnutí dopravního prostředku s vyšším komfortem, rychlostí a kapacitou proti autobusové dopravě. Záměr má sloužit zejména k vytvoření kapacitních parkovišť P+R a terminálů MHD v místech křížení uvažované trati s budoucí trasou Pražského okruhu a se stávající dálnicí D8.

Navržená trať má vést z Kobylis v ose ulice Ústecká, mimo území hl. m. Prahy pak v ose silnice č. II/608. U mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8 je navržena mostní estakáda a za dálnicí ukončení s parkovacími kapacitami P+R. Dojezdová doba od tohoto parkoviště P+R tramvají ke stanici metra Kobylisy by činila cca 8 minut, přímá jízda z parkoviště P+R tramvají do centra Prahy (stanice Staroměstská) pak cca 30 minut. Délka novostavby trati je 5,6 km, předpokládané náklady dle studie pouze na tramvajovou trať 1 940 mil. Kč (ovlivněno mimoúrovňovým křížením dálnice D8). Výše nákladů je dále zpřesňována dle další projektové přípravy (aktuálně KSÚS zajišťuje oznámení EIA, pro které se zvyšuje podrobnost řešení jednotlivých částí stavby) a náklady budou navýšeny o cenu zřízení parkovacích kapacit (parkovací dům P+R).

Význam a společenský přínos záměru je zejména ve zřízení nových parkovacích kapacit na okraji Prahy se zajištěním rychlé kolejové dopravy do města, a to i s možností přímé jízdy do centra bez přestupu. Ve špičkách pracovních dnů se předpokládá provoz v intervalu 4 minut, odpovídající současnému provozu linky č. 17. Tento aspekt záměru byl posuzován TSK hl. m. Prahy již v rámci studie v roce 2017 a v současné době bude pro účely zjišťovacího řízení EIA dále zpřesňován, bylo však doloženo, že poptávka po přepravě odpovídá nabídce tramvajových spojů. Realizace záměru tak může prakticky přispět ke snížení objemu automobilové dopravy v přilehlé části Prahy a k většímu podílu využití ekologické tramvajové dopravy. Záměr tím přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Nezanedbatelným aspektem záměru je také zklidnění hlavních komunikací ve Zdibech a Praze – Dolních Chabrech, kde zřízení tramvajové trati uličnímu profilu přinese znaky městského bulváru namísto nynější čtyřpruhové komunikace.

